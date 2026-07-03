World Cup 2026: Switzerland and Algeria meet at Vancouver’s BC Place in round of 32
Switzerland face Algeria at BC Place in Vancouver on July 3, 2026, with a place in the FIFA World Cup round of 16 at stake.
SUMMARY
On July 3, 2026 at 04:00 GMT+1, Switzerland and Algeria meet at BC Place in Vancouver for a crucial match in the round of 32 of the FIFA World Cup 2026. This direct showdown has a place in the round of 16 at stake, giving one of the two teams the chance to continue its run in the competition.
The two national teams will arrive with contrasting profiles. Switzerland are built on rigorous organization and topped their group, while Algeria, who advanced as one of the best third-place teams, are banking on an attacking game under Vladimir Petkovic, the former Switzerland head coach.
In the group stage, Switzerland collected 7 points, with a draw (1-1) against Qatar and wins over Bosnia and Herzegovina (4-1) and Canada (2-1). That performance allowed them to finish top of Group B.
For their part, Algeria began with a defeat against Argentina (0-3), then bounced back by beating Jordan (2-1) before earning a spectacular draw against Austria (3-3), thereby securing qualification as one of the best third-place teams.
This high-stakes duel pits the sharp tactical sense of Murat Yakin, Switzerland’s head coach since 2021, against the attacking ambition brought to Algeria by Vladimir Petkovic since 2024. Among the key players, Riyad Mahrez remains a major attacking asset for the Fennecs, while Switzerland can rely on strong collective cohesion.
Focus on Switzerland
Switzerland, led by Murat Yakin, showed proven tactical discipline and defensive organization during the group stage. Fielding a structured collective unit, the Nati rely on a cohesion that allowed them to dominate previous opponents. Their system favors a balance between defensive solidity and attacking efficiency. With players such as Granit Xhaka, Manuel Akanji and Haris Seferovic, Switzerland have an experienced core capable of controlling the tempo of the match. Their qualification as group winners with 7 points confirms their ability to handle the pressure of major fixtures.
Focus on Algeria
Under Vladimir Petkovic, Algeria have opted for a more attacking style, prioritizing counterattacks and increased mobility. The Fennecs are counting on the creativity and finishing of Nadhir Benbouali and Amine Gouiri, scorers in their recent matches, to trouble the opposing defense. This Algerian side, despite a difficult start to the group stage, managed to recover and snatch its place in the round of 32 as one of the best third-place teams. Petkovic’s experience, and his strong knowledge of Swiss football, is an asset in the tactical preparation for this match. The team will, however, need to show defensive discipline against Switzerland’s quick transitions.
- 46'↑↓Remplacement - R. Mofokeng (remplace T. Mbatha)Afrique du Sud, 46e
- 54'Carton jaune - N. SalibaCanada, 54e
- 59'↑↓Remplacement - N. Saliba (remplace N. Sigur)Canada, 59e
- 59'↑↓Remplacement - M. Bombito (remplace L. De Fougerolles)Canada, 59e
- 67'Carton jaune - N. SigurCanada, 67e
- 70'↑↓Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace P. David)Canada, 70e
- 70'↑↓Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg)Canada, 70e
- 75'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Davies)Canada, 75e
- 86'↑↓Remplacement - E. Makgopa (remplace I. Rayners)Afrique du Sud, 86e
- 86'↑↓Remplacement - T. Maseko (remplace T. Moremi)Afrique du Sud, 86e
- 90+2'⚽But - S. EustaquioCanada, 90+2e
- 1 Ronwen Williams Goalkeeper
- 20 Khuliso Mudau Defender
- 21 Ime Okon Defender
- 14 Mbekezeli Mbokazi Defender
- 6 Aubrey Modiba Defender
- 4 Teboho Mokoena Midfielder
- 13 Sphephelo Sithole Midfielder
- 12 Thapelo Maseko Midfielder
- 10 Relebohile Mofokeng Midfielder
- 7 Oswin Appollis Midfielder
- 17 Evidence Makgopa Forward
- 16 Sipho Chaine
- 22 Ricardo Goss
- 2 Tholo Thabang Matuludi
- 3 Khulumani Ndamane
- 18 Samukelo Kabini
- 19 Nkosinathi Sibisi
- 24 Olwethu Makhanya
- 26 Bradley Cross
- 5 Thalente Mbatha
- 23 Jayden Adams
- 8 Tshepang Moremi
- 25 Kamogelo Sebelebele
- 9 Lyle Foster
- 15 Iqraam Rayners
- 16 Maxime Crépeau Goalkeeper
- 2 Alistair Johnston Defender
- 15 Moise Bombito Defender
- 13 Derek Cornelius Defender
- 22 Richie Laryea Defender
- 17 Tajon Buchanan Midfielder
- 25 Nathan-Dylan Saliba Midfielder
- 7 Stephen Eustaquio Midfielder
- 11 Liam Millar Midfielder
- 10 Jonathan David Forward
- 12 Tani Oluwaseyi Forward
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 3 Alfie Jones
- 4 Luc De Fougerolles
- 5 Joel Waterman
- 19 Alphonso Davies
- 23 Niko Sigur
- 6 Mathieu Choinière
- 14 Jacob Shaffelburg
- 20 Ali Ahmed
- 21 Jonathan Osorio
- 9 Cyle Larin
- 24 Promise David
- 26 Jayden Nelson
- Tirs cadres : South Africa 1 / Canada 6
- Tirs : South Africa 5 / Canada 11
- Possession : South Africa 57% / Canada 43%
- Corners : South Africa 1 / Canada 4
- Fautes : South Africa 8 / Canada 14
- Cartons jaunes : South Africa 0 / Canada 2
- Passes : South Africa 446 / Canada 326
- Precision des passes : South Africa 85% / Canada 79%
- xG : South Africa 0.10 / Canada 1.23
- Ronwen Williams (South Africa) : note 8.2, 5 arret(s)
- Aubrey Modiba (South Africa) : note 8
- Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7
- Khuliso Mudau (South Africa) : note 7.3
- Ime Okon (South Africa) : note 7.2
- Mbekezeli Mbokazi (South Africa) : note 7.2
- Sphephelo Sithole (South Africa) : note 7.2
- Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.2
- I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
No reliable head-to-head available yet.
