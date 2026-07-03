World Cup 2026: Switzerland eliminate Algeria in the round of 32 with an Embolo brace

Switzerland defeated Algeria 2-0 at BC Place in Vancouver to reach the World Cup 2026 round of 16, with goals from Breel Embolo and Dan Ndoye.

Henry DONCHE
View all articles
FOOTBALL
0 views
Illustration du match Suisse VS Algérie, le 03/07/2026 04:00, stade Vancouver Stadium
Illustration du match Suisse VS Algérie, le 03/07/2026 04:00, stade Vancouver Stadium
3 min read
Google News Comment

SUMMARY

Switzerland beat Algeria 2-0 at BC Place in Vancouver on July 3, 2026, in the round of 32 of the World Cup. Thanks to a first-half goal from Breel Embolo and a second just after the break by Dan Ndoye, the Swiss secured their place in the round of 16, bringing Algeria’s run in the competition to an end.

The two teams, using familiar formations — a 4-2-3-1 for Switzerland under Murat Yakin and a 4-3-3 for Algeria coached by Vladimir Petkovic — produced an intense match in which Swiss tactical control proved decisive. Algeria, who dominated possession with 56%, came up against a solid Swiss defense and greater attacking efficiency.

Switzerland’s opening goal came as early as the 10th minute, with striker Breel Embolo converting a penalty from a Johan Manzambi pass. The goal gave the Swiss confidence as they managed to contain Algeria’s attacks, despite a yellow card shown to Farès Chaïbi in the 36th minute for a challenge deemed overly aggressive. Just after the break, Dan Ndoye doubled the lead, giving his team a comfortable advantage.

For Switzerland, the collective performance was supported by a defensive block built around Nico Elvedi, Manuel Akanji and Ricardo Rodríguez, while midfielders Granit Xhaka and Remo Freuler made a major contribution to balance and ball recovery. Denis Zakaria and Johan Manzambi also carried attacking weight, bringing pace and creativity. Goalkeeper Gregor Kobel made several key saves, notably to preserve the scoreline in the final quarter of an hour.

For Algeria, possession of the ball was not enough to unsettle the Swiss setup. Riyad Mahrez, introduced in the second half, as well as Houssem Aouar and Ramiz Zerrouki, lacked solutions against their opponents’ disciplined organization. Despite a few attempts, Algeria were unable to reduce the deficit and exited a World Cup run marked by disappointment.

Swiss tactical dominance and efficiency pay off

Switzerland relied on a 4-2-3-1 system in which Breel Embolo was the main attacking focal point, supported by Johan Manzambi and Rubén Vargas. The work of defensive midfielders Granit Xhaka and Remo Freuler helped stabilize play and effectively supply attacking phases. Coach Murat Yakin succeeded in imposing a compact and reactive collective approach, limiting Algeria’s threat and turning chances into goals.

Algeria control the ball but lack a finishing touch

Set up in a 4-3-3, Algeria favored extended ball circulation under the guidance of Ramiz Zerrouki and Nabil Bentaleb. Despite having the majority of possession (56%), Vladimir Petkovic’s team struggled to create space against a well-organized Swiss defense. The late introduction of Riyad Mahrez and other attacking substitutions were not enough to find a breakthrough against Switzerland’s efficiency and the solidity of goalkeeper Kobel.

Switzerland
Finished Vancouver Stadium
Algeria
03/07/2026 04:00 Round of 32
Fil du match
  1. 10'But - Breel Embolo (passe Johan Manzambi)Suisse, 10e
  2. 36'Carton jaune - Fares ChaibiAlgérie, 36e
  3. 46'But - Dan NdoyeSuisse, 46e
  4. 58'Remplacement - Houssem Aouar (remplace Jaouen Hadjam)Algérie, 58e
  5. 58'Remplacement - Ramiz Zerrouki (remplace Amine Gouiri)Algérie, 58e
  6. 71'Remplacement - Rubén Vargas (remplace Fabian Rieder)Suisse, 71e
  7. 71'Remplacement - Johan Manzambi (remplace Noah Okafor)Suisse, 71e
  8. 71'Remplacement - Riyad Mahrez (remplace Anis Hadj Moussa)Algérie, 71e
  9. 71'Remplacement - Nabil Bentaleb (remplace Hicham Boudaoui)Algérie, 71e
  10. 72'Carton jaune - Hicham BoudaouiAlgérie, 72e
  11. 82'Remplacement - Rafik Belghali (remplace Adil Boulbina)Algérie, 82e
  12. 83'Remplacement - Breel Embolo (remplace Zeki Amdouni)Suisse, 83e
  13. 87'Remplacement - Denis Zakaria (remplace Silvan Widmer)Suisse, 87e
  14. 87'Remplacement - Dan Ndoye (remplace Michel Aebischer)Suisse, 87e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Switzerland 4 / Algeria 2
  • Tirs : Switzerland 9 / Algeria 7
  • Possession : Switzerland 44% / Algeria 56%
  • Corners : Switzerland 4 / Algeria 2
  • Fautes : Switzerland 10 / Algeria 11
  • Cartons jaunes : Switzerland 0 / Algeria 2
  • Passes : Switzerland 416 / Algeria 543
  • Precision des passes : Switzerland 81% / Algeria 85%
  • xG : Switzerland 2.40 / Algeria 0.71
Joueurs clés
  • Dan Ndoye (Switzerland) : note 8, 1 but(s)
  • Johan Manzambi (Switzerland) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)
  • Breel Embolo (Switzerland) : note 6.9, 1 but(s)
  • Gregor Kobel (Switzerland) : note 7, 2 arret(s)
  • Denis Zakaria (Switzerland) : note 7.2
Round of 32 schedule
View full schedule
Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Finished Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Upcoming Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
DON'T MISS
FIL D'ACTU
05:58 Football : World Cup 2026: Switzerland eliminate Algeria in the round of 32 with an Embolo brace
04:52 Football : World Cup 2026: Switzerland lead Algeria at half-time (1-0)
05:58 World Cup 2026: Switzerland eliminate Algeria in the round of 32 with an Embolo brace