Mondial 2026 : la Tunisie sous pression face au Japon dans le groupe F

La Tunisie affronte le Japon dimanche 21 juin 2026 à 05h00 GMT+1 à l’Estadio BBVA, à Monterrey, pour son deuxième match du groupe F du Mondial 2026, avec une pression immédiate sur les Aigles de Carthage après leur lourde défaite contre la Suède.

La sélection tunisienne reste sur un revers 5-1 face aux Suédois, tandis que le Japon a pris un point contre les Pays-Bas au terme d’un nul 2-2. Les deux équipes ont donc déjà joué dans ce groupe, où chaque résultat pèse désormais dans la course aux places qualificatives.

Pour la Tunisie, l’enjeu est d’abord comptable. Battue largement lors de sa précédente sortie, elle doit éviter un nouveau résultat négatif qui compliquerait fortement sa trajectoire. Le Japon, mieux placé après son nul initial, peut au contraire se rapprocher d’une position favorable avant la dernière journée.

Le match met aussi face à face deux sélections aux dynamiques différentes. La Tunisie dispute sa septième Coupe du monde, la troisième consécutive, après avoir terminé en tête de son groupe lors des éliminatoires africains. Le Japon a dominé son parcours asiatique et a validé son billet avec trois journées d’avance, premier pays non hôte qualifié pour cette édition.

Hervé Renard dirige une Tunisie appelée à réagir dans l’organisation et la maîtrise après le score subi contre la Suède. En face, Hajime Moriyasu conserve les repères d’un Japon habitué à un jeu technique et rapide, mais privé de son capitaine Wataru Endo, forfait sur blessure musculaire.

La Tunisie dos au mur

La Tunisie aborde cette rencontre avec une nécessité claire, réduire les failles apparues contre la Suède et retrouver une équipe plus compacte. Le 5-1 encaissé a fragilisé sa différence de buts et placé les Aigles de Carthage dans une situation où la marge d’erreur s’est nettement réduite.

Hervé Renard hérite d’un groupe qui possède de l’expérience en Coupe du monde, mais qui doit rapidement transformer cette expérience en réponse collective. Le rendez-vous de Monterrey offre à la Tunisie une occasion de relancer sa campagne, sans quoi le dernier match de groupe pourrait devenir très difficile à aborder.

Youssef Msakni reste l’un des cadres offensifs les plus identifiés de cette sélection. Son rôle peut compter dans un match où la Tunisie aura besoin de mieux conserver le ballon et de mieux exploiter les transitions. L’équilibre entre prudence défensive et capacité à attaquer sera central face à une équipe japonaise capable d’accélérer dans les intervalles.

Le parcours de qualification des Tunisiens rappelle toutefois que cette équipe a su construire de la continuité avant le tournoi. Première de son groupe en zone CAF, elle a gagné sa place par la régularité. Le défi est désormais de retrouver cette solidité sur la scène mondiale, dans un groupe où la Suède et les Pays-Bas ont déjà imposé un niveau d’exigence élevé.

Le Japon vise le déclic

Le Japon arrive avec un point et une base plus stable après son nul 2-2 contre les Pays-Bas. Ce résultat lui permet d’aborder le match avec moins d’urgence que la Tunisie, mais sans confort réel. Une victoire placerait les Samouraïs Bleus dans une position nettement plus favorable avant la suite du groupe F.

Hajime Moriyasu s’appuie sur une sélection qui a confirmé sa progression lors des éliminatoires asiatiques. Le Japon a validé sa qualification très tôt, signe d’une campagne maîtrisée et d’un effectif capable de maintenir un haut niveau de régularité. Cette solidité de parcours constitue l’un de ses atouts avant le rendez-vous de Monterrey.

L’absence de Wataru Endo retire toutefois un repère important au milieu japonais. Capitaine et élément d’équilibre, il manque à une équipe qui devra préserver sa structure face à une Tunisie en quête de réaction. La gestion des duels dans l’axe et la qualité de la première relance peuvent peser lourd dans le déroulement du match.