- 12'Carton jaune - K. SanoJapon, 12e
- 14'Carton jaune - CasemiroBrésil, 14e
- 29'⚽But - K. SanoJapon, 29e
- 45'Carton jaune - D. KamadaJapon, 45e
- 46'↑↓Remplacement - Lucas Paqueta (remplace Endrick)Brésil, 46e
- 48'Carton jaune - DaniloBrésil, 48e
- 56'⚽But - Casemiro (passe Gabriel)Brésil, 56e
- 66'↑↓Remplacement - M. Cunha (remplace G. Martinelli)Brésil, 66e
- 66'↑↓Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 66e
- 66'↑↓Remplacement - K. Nakamura (remplace J. Suzuki)Japon, 66e
- 78'↑↓Remplacement - D. Kamada (remplace A. Tanaka)Japon, 78e
- 78'↑↓Remplacement - J. Ito (remplace S. Machino)Japon, 78e
- 84'Carton jaune - J. SuzukiJapon, 84e
- 90+2'↑↓Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho)Brésil, 90+2e
- 90+5'⚽But - G. Martinelli (passe Bruno Guimaraes)Brésil, 90+5e
- 90+7'↑↓Remplacement - D. Maeda (remplace K. Ogawa)Japon, 90+7e
- 90+8'↑↓Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos)Brésil, 90+8e
- 1 Alisson Goalkeeper
- 13 Danilo Defender
- 4 Marquinhos Defender
- 3 Gabriel Magalhães Defender
- 16 Douglas Santos Defender
- 8 Bruno Guimarães Midfielder
- 5 Casemiro Midfielder
- 20 Lucas Paquetá Midfielder
- 26 Rayan Forward
- 9 Matheus Cunha Forward
- 7 Vinícius Júnior Forward
- 19 Endrick
- 22 Gabriel Martinelli
- 23 Ederson
- 12 Weverton
- 6 Alex Sandro
- 14 Bremer
- 15 Léo Pereira
- 24 Roger Ibañez
- 2 Éderson
- 17 Fabinho
- 21 Luiz Henrique
- 18 Danilo Santos
- 25 Igor Thiago
- 10 Neymar
- 1 Zion Suzuki Goalkeeper
- 22 Takehiro Tomiyasu Defender
- 3 Shogo Taniguchi Defender
- 21 Hiroki Itō Defender
- 10 Ritsu Doan Midfielder
- 24 Kaishu Sano Midfielder
- 15 Daichi Kamada Midfielder
- 13 Keito Nakamura Midfielder
- 14 Junya Ito Forward
- 11 Daizen Maeda Forward
- 18 Ayase Ueda Forward
- 2 Yukinari Sugawara
- 25 Junnosuke Suzuki
- 12 Keisuke Osako
- 23 Tomoki Hayakawa
- 4 Ko Itakura
- 5 Yuto Nagatomo
- 16 Tsuyoshi Watanabe
- 20 Ayumu Seko
- 7 Ao Tanaka
- 17 Yuito Suzuki
- 8 Takefusa Kubo
- 6 Shuto Machino
- 19 Koki Ogawa
- 26 Kento Shiogai
- 9 Keisuke Goto
- Tirs cadres : Brazil 6 / Japan 2
- Tirs : Brazil 16 / Japan 5
- Possession : Brazil 68% / Japan 32%
- Corners : Brazil 3 / Japan 2
- Fautes : Brazil 4 / Japan 8
- Cartons jaunes : Brazil 2 / Japan 2
- Passes : Brazil 588 / Japan 273
- Precision des passes : Brazil 92% / Japan 84%
- xG : Brazil 1.44 / Japan 0.23
- Casemiro (Brazil) : note 8.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Kaishu Sano (Japan) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Gabriel Magalhães (Brazil) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Zion Suzuki (Japan) : note 7.3, 4 arret(s)
- Takehiro Tomiyasu (Japan) : note 7.7
- Marquinhos (Brazil) : note 7.5
- Douglas Santos (Brazil) : note 7.5
- Vinícius Júnior (Brazil) : note 7.5
- Raphinha : Brazil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
- 14/10/2025 Japan 3-2 Brazil (Friendlies)
- 06/06/2022 Japan 0-1 Brazil (Friendlies)
- 10/11/2017 Japan 1-3 Brazil (Friendlies)
- 15/06/2013 Brazil 3-0 Japan (Confederations Cup)
- 42'⚽But - J. Enciso (passe M. Galarza)Paraguay, 42e
- 46'↑↓Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka)Allemagne, 46e
- 54'⚽But - K. Havertz (passe F. Wirtz)Allemagne, 54e
- 55'↑↓Remplacement - G. Avalos (remplace G. Caballero)Paraguay, 55e
- 57'↑↓Remplacement - J. Enciso (remplace Mauricio)Paraguay, 57e
- 63'↑↓Remplacement - D. Undav (remplace J. Musiala)Allemagne, 63e
- 65'Carton jaune - A. CubasParaguay, 65e
- 79'↑↓Remplacement - A. Pavlovic (remplace W. Anton)Allemagne, 79e
- 88'↑↓Remplacement - L. Sane (remplace N. Woltemade)Allemagne, 88e
- 91'↑↓Remplacement - M. Almiron (remplace G. Velazquez)Paraguay, 91e
- 99'↑↓Remplacement - J. Caceres (remplace B. Ojeda)Paraguay, 99e
- 99'↑↓Remplacement - D. Bobadilla (remplace A. Sanabria)Paraguay, 99e
- 102'VARVAR - J. TahAllemagne, 102e
- 105'Carton jaune - G. AlfaroParaguay, 105e
- 105+1'Carton jaune - J. NagelsmannAllemagne, 105+1e
- 106'Carton jaune - K. HavertzAllemagne, 106e
- 110'↑↓Remplacement - F. Wirtz (remplace N. Amiri)Allemagne, 110e
- 110'↑↓Remplacement - A. Rudiger (remplace M. Thiaw)Allemagne, 110e
- 115'Carton jaune - J. MusialaAllemagne, 115e
- 117'Carton jaune - M. GalarzaParaguay, 117e
- 120+2'↑↓Remplacement - J. Alonso (remplace Fabian Balbuena)Paraguay, 120+2e
- 120+1'⚽But - MauricioParaguay, 120+1e
- 120+2'⚽But - J. KimmichAllemagne, 120+2e
- 120+2'⚽But - G. GomezParaguay, 120+2e
- 120+3'⚽But - J. MusialaAllemagne, 120+3e
- 120+3'⚽But - M. GalarzaParaguay, 120+3e
- 120+5'⚽But - N. AmiriAllemagne, 120+5e
- 120+6'⚽But - J. CanaleParaguay, 120+6e
- 1 Manuel Neuer Goalkeeper
- 6 Joshua Kimmich Defender
- 4 Jonathan Tah Defender
- 2 Antonio Rüdiger Defender
- 18 Nathaniel Brown Defender
- 19 Leroy Sané Midfielder
- 23 Felix Nmecha Midfielder
- 5 Aleksandar Pavlović Midfielder
- 17 Florian Wirtz Midfielder
- 7 Kai Havertz Forward
- 26 Deniz Undav Forward
- 8 Leon Goretzka
- 10 Jamal Musiala
- 3 Waldemar Anton
- 11 Nick Woltemade
- 21 Alexander Nübel
- 12 Oliver Baumann
- 22 David Raum
- 24 Malick Thiaw
