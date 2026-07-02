Stéphane Plaza affirme ne pas vouloir revenir à la télévision

Le mardi 1er juillet 2026, Stéphane Plaza, animateur vedette de la chaîne M6 et figure emblématique de l’immobilier en France, a vu sa condamnation en appel considérablement allégée. Le parquet général a requis à son encontre une peine de six mois de prison avec sursis, assortie d’une amende de 12 000 euros ainsi que d’un stage de sensibilisation aux violences conjugales. Ces réquisitions interviennent dans le cadre d’une affaire où il était initialement condamné en première instance pour des violences répétées commises sur son ex-compagne Amandine.

En février 2025, Stéphane Plaza avait écopé d’une peine d’un an de prison avec sursis pour violences habituelles. Toutefois, au cours de l’audience en appel, l’avocate générale a requalifié les faits, estimant désormais qu’ils ne relèvent plus d’un caractère « habituel » mais correspondent à deux épisodes distincts. Par ailleurs, des accusations de violences psychologiques portées par une autre plaignante, Paola, ont été rejetées, la relaxe ayant été requise à son égard. Ces évolutions judiciaires ont marqué un tournant dans le dossier qui a suscité une large attention médiatique en raison de la notoriété de l’animateur et entrepreneur.

Né en 1970 à Suresnes, Stéphane Plaza s’est imposé comme l’un des visages majeurs de la télévision française avec ses émissions à succès telles que Recherche appartement ou maison ou Maison à vendre. Sa popularité s’est également traduite dans le domaine des affaires avec le développement d’un réseau immobilier à son nom. Au-delà de ses activités télévisuelles et commerciales, il est également passionné par le théâtre. L’annonce de cette condamnation modifiée intervient dans un contexte où l’animateur souhaite désormais tourner la page de sa carrière médiatique.

Stéphane Plaza annonce un virage professionnel et personnel

Lors de l’audience, Stéphane Plaza a pris la parole publiquement pour s’exprimer sur cette affaire et les conséquences qu’elle génère dans sa vie. Il a ainsi déclaré, avec humilité et sincérité, être pleinement conscient que son comportement a pu faire souffrir certaines personnes. Il a toutefois fermement nié toute forme de violence de manière intentionnelle, affirmant à plusieurs reprises : « Je n’ai jamais été violent, je ne le serai jamais ».

Dans la continuité de ce témoignage, il a révélé qu’il s’était engagé dans un travail personnel approfondi, notamment avec l’appui d’un psychanalyste, pour comprendre et gérer ses comportements. Cette démarche s’inscrit dans une volonté claire de changement et de reconstruction.

Fait remarquable, Stéphane Plaza a également indiqué ne pas souhaiter revenir à la télévision, affirmant sans détour que ce milieu « ne l’intéresse pas du tout » et qu’il lui importe désormais de s’investir dans « une nouvelle vie ». Ces propos traduisent un virage significatif dans la trajectoire professionnelle de l’animateur, qui reste cependant très présent dans l’univers immobilier.

En parallèle de ces bouleversements personnels et judiciaires, le groupe M6 a acté une décision radicale concernant leur collaboration. Au lendemain de la fin du procès en appel, M6 a officiellement annoncé sa séparation avec le réseau Stéphane Plaza Immobilier. Cette rupture marque la fin d’une coopération longue de près de vingt ans entre le groupe audiovisuel et l’animateur.

Selon les termes de ce nouveau montage, d’ici la fin du mois de juillet 2026, Stéphane Plaza deviendra l’unique propriétaire de son réseau immobilier, tandis que M6 concentrera ses investissements sur un autre réseau, Sixième Avenue, dont elle détiendra la majorité du capital. Cette réorganisation intervient alors que le verdict définitif du procès en appel est attendu pour le mois de septembre.