Kaoru Mitoma figure parmi les joueurs japonais les plus attendus dans le secteur offensif. Sa capacité à provoquer et à accélérer sur les côtés peut offrir des solutions contre un bloc tunisien qui cherchera à limiter les espaces. Pour le Japon, l’objectif est de transformer la qualité de jeu déjà aperçue contre les Pays-Bas en résultat plus net.

Dans un groupe F déjà lancé, cette affiche oppose donc une Tunisie contrainte de répondre vite et un Japon qui peut prendre une option importante. Le contexte donne au match une valeur immédiate, bien au-delà du seul duel de styles entre rigueur tunisienne recherchée et mobilité japonaise.

Tunisie A venir 05:00 Estadio BBVA Japon Japon

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Calendrier Groupe F Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Pays-Bas - Japon Fiche match Pays-Bas - Japon Pays-Bas 2-2 2-2 Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 61' Carton jaune - C. Summerville 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) 83' Carton jaune - M. Depay 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 90+1' Carton jaune - M. van de Ven 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Compositions Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 22 Denzel Dumfries Défenseur 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 15 Micky van de Ven Défenseur 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 14 Tijjani Reijnders Milieu 24 Crysencio Summerville Attaquant 18 Donyell Malen Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant Remplaçants 15 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

5 Nathan Aké

16 Guus Til

3 Marten de Roon

7 Justin Kluivert

26 Quinten Timber

20 Teun Koopmeiners

19 Brian Brobbey

10 Memphis Depay

9 Wout Weghorst

17 Noa Lang Japon Système 3-4-2-1 Sélectionneur Hajime Moriyasu Titulaires 11 1 Zion Suzuki Gardien 16 Tsuyoshi Watanabe Défenseur 3 Shogo Taniguchi Défenseur 21 Hiroki Itō Défenseur 10 Ritsu Doan Milieu 24 Kaishu Sano Milieu 15 Daichi Kamada Milieu 13 Keito Nakamura Milieu 8 Takefusa Kubo Attaquant 11 Daizen Maeda Attaquant 18 Ayase Ueda Attaquant Remplaçants 15 12 Keisuke Osako

23 Tomoki Hayakawa

20 Ayumu Seko

4 Ko Itakura

25 Junnosuke Suzuki

2 Yukinari Sugawara

22 Takehiro Tomiyasu

5 Yuto Nagatomo

7 Ao Tanaka

17 Yuito Suzuki

14 Junya Ito

9 Keisuke Goto

19 Koki Ogawa

26 Kento Shiogai

6 Shuto Machino Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1

: Pays-Bas 4 / Japon 1 Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4

: Pays-Bas 6 / Japon 4 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30%

: Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1

: Pays-Bas 4 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5

: Pays-Bas 4 / Japon 5 Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0

: Pays-Bas 1 / Japon 0 Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182

: Pays-Bas 427 / Japon 182 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83%

: Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18 Joueurs clés Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s)

(Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s)

(Japon) : note 7.3, 1 but(s) Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s)

(Japon) : note 6.6, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3

(Pays-Bas) : note 7.3 Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup) Groupe F Pays-Bas Termine 2-2 AT&T Stadium Japon Japon Resume final Voir la fiche du match Suède - Tunisie Fiche match Suède - Tunisie Suède 5-1 5-1 Tunisie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 54' Carton jaune - R. Khedira 59' ⚽ But - V. Gyokeres 3-1 65' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) 65' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) 72' ↑↓ Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti) 72' ↑↓ Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj) 72' ↑↓ Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri) 83' ↑↓ Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi) 83' ↑↓ Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat) 84' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg) 84' ⚽ But - M. Svanberg 4-1 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga) 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson) 90+6' ⚽ But - Y. Ayari 5-1 Compositions Suède Système 3-1-4-2 Sélectionneur Graham Potter Titulaires 11 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur 4 Isak Hien Défenseur 3 Victor Lindelöf Défenseur 16 Jesper Karlström Milieu 21 Alexander Bernhardsson Milieu 10 Benjamin Nygren Milieu 18 Yasin Ayari Milieu 5 Gabriel Gudmundsson Milieu 17 Viktor Gyökeres Attaquant 9 Alexander Isak Attaquant Remplaçants 15 24 Elliot Stroud