- 13 Pascal Groß
- 16 Angelo Stiller
- 25 Assan Ouédraogo
- 9 Jamie Leweling
- 20 Nadiem Amiri
- 14 Maximilian Beier
- 12 Orlando Gill Goalkeeper
- 4 Juan Cáceres Defender
- 15 Gustavo Gómez Defender
- 13 José Canale Defender
- 6 Junior Alonso Defender
- 10 Miguel Almirón Midfielder
- 16 Damián Bobadilla Midfielder
- 14 Andrés Cubas Midfielder
- 23 Matías Galarza Midfielder
- 21 Gabriel Ávalos Forward
- 19 Julio Enciso Forward
- 24 Gustavo Caballero
- 11 Mauricio
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 2 Gustavo Velázquez
- 3 Omar Alderete
- 5 Fabián Balbuena
- 26 Alexandro Maidana
- 20 Braian Ojeda
- 17 Alejandro Romero
- 7 Ramón Sosa
- 9 Antonio Sanabria
- 18 Alex Arce
- 25 Isidro Pitta
- Tirs cadres : Germany 6 / Paraguay 3
- Tirs : Germany 21 / Paraguay 7
- Possession : Germany 75% / Paraguay 25%
- Corners : Germany 16 / Paraguay 6
- Fautes : Germany 18 / Paraguay 12
- Cartons jaunes : Germany 2 / Paraguay 2
- Passes : Germany 799 / Paraguay 257
- Precision des passes : Germany 90% / Paraguay 63%
- xG : Germany 1.49 / Paraguay 0.42
- Kai Havertz (Germany) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Orlando Gill (Paraguay) : note 8.2, 6 arret(s)
- Julio Enciso (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s)
- Florian Wirtz (Germany) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Matías Galarza (Paraguay) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Manuel Neuer (Germany) : note 6.9, 2 arret(s)
- José Canale (Paraguay) : note 7.5
- Joshua Kimmich (Germany) : note 7.3
- N. Brown : Germany · Missing Fixture · Adductor Injury
- N. Schlotterbeck : Germany · Missing Fixture · Ligament Stretching
- D. Gómez : Paraguay · Missing Fixture · Yellow Card
No reliable head-to-head available yet.
- 47'Carton jaune - I. DiopMaroc, 47e
- 71'↑↓Remplacement - N. Ake (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 71e
- 71'↑↓Remplacement - B. Brobbey (remplace W. Weghorst)Pays-Bas, 71e
- 72'⚽But - C. Gakpo (passe C. Summerville)Pays-Bas, 72e
- 75'↑↓Remplacement - C. Riad (remplace A. Salah-Eddine)Maroc, 75e
- 79'↑↓Remplacement - B. Diaz (remplace G. Yassine)Maroc, 79e
- 79'↑↓Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 79e
- 86'↑↓Remplacement - A. Ounahi (remplace S. Rahimi)Maroc, 86e
- 86'↑↓Remplacement - M. van de Ven (remplace J. Hato)Pays-Bas, 86e
- 86'↑↓Remplacement - R. Gravenberch (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 86e
- 87'↑↓Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)Maroc, 87e
- 90+1'⚽But - I. Diop (passe C. Talbi)Maroc, 90+1e
- 110'↑↓Remplacement - F. de Jong (remplace M. De Roon)Pays-Bas, 110e
- 113'↑↓Remplacement - C. Gakpo (remplace J. Kluivert)Pays-Bas, 113e
- 120+1'⚽But - T. KoopmeinersPays-Bas, 120+1e
- 120+2'⚽But - S. RahimiMaroc, 120+2e
- 120+3'⚽But - W. WeghorstPays-Bas, 120+3e
- 120+3'⚽But - C. TalbiMaroc, 120+3e
- 120+5'⚽But - I. SaibariMaroc, 120+5e
- 1 Bart Verbruggen Goalkeeper
- 6 Jan Paul van Hecke Defender
- 4 Virgil van Dijk Defender
- 5 Nathan Aké Defender
- 22 Denzel Dumfries Midfielder
- 8 Ryan Gravenberch Midfielder
- 21 Frenkie de Jong Midfielder
- 15 Micky van de Ven Midfielder
- 24 Crysencio Summerville Forward
- 11 Cody Gakpo Forward
- 19 Brian Brobbey Forward
- 23 Mark Flekken
- 13 Robin Roefs
- 25 Jorrel Hato
- 2 Lutsharel Geertruida
- 12 Mats Wieffer
- 16 Guus Til
- 7 Justin Kluivert
- 3 Marten de Roon
- 26 Quinten Timber
- 20 Teun Koopmeiners
- 14 Tijjani Reijnders
- 18 Donyell Malen
- 10 Memphis Depay
- 9 Wout Weghorst
- 17 Noa Lang
- 1 Yassine Bounou Goalkeeper
- 2 Achraf Hakimi Defender
- 14 Issa Diop Defender
- 18 Chadi Riad Defender
- 3 Noussair Mazraoui Defender
- 6 Ayyoub Bouaddi Midfielder
- 24 Neil El Aynaoui Midfielder
- 10 Brahim Díaz Midfielder
- 8 Azzedine Ounahi Midfielder
- 23 Bilal El Khannouss Midfielder
- 11 Ismael Saibari Forward
- 22 Ahmed Reda Tagnaouti
- 12 Munir El Kajoui
- 26 Anass Salah-Eddine
- 5 Marwane Saadane
- 25 Redouane Halhal
- 19 Youssef Belammari
- 13 Zakaria El Ouahdi
- 17 Amine Sbai
- 7 Chemsdine Talbi
- 16 Gessime Yassine
- 15 Samir El Mourabet
- 4 Sofyan Amrabat
- 20 Ayoub El Kaabi
- 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
- 9 Soufiane Rahimi
- Tirs cadres : Netherlands 2 / Morocco 5
- Tirs : Netherlands 6 / Morocco 11
- Possession : Netherlands 31% / Morocco 69%
- Corners : Netherlands 5 / Morocco 8
- Fautes : Netherlands 16 / Morocco 13
- Cartons jaunes : Netherlands 0 / Morocco 1
- Passes : Netherlands 345 / Morocco 770
- Precision des passes : Netherlands 79% / Morocco 91%
- xG : Netherlands 0.23 / Morocco 1.40
- Bart Verbruggen (Netherlands) : note 8.2, 5 arret(s)
- Issa Diop (Morocco) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Cody Gakpo (Netherlands) : note 6.9, 1 but(s)
- Crysencio Summerville (Netherlands) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Chemsdine Talbi (Morocco) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)
- Noussair Mazraoui (Morocco) : note 7.5
- Neil El Aynaoui (Morocco) : note 7.3
- Azzedine Ounahi (Morocco) : note 7.3
No confirmed absence yet.
