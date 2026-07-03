Kendji Girac : son premier versement de 46 000 euros

3 juillet 2026 : à l’occasion de ses 30 ans, Kendji Girac revient dans son autobiographie Mi Vida sur le moment où sa vie a basculé, quelques semaines après sa victoire dans The Voice : le jeune chanteur de 17 ans découvre un premier virement de 46 000 euros, somme qu’il qualifie aujourd’hui de vertigineuse et qui marque le début d’une carrière parmi les plus suivies de la scène française.

Né à Périgueux le 3 juillet 1996, Kendji grandit dans une famille gitane catalane. L’été, la vie se déroule souvent en caravane, l’hiver en Dordogne. Après le collège, il arrête l’école et rejoint l’entreprise familiale comme élagueur — métier consistant à tailler et entretenir les arbres — tout en continuant à chanter dès que l’occasion se présente.

Sa notoriété naît en 2013 lorsqu’une vidéo dans laquelle il reprend Bella de Maître Gims est mise en ligne par son oncle. Le succès est rapide : repéré par la production de The Voice, il intègre l’équipe de Mika et remporte la troisième saison en 2014, avec plus de 51 % des suffrages, un record pour l’émission à l’époque.

De l’entreprise familiale au premier chèque de 46 000 euros

Dans Mi Vida, Kendji décrit l’émotion et l’incrédulité de ce premier paiement reçu quelques semaines après son sacre sur TF1. « On est loin, très loin de mon petit contrat d’élagueur ! » écrit-il en revenant sur la découverte du virement de 46 000 euros. Le montant, reçu « au bout de plusieurs mois », lui paraît alors « énorme » : un basculement financier brutal pour un adolescent habitué aux revenus modestes de l’entreprise familiale.

Interrogé par Le Parisien, il a confirmé avoir eu du mal à réaliser l’ampleur de ce qu’il vivait : « Le premier versement que j’ai eu au bout de plusieurs mois, c’était 46 000 euros. Énorme pour moi », confie-t-il dans l’entretien cité.

Plutôt que de se faire plaisir immédiatement, Kendji choisit d’abord de témoigner sa reconnaissance envers ses proches. À la fin de la tournée qui suit The Voice, il retrouve ses parents et leur offre deux présents symboliques : une montre Breitling pour son père et un sac Lancel pour sa mère. Il relate dans son livre la réaction émue de son père — « Mais pourquoi t’as fait ça, petit ? C’est énorme, fallait pas ! » — et la marque d’affection que représente cette accolade.

Sa mère, elle aussi, réagit avec émotion. Au-delà de la valeur matérielle des cadeaux, Kendji perçoit dans ces gestes l’officialisation de sa carrière aux yeux de sa famille : « Je sens aussi que cela les rassure ; d’une certaine manière, cela rend toute cette histoire plus réelle », écrit-il.

Le chanteur évoque également les années qui suivent : la découverte de la célébrité, des voyages et des excès. Dans son autobiographie, il reconnaît avoir traversé une période où il souhaitait « découvrir ce milieu, la jet-set », et admet s’être reposé sur quelques verres pour calmer son trac avant de monter sur scène. « Tout ça m’est tombé dessus à 17 ans. J’ai grandi à toute vitesse », confie-t-il.

Sur la valeur de ce premier cachet, il écrit : « L’argent, cela dit que j’ai maintenant un vrai métier ».