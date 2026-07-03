World Cup 2026: Australia and Egypt meet in the round of 32 at Dallas Stadium

Australia and Egypt meet at Dallas Stadium on July 3, 2026, in a World Cup knockout match for a place in the quarter-finals.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Australie VS Égypte, le 03/07/2026 19:00, stade Dallas Stadium
Illustration du match Australie VS Égypte, le 03/07/2026 19:00, stade Dallas Stadium
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SUMMARY

On July 3, 2026, Australia face Egypt at Dallas Stadium in the round of 32 of the 2026 World Cup. Kick-off is scheduled for 19:00 GMT+1. This knockout match will determine which of the two teams continues its run in the competition.

The Socceroos, second in Group D with four points behind the United States, face the Pharaohs, also second in Group G with five points behind Belgium. Each team is looking to confirm its place among the tournament favorites through a style of play that highlights their respective strengths.

Australia, under Tony Popovic, are relying on a robust defensive setup combined with well-drilled attacking efficiency. Egypt, coached by Hossam Hassan, are leaning on their technique and pace, with Mohamed Salah back from injury as their main attacking force.

The match carries major importance as it will decide the team that reaches the quarter-finals. The stakes are therefore crucial for these two nations, both motivated to extend their stay in the final phase of the competition.

This match will be broadcast live on beIN Sports 1 at 8 p.m. local French time.

Focus on Australia

Tony Popovic lines up in a 3-4-2-1 with Patrick Beach in goal. The defensive line is made up of Alessandro Circati, Harry Souttar and Lucas Herrington. Midfield is built around Jordan Bos, Aiden O’Neill, Jackson Irvine and Aziz Behich. In attack, Cristian Volpato and Connor Metcalfe support Nestory Irankunda. This three-defender system provides solidity while giving the midfielders freedom to stretch the play and support the attack. The absence of key players such as M. Leckie and J. Italiano has not deeply altered Popovic’s plans, as he is counting on collective cohesion and tactical discipline.

Focus on Egypt

Hossam Hassan has opted for a classic 4-2-3-1. Mostafa Shobeir starts in goal. The defence includes Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim and Karim Hafez. In midfield, Hamdy Fathy, who is injured, is absent and replaced by Marwan Attia and Emam Ashour in holding roles. The attacking trio behind centre-forward Omar Marmoush is led by Mohamed Salah, the captain, alongside Mostafa Ziko. This setup promotes a balance between defensive solidity and attacking creativity, with Salah as the main orchestrator. The coach is banking on a technical and fast approach to unsettle the Australian defence.

Australia
Upcoming Dallas Stadium
Egypt
03/07/2026 19:00 Round of 32
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Round of 32 schedule
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Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Finished Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Upcoming Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
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