- 31/05/2017 Morocco 1-2 Netherlands (Friendlies)
- 39'⚽But - A. Nusa (passe M. Odegaard)Norvège, 39e
- 45+1'Carton jaune - A. NusaNorvège, 45+1e
- 60'↑↓Remplacement - C. Inao Oulai (remplace A. Diallo)Côte d'Ivoire, 60e
- 60'↑↓Remplacement - A. Bonny (remplace E. Wahi)Côte d'Ivoire, 60e
- 71'↑↓Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 71e
- 71'↑↓Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 71e
- 74'⚽But - A. Diallo (passe N. Pepe)Côte d'Ivoire, 74e
- 83'↑↓Remplacement - M. Pedersen (remplace F. Aursnes)Norvège, 83e
- 86'⚽But - E. Haaland (passe P. Berg)Norvège, 86e
- 87'↑↓Remplacement - N. Pepe (remplace O. Diakite)Côte d'Ivoire, 87e
- 90+3'↑↓Remplacement - Y. Diomande (remplace E. Guessand)Côte d'Ivoire, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - G. Konan (remplace B. Toure)Côte d'Ivoire, 90+3e
- 1 Yahia Fofana Goalkeeper
- 17 Guéla Doué Defender
- 7 Odilon Kossounou Defender
- 20 Emmanuel Agbadou Defender
- 3 Ghislain Konan Defender
- 18 Ibrahim Sangaré Midfielder
- 19 Nicolas Pépé Midfielder
- 8 Franck Kessié Midfielder
- 26 Christ Inao Oulaï Midfielder
- 11 Yan Diomande Midfielder
- 9 Ange-Yoan Bonny Forward
- 15 Amad Diallo
- 12 Elye Wahi
- 16 Mohamed Koné
- 23 Alban Lafont
- 2 Ousmane Diomande
- 5 Wilfried Singo
- 13 Christopher Operi
- 21 Evan Ndicka
- 4 Jean Michaël Seri
- 6 Seko Fofana
- 25 Parfait Guiagon
- 10 Simon Adingra
- 24 Bazoumana Touré
- 14 Oumar Diakité
- 22 Evann Guessand
- 1 Ørjan Nyland Goalkeeper
- 16 Marcus Pedersen Defender
- 3 Kristoffer Ajer Defender
- 17 Torbjørn Heggem Defender
- 5 David Møller Wolfe Defender
- 10 Martin Ødegaard Midfielder
- 8 Sander Berge Midfielder
- 6 Patrick Berg Midfielder
- 7 Alexander Sørloth Forward
- 9 Erling Haaland Forward
- 20 Antonio Nusa Forward
- 21 Andreas Schjelderup
- 22 Oscar Bobb
- 12 Sander Tangvik
- 13 Egil Selvik
- 4 Leo Østigård
- 15 Fredrik André Bjørkan
- 24 Sondre Langås
- 25 Henrik Sælebakke Falchener
- 2 Morten Thorsby
- 14 Fredrik Aursnes
- 18 Kristian Thorstvedt
- 19 Thelo Aasgaard
- 26 Julian Ryerson
- 11 Jørgen Strand Larsen
- 23 Jens Petter Hauge
- Tirs cadres : Ivory Coast 4 / Norway 3
- Tirs : Ivory Coast 12 / Norway 7
- Possession : Ivory Coast 50% / Norway 50%
- Corners : Ivory Coast 12 / Norway 3
- Fautes : Ivory Coast 3 / Norway 6
- Cartons jaunes : Ivory Coast 0 / Norway 1
- Passes : Ivory Coast 343 / Norway 353
- Precision des passes : Ivory Coast 85% / Norway 85%
- xG : Ivory Coast 1.11 / Norway 1.13
- Antonio Nusa (Norway) : note 7.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Martin Ødegaard (Norway) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Ørjan Nyland (Norway) : note 7.6, 3 arret(s)
- Ibrahim Sangaré (Ivory Coast) : note 7.7
- Kristoffer Ajer (Norway) : note 7.7
- Amad Diallo (Ivory Coast) : note 7.6
- Yan Diomande (Ivory Coast) : note 7.5
- Yahia Fofana (Ivory Coast) : note 6.9, 1 arret(s)
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 21'VARVAR - K. MbappeFrance, 21e
- 45'⚽But - K. Mbappe (passe O. Dembele)France, 45e
- 53'⚽But - B. Barcola (passe M. Olise)France, 53e
- 66'↑↓Remplacement - E. Stroud (remplace T. Ali)Suède, 66e
- 66'↑↓Remplacement - L. Bergvall (remplace B. Zeneli)Suède, 66e
- 74'⚽But - K. Mbappe (passe M. Olise)France, 74e
- 75'↑↓Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto)France, 75e
- 75'↑↓Remplacement - O. Dembele (remplace D. Doue)France, 75e
- 78'↑↓Remplacement - L. Digne (remplace T. Hernandez)France, 78e
- 82'↑↓Remplacement - D. Svensson (remplace M. Svanberg)Suède, 82e
- 82'↑↓Remplacement - Y. Ayari (remplace B. Nygren)Suède, 82e
- 85'↑↓Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta)France, 85e
- 85'↑↓Remplacement - M. Olise (remplace R. Cherki)France, 85e
- 89'↑↓Remplacement - A. Isak (remplace G. Nilsson)Suède, 89e
- 16 Mike Maignan Goalkeeper
- 5 Jules Koundé Defender
- 4 Dayot Upamecano Defender
- 17 William Saliba Defender
- 3 Lucas Digne Defender
- 8 Aurélien Tchouaméni Midfielder
- 14 Adrien Rabiot Midfielder
- 7 Ousmane Dembélé Midfielder
- 11 Michael Olise Midfielder
- 12 Bradley Barcola Midfielder
- 10 Kylian Mbappé Forward
- 23 Robin Risser
- 1 Brice Samba
- 2 Malo Gusto
- 21 Lucas Hernández
- 26 Maxence Lacroix
- 15 Ibrahima Konaté
- 19 Theo Hernández
- 6 Manu Koné
- 24 Rayan Cherki
- 25 Maghnes Akliouche
- 18 Warren Zaïre-Emery
- 13 N'Golo Kanté
- 22 Jean-Philippe Mateta
- 20 Désiré Doué
- 9 Marcus Thuram
- 1 Jacob Widell Zetterström Goalkeeper
- 8 Daniel Svensson Defender
- 2 Gustaf Lagerbielke Defender
- 3 Victor Lindelöf Defender
- 5 Gabriel Gudmundsson Defender
- 11 Anthony Elanga Midfielder
- 7 Lucas Bergvall Midfielder
- 18 Yasin Ayari Midfielder
- 24 Elliot Stroud Midfielder
- 17 Viktor Gyökeres Forward
- 9 Alexander Isak Forward
- 22 Besfort Zeneli
- 26 Taha Abdi Ali
- 23 Kristoffer Nordfeldt
- 12 Viktor Johansson
- 14 Hjalmar Ekdal
- 20 Eric Smith
- 15 Carl Starfelt
- 6 Herman Johansson
- 13 Ken Sema
- 16 Jesper Karlström
- 19 Mattias Svanberg
- 10 Benjamin Nygren
- 25 Gustaf Nilsson
- 21 Alexander Bernhardsson
- Tirs cadres : France 12 / Sweden 1
- Tirs : France 24 / Sweden 5
- Possession : France 65% / Sweden 35%
- Corners : France 9 / Sweden 1
- Fautes : France 11 / Sweden 10
- Passes : France 529 / Sweden 285
- Precision des passes : France 88% / Sweden 78%
- xG : France 2.90 / Sweden 0.33
- Kylian Mbappé (France) : note 9.6, 2 but(s)
- Jacob Widell Zetterström (Sweden) : note 8.7, 9 arret(s)
- Michael Olise (France) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s)
- Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)
- Ousmane Dembélé (France) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.5
- Mike Maignan (France) : note 6.6, 1 arret(s)
- Jules Koundé (France) : note 7
No confirmed absence yet.