7 Lucas Bergvall

1 Jacob Widell Zetterström

12 Viktor Johansson

14 Hjalmar Ekdal

20 Eric Smith

15 Carl Starfelt

8 Daniel Svensson

6 Herman Johansson

13 Ken Sema

19 Mattias Svanberg

22 Besfort Zeneli

26 Taha Abdi Ali

11 Anthony Elanga

25 Gustaf Nilsson Tunisie Système 5-3-2 Sélectionneur Sabri Lamouchi Titulaires 11 1 Abdelmouhib Chamakh Gardien 20 Yan Valery Défenseur 4 Omar Rekik Défenseur 3 Montassar Talbi Défenseur 21 Amine Ben Hmida Défenseur 2 Ali Abdi Défenseur 13 Rani Khedira Milieu 17 Ellyes Skhiri Milieu 10 Hannibal Mejbri Milieu 8 Elias Saad Attaquant 25 Anis Ben Slimane Attaquant Remplaçants 15 16 Aymen Dahmen

22 Sabri Ben Hessen

5 Adem Arous

6 Dylan Bronn

23 Moataz Nefati

24 Raed Chikhaoui

12 Mortadha Ben Ouanes

11 Ismael Gharbi

15 Mohamed Belhadj Mahmoud

26 Sebastian Tounekti

7 Elias Achouri

14 Khalil Ayari

18 Rayan Elloumi

9 Hazem Mastouri

19 Firas Chaouat Les chiffres du match Tirs cadres : Suède 7 / Tunisie 2

: Suède 7 / Tunisie 2 Tirs : Suède 13 / Tunisie 6

: Suède 13 / Tunisie 6 Possession : Suède 49% / Tunisie 51%

: Suède 49% / Tunisie 51% Corners : Suède 4 / Tunisie 2

: Suède 4 / Tunisie 2 Fautes : Suède 10 / Tunisie 8

: Suède 10 / Tunisie 8 Cartons jaunes : Suède 0 / Tunisie 1

: Suède 0 / Tunisie 1 Passes : Suède 353 / Tunisie 362

: Suède 353 / Tunisie 362 Precision des passes : Suède 79% / Tunisie 79%

: Suède 79% / Tunisie 79% xG : Suède 1.26 / Tunisie 0.20 Joueurs clés Alexander Isak (Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Yasin Ayari (Suède) : note 8.3, 2 but(s)

(Suède) : note 8.3, 2 but(s) Viktor Gyökeres (Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mattias Svanberg (Suède) : note 7.3, 1 but(s)

(Suède) : note 7.3, 1 but(s) Omar Rekik (Tunisie) : note 7.2, 1 but(s)

(Tunisie) : note 7.2, 1 but(s) Hannibal Mejbri (Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Lucas Bergvall (Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Gabriel Gudmundsson (Suède) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie (World Cup) Groupe F Suède Termine 5-1 Estadio BBVA Tunisie Tunisie Resume final Voir la fiche du match Pays-Bas - Suède Fiche match Pays-Bas - Suède Pays-Bas 18:00 A venir Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Pays-Bas A venir 18:00 NRG Stadium Suède Suède Avant-match Voir la fiche du match Tunisie - Japon Fiche match Tunisie - Japon Tunisie 05:00 A venir Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 05:00 Estadio BBVA Japon Japon Avant-match Voir la fiche du match Japon - Suède Fiche match Japon - Suède Japon 00:00 A venir Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Japon A venir 00:00 AT&T Stadium Suède Suède Voir la fiche du match Tunisie - Pays-Bas Fiche match Tunisie - Pays-Bas Tunisie 00:00 A venir Pays-Bas Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 00:00 Arrowhead Stadium Pays-Bas Pays-Bas