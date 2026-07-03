Au Togo, comment Faure Gnassingbé veut relancer le transport ferroviaire

Au Togo, le transport ferroviaire revient au cœur de la stratégie logistique nationale. Longtemps marginalisé au profit de la route, le rail doit redevenir un levier de compétitivité pour le pays, notamment autour du Port autonome de Lomé et de la Plateforme industrielle d’Adétikopé. Avec un financement de 200 millions de dollars approuvé par la Banque mondiale, les autorités togolaises veulent moderniser les infrastructures de transport, fluidifier les échanges et renforcer la position du Togo comme hub logistique régional.

Le projet s’inscrit dans une ambition plus large portée par Faure Gnassingbé : faire du Togo une plateforme de transit, de transformation industrielle et de réexportation vers les pays de l’hinterland. Dans cette stratégie, le rail n’est pas relancé comme un simple symbole du passé, mais comme un outil pratique pour réduire la pression des camions, accélérer le transport des marchandises et mieux connecter le port aux zones industrielles et agricoles.

Le cœur du dispositif concerne la réhabilitation de la ligne ferroviaire entre le Port autonome de Lomé et la Plateforme industrielle d’Adétikopé. Cette liaison doit permettre le transfert de conteneurs par rail entre le port et cette plateforme située au nord de la capitale. L’objectif est d’éviter que l’essentiel du trafic de marchandises ne repose uniquement sur les poids lourds, qui saturent déjà les axes autour de Lomé.

Le rail comme réponse à la congestion du Port de Lomé

Le Port autonome de Lomé est l’un des principaux atouts économiques du Togo. Sa position stratégique sur le golfe de Guinée en fait un point d’entrée majeur pour les marchandises destinées au marché togolais, mais aussi aux pays enclavés de la sous-région. Cette performance logistique a toutefois un coût. La concentration du trafic autour du port provoque une forte pression sur les routes, notamment dans le Grand Lomé.

C’est précisément cette difficulté que le nouveau programme veut corriger. En transférant une partie des conteneurs vers la Plateforme industrielle d’Adétikopé par voie ferrée, le gouvernement togolais espère réduire les embouteillages, limiter la circulation des gros camions dans les zones urbaines et améliorer les délais de traitement des marchandises.

La relance du rail apparaît donc comme une réponse directe à un problème devenu structurel : le port fonctionne comme moteur de l’économie, mais son environnement urbain subit les conséquences de cette activité. Le développement d’un lien ferroviaire avec Adétikopé doit permettre de déplacer une partie des opérations logistiques hors du centre de congestion.

Adétikopé, pièce centrale de la stratégie logistique

La Plateforme industrielle d’Adétikopé occupe une place centrale dans cette nouvelle architecture. Pensée comme une zone industrielle et logistique intégrée, elle doit accueillir des activités de transformation, de stockage, de manutention et de distribution. Sa connexion ferroviaire avec le Port de Lomé peut en faire un relais essentiel entre le littoral et les marchés de l’intérieur.

Pour le Togo, l’enjeu est de ne plus être seulement un pays de transit. Le pouvoir veut aussi faire du pays un espace de transformation et de création de valeur. En connectant le port à une plateforme industrielle par le rail, les autorités cherchent à attirer davantage d’investissements privés, à développer des chaînes de valeur locales et à renforcer l’exportation de produits transformés.

Cette logique est particulièrement importante dans un contexte de concurrence régionale. Les ports ouest-africains cherchent tous à capter les flux vers le Burkina Faso, le Niger, le Mali et les autres marchés enclavés. Pour Lomé, la qualité de la connexion entre le port, les plateformes industrielles et les corridors de transport devient un avantage stratégique.

Un projet qui ne se limite pas au ferroviaire

Même si la relance du rail est l’élément le plus visible du programme, le financement de la Banque mondiale ne concerne pas uniquement la ligne Lomé-Adétikopé. Il couvre aussi l’amélioration de la mobilité urbaine dans le Grand Lomé et le renforcement de la connectivité des zones agricoles à fort potentiel.

Le gouvernement veut ainsi agir sur plusieurs niveaux. Dans la capitale, il s’agit de réduire les difficultés de circulation, d’améliorer les transports publics et de limiter les effets du trafic lourd sur la qualité de vie des habitants. Dans les régions agricoles, l’objectif est de faciliter l’accès aux marchés pour les producteurs, notamment dans la Kara, les Savanes, les Plateaux et la Plaine de Mô.