- 17/11/2020 France 4-2 Sweden (UEFA Nations League)
- 05/09/2020 Sweden 0-1 France (UEFA Nations League)
- 09/06/2017 Sweden 2-1 France (World Cup - Qualification Europe)
- 11/11/2016 France 2-1 Sweden (World Cup - Qualification Europe)
- 19/06/2012 Sweden 2-0 France (Euro Championship)
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
- 1 Raúl Rangel Goalkeeper
- 2 Jorge Sánchez Defender
- 3 César Montes Defender
- 5 Johan Vásquez Defender
- 23 Jesús Gallardo Defender
- 19 Gilberto Mora Midfielder
- 6 Erik Lira Midfielder
- 7 Luis Romo Midfielder
- 25 Roberto Alvarado Forward
- 9 Raúl Jiménez Forward
- 16 Julián Quiñones Forward
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
- 15 Israel Reyes
- 20 Mateo Chávez
- 4 Edson Álvarez
- 24 Luis Chávez
- 8 Álvaro Fidalgo
- 17 Orbelín Pineda
- 18 Obed Vargas
- 26 Brian Gutiérrez
- 21 César Huerta
- 10 Alexis Vega
- 14 Armando González
- 22 Guillermo Martínez
- 11 Santiago Giménez
- 1 Hernán Galíndez Goalkeeper
- 21 Alan Franco Defender
- 4 Joel Ordóñez Defender
- 6 Willian Pacho Defender
- 3 Piero Hincapié Defender
- 9 John Yeboah Midfielder
- 23 Moisés Caicedo Midfielder
- 15 Pedro Vite Midfielder
- 20 Nilson Angulo Midfielder
- 19 Gonzalo Plata Forward
- 13 Enner Valencia Forward
- 12 Moisés Ramírez
- 22 Gonzalo Valle
- 25 Jackson Porozo
- 2 Félix Torres
- 26 Yaimar Medina
- 5 Jordy Alcivar
- 10 Kendry Páez
- 18 Denil Castillo
- 17 Ángelo Preciado
- 7 Pervis Estupiñán
- 8 Anthony Valencia
- 14 Alan Minda
- 16 Jordy Caicedo
- 11 Kevin Rodriguez
- 24 Jeremy Arevalo
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players will be highlighted during the match.
No confirmed absence yet.
- 15/10/2025 Mexico 1-1 Ecuador (Friendlies)
- 01/07/2024 Mexico 0-0 Ecuador (Copa America)
- 06/06/2022 Mexico 0-0 Ecuador (Friendlies)
- 28/10/2021 Mexico 2-3 Ecuador (Friendlies)
- 10/06/2019 Mexico 3-2 Ecuador (Friendlies)
- 7'⚽But - B. Cipenga (passe C. Mbemba)RD Congo, 7e
- 19'Carton jaune - J. BellinghamAngleterre, 19e
- 28'Carton jaune - N. SadikiRD Congo, 28e
- 61'↑↓Remplacement - M. Rashford (remplace A. Gordon)Angleterre, 61e
- 61'↑↓Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka)Angleterre, 61e
- 64'↑↓Remplacement - N. Mbuku (remplace M. Elia)RD Congo, 64e
- 70'↑↓Remplacement - D. Spence (remplace E. Eze)Angleterre, 70e
- 75'⚽But - H. Kane (passe A. Gordon)Angleterre, 75e
- 76'↑↓Remplacement - N. Mukau (remplace E. Kayembe)RD Congo, 76e
- 76'↑↓Remplacement - B. Cipenga (remplace T. Bongonda)RD Congo, 76e
- 86'⚽But - H. Kane (passe A. Gordon)Angleterre, 86e
- 89'↑↓Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 89e
- 89'↑↓Remplacement - S. Moutoussamy (remplace F. Mayele)RD Congo, 89e
- 90+1'↑↓Remplacement - D. Rice (remplace J. Stones)Angleterre, 90+1e
- 1 Jordan Pickford Goalkeeper
- 25 Djed Spence Defender
- 2 Ezri Konsa Defender
- 6 Marc Guéhi Defender
- 3 Nico O'Reilly Defender
- 8 Elliot Anderson Midfielder
- 4 Declan Rice Midfielder
- 20 Noni Madueke Midfielder
- 10 Jude Bellingham Midfielder
- 11 Marcus Rashford Midfielder
- 9 Harry Kane Forward
- 23 James Trafford
- 13 Dean Henderson
- 12 Trevoh Chalobah
- 5 John Stones
- 15 Dan Burn
- 24 Reece James
- 26 Jarell Quansah
- 21 Eberechi Eze
- 14 Jordan Henderson
- 17 Morgan Rogers
- 16 Kobbie Mainoo
- 19 Ollie Watkins
- 18 Anthony Gordon
- 7 Bukayo Saka
- 22 Ivan Toney
- 1 Lionel Mpasi Nzau Goalkeeper
- 2 Aaron Wan-Bissaka Defender
- 22 Chancel Mbemba Defender
- 4 Axel Tuanzebe Defender
- 26 Arthur Masuaku Defender
- 6 Ngal'ayel Mukau Midfielder
- 8 Samuel Moutoussamy Midfielder
- 14 Noah Sadiki Midfielder
- 7 Nathanaël Mbuku Forward
- 20 Yoane Wissa Forward
- 9 Brian Cipenga Forward
- 21 Matthieu Epolo
- 16 Timothy Fayulu
- 5 Dylan Batubinsika
- 24 Gedeon Kalulu
- 12 Joris Kayembe
- 3 Steve Kapuadi
- 11 Gaël Kakuta
- 18 Charles Pickel
- 10 Théo Bongonda
- 15 Aaron Tshibola
- 25 Edo Kayembe
- 19 Fiston Mayele
- 17 Cédric Bakambu
- 23 Simon Banza
- 13 Meschak Elia
- Tirs cadres : England 5 / DR Congo 1
- Tirs : England 12 / DR Congo 5
- Possession : England 61% / DR Congo 39%
- Corners : England 5 / DR Congo 3
- Fautes : England 8 / DR Congo 10
- Cartons jaunes : England 1 / DR Congo 1
- Passes : England 455 / DR Congo 309
- Precision des passes : England 91% / DR Congo 82%
- xG : England 1.80 / DR Congo 0.73
- Harry Kane (England) : note 7.2, 1 but(s)
- Brian Cipenga (DR Congo) : note 7, 1 but(s)
- Lionel Mpasi Nzau (DR Congo) : note 7.7, 4 arret(s)
- Chancel Mbemba (DR Congo) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Anthony Gordon (England) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Noni Madueke (England) : note 7.9
- Aaron Wan-Bissaka (DR Congo) : note 7.9
- Jude Bellingham (England) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- R. James : England · Missing Fixture · Hamstring Injury
- J. Quansah : England · Missing Fixture · Sprained Ankle
No reliable head-to-head available yet.
- 25'⚽But - H. DiarraSénégal, 25e
- 46'↑↓Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 46e
- 51'⚽But - I. Sarr (passe M. Niakhate)Sénégal, 51e
- 56'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace N. Raskin)Belgique, 56e
- 56'↑↓Remplacement - J. Doku (remplace D. Lukebakio)Belgique, 56e
- 63'↑↓Remplacement - H. Vanaken (remplace D. Moreira)Belgique, 63e
- 64'Carton jaune - B. MecheleBelgique, 64e
- 66'↑↓Remplacement - P. Gueye (remplace L. Camara)Sénégal, 66e
- 67'Carton jaune - L. CamaraSénégal, 67e
- 73'↑↓Remplacement - I. Ndiaye (remplace I. Mbaye)Sénégal, 73e
- 73'↑↓Remplacement - H. Diarra (remplace P. M. Sarr)Sénégal, 73e
- 78'↑↓Remplacement - M. De Cuyper (remplace T. Meunier)Belgique, 78e
- 86'⚽But - R. Lukaku (passe T. Meunier)Belgique, 86e
- 89'⚽But - Y. Tielemans (passe L. Trossard)Belgique, 89e
- 90'Carton jaune - R. GarciaBelgique, 90e
- 93'↑↓Remplacement - S. Mane (remplace N. Jackson)Sénégal, 93e
- 93'↑↓Remplacement - I. Jakobs (remplace M. Diouf)Sénégal, 93e
- 96'↑↓Remplacement - I. Gueye (remplace B. Sapoko Ndiaye)Sénégal, 96e
- 109'↑↓Remplacement - L. Trossard (remplace A. Onana)Belgique, 109e
- 120+5'⚽But - Y. TielemansBelgique, 120+5e
- 1 Thibaut Courtois Goalkeeper
- 21 Timothy Castagne Defender
- 4 Brandon Mechele Defender
- 3 Arthur Theate Defender
- 5 Maxim De Cuyper Defender
- 8 Youri Tielemans Midfielder
- 20 Hans Vanaken Midfielder
- 10 Leandro Trossard Midfielder
- 7 Kevin De Bruyne Midfielder
- 11 Jérémy Doku Midfielder
- 17 Charles De Ketelaere Forward
- 9 Romelu Lukaku
- 23 Nicolas Raskin
- 14 Dodi Lukebakio
- 19 Diego Moreira
- 15 Thomas Meunier
- 24 Amadou Onana
- 13 Mike Penders
- 12 Senne Lammens
- 16 Koni De Winter
- 18 Joaquin Seys
- 25 Nathan Ngoy
- 6 Axel Witsel
- 22 Alexis Saelemaekers
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 23 Mory Diaw Goalkeeper
- 15 Krépin Diatta Defender
- 6 Pathé Ismaël Ciss Defender
- 19 Moussa Niakhaté Defender
- 14 Ismail Jakobs Defender
- 21 Habib Diarra Midfielder
- 5 Idrissa Gana Gueye Midfielder
- 26 Pape Gueye Midfielder
- 13 Iliman Ndiaye Forward
- 18 Ismaïla Sarr Forward
- 10 Sadio Mané Forward
- 8 Lamine Camara
- 17 Pape Matar Sarr
- 20 Ibrahim Mbaye
- 25 El Hadji Malick Diouf
- 11 Nicolas Jackson
- 22 Bara Sapoko Ndiaye
- 1 Yehvann Diouf
- 3 Kalidou Koulibaly
- 4 Abdoulaye Seck
- 24 Antoine Mendy
- 2 Mamadou Sarr
- 7 Assane Diao
- 9 Ahmadou Bamba Dieng
- 12 Cherif Ndiaye
- Tirs cadres : Belgium 5 / Senegal 5
- Tirs : Belgium 19 / Senegal 16
- Possession : Belgium 53% / Senegal 47%
- Corners : Belgium 4 / Senegal 2
- Fautes : Belgium 20 / Senegal 12
- Cartons jaunes : Belgium 1 / Senegal 1
- Passes : Belgium 692 / Senegal 609
- Precision des passes : Belgium 87% / Senegal 84%
- xG : Belgium 1.80 / Senegal 3.19
- Youri Tielemans (Belgium) : note 8.3, 2 but(s)
- Ismaïla Sarr (Senegal) : note 8.3, 1 but(s)
- Romelu Lukaku (Belgium) : note 7.7, 1 but(s)
- Habib Diarra (Senegal) : note 7.5, 1 but(s)
- Leandro Trossard (Belgium) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Thomas Meunier (Belgium) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Moussa Niakhaté (Senegal) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Thibaut Courtois (Belgium) : note 6.9, 3 arret(s)
- Z. Debast : Belgium · Missing Fixture · Injury
- É. Mendy : Senegal · Missing Fixture · Twisted Knee
No reliable head-to-head available yet.