Cette approche traduit une vision intégrée du transport. Le rail doit fluidifier la chaîne logistique autour du port et de l’industrie. Les routes rurales doivent, elles, rapprocher les zones de production des centres de transformation et des marchés. L’ensemble vise à réduire les pertes post-récolte, améliorer l’écoulement des produits agricoles et renforcer la compétitivité des filières agroalimentaires.

Une relance ferroviaire d’abord tournée vers le fret

La relance annoncée ne signifie pas, à ce stade, un retour généralisé du train de voyageurs sur l’ensemble du territoire togolais. Le projet vise d’abord le transport de marchandises, en particulier les conteneurs entre le Port de Lomé et la Plateforme industrielle d’Adétikopé.

Ce choix est stratégique. Le fret ferroviaire peut transporter de gros volumes à moindre pression sur les routes. Il peut aussi améliorer la prévisibilité des délais, réduire les coûts logistiques et diminuer certains impacts environnementaux liés à la circulation massive des camions.

Pour les opérateurs économiques, un rail fonctionnel entre le port et une plateforme industrielle peut changer la manière d’organiser les flux. Les conteneurs pourraient être déplacés plus rapidement vers une zone logistique mieux structurée, où les opérations de stockage, de transformation, de dédouanement ou de réexportation peuvent être mieux organisées.

Faure Gnassingbé mise sur le corridor logistique

À travers ce programme, Faure Gnassingbé veut consolider une orientation déjà visible dans la politique économique togolaise : faire du pays un corridor logistique majeur en Afrique de l’Ouest. Le Port de Lomé, la Plateforme industrielle d’Adétikopé, les axes routiers vers le nord et désormais le lien ferroviaire doivent fonctionner comme les pièces d’un même système.

Cette stratégie vise les marchés intérieurs, mais aussi les pays de l’hinterland. Le Togo veut capter une part plus importante des marchandises destinées au Burkina Faso, au Niger, au Mali et aux autres économies enclavées de la région. Pour y parvenir, il doit offrir des services rapides, sûrs et compétitifs.

Le rail devient alors un argument économique. Il peut renforcer l’efficacité du port, alléger les coûts de transport, améliorer la circulation autour de Lomé et donner plus de crédibilité au positionnement du Togo comme plateforme régionale.

Un pari qui dépendra de l’exécution

Le financement obtenu est une étape importante, mais la réussite du projet dépendra de sa mise en œuvre. La réhabilitation de la ligne ferroviaire devra être menée avec rigueur, dans des délais maîtrisés, avec une coordination efficace entre les autorités portuaires, les opérateurs industriels, les transporteurs, les services douaniers et les partenaires financiers.

Le défi sera aussi opérationnel. Pour convaincre les entreprises d’utiliser le rail, il faudra garantir la régularité des rotations, la sécurité des marchandises, la fiabilité des délais et la compétitivité des coûts. Sans ces conditions, les opérateurs pourraient continuer à privilégier la route malgré les embouteillages et les contraintes actuelles.

L’autre enjeu concerne l’articulation entre le rail et les autres modes de transport. Le ferroviaire ne remplacera pas la route ; il devra la compléter. Les camions resteront indispensables pour la distribution finale, mais leur rôle pourrait être mieux organisé si une partie du transport lourd est absorbée par le rail.

Un tournant pour les transports au Togo

Avec ce programme, le Togo engage une nouvelle étape dans la modernisation de ses infrastructures de transport. Le pays veut passer d’un modèle largement dominé par la route à un système plus intégré, associant port, rail, plateformes industrielles, routes urbaines et pistes rurales.

La relance du transport ferroviaire entre Lomé et Adétikopé est donc plus qu’un chantier technique. Elle traduit une ambition économique : faire du Togo un hub plus fluide, plus compétitif et mieux connecté aux marchés régionaux.

Reste désormais à transformer le financement en résultats visibles. Si la ligne ferroviaire réhabilitée tient ses promesses, elle pourrait réduire la congestion autour du Port de Lomé, accélérer le transfert des conteneurs, renforcer la Plateforme industrielle d’Adétikopé et donner un nouveau souffle au rôle logistique du Togo en Afrique de l’Ouest.