- 45'⚽But - F. BalogunÉtats-Unis, 45e
- 51'↑↓Remplacement - A. Gigovic (remplace E. Bajraktarevic)Bosnie-Herzégovine, 51e
- 51'↑↓Remplacement - I. Sunjic (remplace B. Tahirovic)Bosnie-Herzégovine, 51e
- 51'↑↓Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Mahmic)Bosnie-Herzégovine, 51e
- 64'Carton rouge - F. Balogun1-0États-Unis
- 75'↑↓Remplacement - S. Kolasinac (remplace H. Tabakovic)Bosnie-Herzégovine, 75e
- 75'↑↓Remplacement - N. Katic (remplace A. Memic)Bosnie-Herzégovine, 75e
- 80'Carton jaune - S. BarbarezBosnie-Herzégovine, 80e
- 80'Carton jaune - S. RadeljicBosnie-Herzégovine, 80e
- 82'⚽But - M. TillmanÉtats-Unis, 82e
- 87'↑↓Remplacement - S. Dest (remplace S. Berhalter)États-Unis, 87e
- 88'↑↓Remplacement - C. Pulisic (remplace R. Pepi)États-Unis, 88e
- 90+5'↑↓Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna)États-Unis, 90+5e
- 24 Matthew Freese Goalkeeper
- 16 Alexander Freeman Defender
- 3 Chris Richards Defender
- 13 Tim Ream Defender
- 5 Antonee Robinson Defender
- 8 Weston McKennie Midfielder
- 4 Tyler Adams Midfielder
- 17 Malik Tillman Midfielder
- 2 Sergiño Dest Forward
- 20 Folarin Balogun Forward
- 10 Christian Pulišić Forward
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 12 Miles Robinson
- 6 Auston Trusty
- 23 Joe Scally
- 26 Alex Zendejas
- 11 Brenden Aaronson
- 7 Giovanni Reyna
- 18 Maximilian Arfsten
- 14 Sebastian Berhalter
- 21 Tim Weah
- 19 Haji Wright
- 9 Ricardo Pepi
- 1 Nikola Vasilj Goalkeeper
- 7 Amar Dedić Defender
- 18 Nikola Katić Defender
- 4 Tarik Muharemović Defender
- 21 Stjepan Radeljić Defender
- 5 Sead Kolašinac Defender
- 8 Armin Gigović Midfielder
- 14 Ivan Šunjić Midfielder
- 19 Kerim Alajbegović Midfielder
- 11 Edin Džeko Forward
- 10 Ermedin Demirović Forward
- 6 Benjamin Tahirović
- 26 Ermin Mahmić
- 20 Esmir Bajraktarević
- 22 Martin Zlomislić
- 12 Mladen Jurkas
- 24 Arjan Malić
- 2 Nihad Mujakić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 15 Amar Memić
- 17 Dženis Burnić
- 13 Ivan Bašić
- 25 Jovo Lukić
- 23 Haris Tabaković
- 9 Samed Baždar
- Tirs cadres : United States 2 / Bosnia and Herzegovina 3
- Tirs : United States 7 / Bosnia and Herzegovina 6
- Possession : United States 50% / Bosnia and Herzegovina 50%
- Corners : United States 4 / Bosnia and Herzegovina 3
- Fautes : United States 5 / Bosnia and Herzegovina 11
- Cartons jaunes : United States 0 / Bosnia and Herzegovina 1
- Cartons rouges : United States 1 / Bosnia and Herzegovina 0
- Passes : United States 374 / Bosnia and Herzegovina 388
- Precision des passes : United States 84% / Bosnia and Herzegovina 81%
- xG : United States 0.88 / Bosnia and Herzegovina 0.17
- Folarin Balogun (United States) : note 6.3, 1 but(s), 1 carton(s) rouge(s)
- Malik Tillman (United States) : note 7.6, 1 but(s)
- Matthew Freese (United States) : note 6.6, 3 arret(s)
- Alexander Freeman (United States) : note 7.5
- Tim Ream (United States) : note 7.3
- Antonee Robinson (United States) : note 7.3
- Weston McKennie (United States) : note 7.2
- Sergiño Dest (United States) : note 7.2
- C. Roldan : USA · Missing Fixture · Muscle bruise
- 19/12/2021 USA 1-0 Bosnia & Herzegovina (Friendlies)
- 29/01/2018 USA 0-0 Bosnia & Herzegovina (Friendlies)
- 36'⚽But - M. Oyarzabal (passe M. Cucurella)Espagne, 36e
- 46'↑↓Remplacement - N. Seiwald (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 46e
- 46'↑↓Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch)Autriche, 46e
- 60'↑↓Remplacement - M. Gregoritsch (remplace M. Arnautovic)Autriche, 60e
- 60'↑↓Remplacement - R. Schmid (remplace S. Kalajdzic)Autriche, 60e
- 66'⚽But - P. Porro (passe A. Baena)Espagne, 66e
- 71'↑↓Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres)Espagne, 71e
- 71'↑↓Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino)Espagne, 71e
- 83'Carton jaune - S. PoschAutriche, 83e
- 85'↑↓Remplacement - Lamine Yamal (remplace Gavi)Espagne, 85e
- 85'↑↓Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass)Autriche, 85e
- 89'⚽But - M. Oyarzabal (passe M. Cucurella)Espagne, 89e
- 90+3'↑↓Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)Espagne, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - A. Laporte (remplace M. Pubill)Espagne, 90+3e
- 23 Unai Simón Goalkeeper
- 12 Pedro Porro Defender
- 22 Pau Cubarsí Defender
- 14 Aymeric Laporte Defender
- 24 Marc Cucurella Defender
- 16 Rodri Midfielder
- 20 Pedri Midfielder
- 19 Lamine Yamal Midfielder
- 10 Dani Olmo Midfielder
- 15 Alex Baena Midfielder
- 21 Mikel Oyarzabal Forward
- 1 David Raya
- 13 Joan García
- 4 Eric García
- 5 Marcos Llorente
- 2 Marc Pubill
- 3 Alejandro Grimaldo
- 18 Martín Zubimendi
- 9 Pablo Gavi
- 6 Mikel Merino
- 8 Fabián Ruiz
- 17 Nico Williams
- 7 Ferran Torres
- 26 Borja Iglesias
- 25 Víctor Muñoz
- 11 Yéremy Pino
- 1 Alexander Schlager Goalkeeper
- 5 Stefan Posch Defender
- 3 Kevin Danso Defender
- 8 David Alaba Defender
- 20 Konrad Laimer Defender
- 6 Nicolas Seiwald Midfielder
- 4 Xaver Schlager Midfielder
- 18 Romano Schmid Midfielder
- 24 Paul Wanner Midfielder
- 9 Marcel Sabitzer Midfielder
- 11 Michael Gregoritsch Forward
- 17 Carney Chukwuemeka
- 10 Florian Grillitsch
- 7 Marko Arnautović
- 14 Saša Kalajdžić
- 12 Florian Wiegele
- 13 Patrick Pentz
- 2 David Affengruber
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 15 Philipp Lienhart
- 22 Alexander Prass
- 19 Dejan Ljubičić
- 26 Alessandro Schöpf
- 21 Patrick Wimmer
- 16 Phillipp Mwene
- Tirs cadres : Spain 10 / Austria 0
- Tirs : Spain 22 / Austria 5
- Possession : Spain 65% / Austria 35%
- Corners : Spain 9 / Austria 0
- Fautes : Spain 8 / Austria 14
- Cartons jaunes : Spain 0 / Austria 1
- Passes : Spain 613 / Austria 334
- Precision des passes : Spain 91% / Austria 82%
- xG : Spain 2.80 / Austria 0.49
- Mikel Oyarzabal (Spain) : note 9.3, 2 but(s)
- Marc Cucurella (Spain) : note 8, 2 passe(s) decisive(s)
- Pedro Porro (Spain) : note 8.2, 1 but(s)
- Alex Baena (Spain) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Alexander Schlager (Austria) : note 7.2, 6 arret(s)
- Aymeric Laporte (Spain) : note 7.7
- Pau Cubarsí (Spain) : note 7.6
- Rodri (Spain) : note 7.5
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 17'Carton jaune - R. DiasPortugal, 17e
- 46'↑↓Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic)Croatie, 46e
- 53'⚽But - I. PerisicCroatie, 53e
- 59'Carton jaune - L. ModricCroatie, 59e
- 61'VARVAR - C. RonaldoPortugal, 61e
- 62'↑↓Remplacement - Vitinha (remplace B. Silva)Portugal, 62e
- 63'↑↓Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao)Portugal, 63e
- 63'↑↓Remplacement - B. Fernandes (remplace N. Semedo)Portugal, 63e
- 63'↑↓Remplacement - J. Cancelo (remplace G. Ramos)Portugal, 63e
- 68'⚽But - C. RonaldoPortugal, 68e
- 68'↑↓Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic)Croatie, 68e
- 81'VARVAR - P. SucicCroatie, 81e
- 81'↑↓Remplacement - C. Ronaldo (remplace R. Neves)Portugal, 81e
- 90+2'↑↓Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol)Croatie, 90+2e
- 90+4'⚽But - G. Ramos (passe R. Leao)Portugal, 90+4e
- 90+6'↑↓Remplacement - M. Kovacic (remplace A. Kramaric)Croatie, 90+6e
- 90+8'Carton jaune - I. PerisicCroatie, 90+8e
- 90+13'VARVAR - J. GvardiolCroatie, 90+13e
- 1 Diogo Costa Goalkeeper
- 20 João Cancelo Defender
- 3 Rúben Dias Defender
- 13 Renato Veiga Defender
- 25 Nuno Mendes Defender
- 15 João Neves Midfielder
- 23 Vitinha Midfielder
- 18 Pedro Neto Midfielder
- 8 Bruno Fernandes Midfielder
- 17 Rafael Leão Midfielder
- 7 Cristiano Ronaldo Forward
- 2 Nélson Semedo
- 10 Bernardo Silva
- 26 Francisco Conceição
- 9 Gonçalo Ramos
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 4 Tomás Araújo
- 6 Matheus Nunes
- 14 Gonçalo Inácio
- 5 Diogo Dalot
- 16 Francisco Trincão
- 19 Gonçalo Guedes
- 21 Rúben Neves
- 24 Samú Costa
- 11 João Félix
- 1 Dominik Livaković Goalkeeper
- 2 Josip Stanišić Defender
- 6 Josip Šutalo Defender
- 3 Marin Pongračić Defender
- 14 Ivan Perišić Defender
- 10 Luka Modrić Midfielder
- 8 Mateo Kovačić Midfielder
- 13 Nikola Vlašić Midfielder
- 17 Petar Sučić Midfielder
- 16 Martin Baturina Midfielder
- 11 Ante Budimir Forward
- 20 Igor Matanović
- 15 Mario Pašalić
- 12 Ivor Pandur
- 23 Dominik Kotarski
- 4 Joško Gvardiol
- 5 Duje Ćaleta-Car
- 22 Luka Vušković
- 25 Martin Erlić
- 7 Nikola Moro
- 24 Marco Pašalić
- 19 Toni Fruk
- 21 Luka Sučić
- 18 Kristijan Jakić
- 9 Andrej Kramarić
- 26 Petar Musa
- Tirs cadres : Portugal 3 / Croatia 6
- Tirs : Portugal 15 / Croatia 13
- Possession : Portugal 60% / Croatia 40%
- Corners : Portugal 9 / Croatia 5
- Fautes : Portugal 6 / Croatia 12
- Cartons jaunes : Portugal 1 / Croatia 2
- Passes : Portugal 577 / Croatia 366
- Precision des passes : Portugal 91% / Croatia 85%
- xG : Portugal 2.18 / Croatia 1.32
- Ivan Perišić (Croatia) : note 7.9, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Gonçalo Ramos (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)
- Diogo Costa (Portugal) : note 7.7, 5 arret(s)
- Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 7.2, 1 but(s)
- Rafael Leão (Portugal) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Rúben Dias (Portugal) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)
- Nuno Mendes (Portugal) : note 7.7
- Dominik Livaković (Croatia) : note 6.5, 2 arret(s)
No confirmed absence yet.
- 18/11/2024 Croatia 1-1 Portugal (UEFA Nations League)
- 05/09/2024 Portugal 2-1 Croatia (UEFA Nations League)
- 08/06/2024 Portugal 1-2 Croatia (Friendlies)
- 17/11/2020 Croatia 2-3 Portugal (UEFA Nations League)
- 05/09/2020 Portugal 4-1 Croatia (UEFA Nations League)
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups will be published before kickoff.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players will be highlighted during the match.
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups will be published before kickoff.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players will be highlighted during the match.
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups will be published before kickoff.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players will be highlighted during the match.
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups will be published before kickoff.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players will be highlighted during the match.
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
Comments