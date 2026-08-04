Mathieu Kassovitz : théories du complot, insultes aux policiers et propos sur les « Français de souche »

Mathieu Kassovitz, réalisateur de La Haine et César du meilleur espoir masculin, fête ses 59 ans le 3 août 2026. Actif au cinéma — il figure actuellement dans la saga La Bataille de Gaulle d’Antonin Baudry —, il est également au centre de polémiques récurrentes qui ont jalonné sa carrière publique depuis plus d’une décennie.

Figure reconnue du cinéma français, Kassovitz cumule succès artistiques et prises de position publiques controversées. Ses interventions dans les médias ont parfois provoqué des réactions vives, entre accusations de diffusion de théories du complot, propos injurieux à l’encontre des forces de l’ordre et remarques jugées racistes. Plusieurs de ces épisodes ont donné lieu à des procédures judiciaires ou à des réactions institutionnelles.

La trajectoire de ces controverses suit des schémas récurrents : une sortie médiatique choc, une vague d’indignation relayée par les médias et les réseaux sociaux, puis des répliques judiciaires ou des excuses publiques selon les cas. Voici le rappel factuel des principaux épisodes mentionnés dans les archives publiques.

Principales polémiques et suites judiciaires

En septembre 2009, sur le plateau de l’émission Ce soir (ou jamais !), Mathieu Kassovitz a repris certaines théories du complot concernant les attentats du 11 septembre 2001. Ses propos ont déclenché une vaste critique médiatique en France. Une chronique d’Europe 1 l’a notamment assimilé, dans des termes très durs, à « la pire extrême droite antisémite américaine ». Blessé, le réalisateur a déposé plainte pour diffamation publique contre plusieurs journalistes et est intervenu ensuite dans des débats télévisés pour défendre ses positions, accompagné, entre autres, de Jean-Marie Bigard.

Sur RMC, il a également déclaré que Ben Laden n’était pas responsable des attentats, affirmation qui a alimenté le débat. En 2011, un blogueur qui l’avait comparé à Joseph Goebbels a été condamné pour injure publique, tandis que d’autres chroniqueurs l’ayant qualifié de « révisionniste » ont été relaxés par la justice.

Le 24 décembre 2017, à la suite d’un contrôle de stupéfiants dans un hôpital nantais, Kassovitz a proféré des insultes visant des policiers, qualifiés de « bons à rien » et de « bande de bâtards ». La réaction politique a été immédiate, Éric Ciotti demandant des poursuites. Sur les réseaux sociaux, le cinéaste a répondu par de nouvelles invectives. Le 18 septembre 2019, la justice l’a condamné pour injure publique : une amende de 1 000 euros et un euro symbolique de dommages et intérêts pour chacun des dix-sept agents plaignants. À la barre, il a évoqué des « violences policières » subies et regretté la « susceptibilité » des fonctionnaires concernés.

En juin 2024, à l’approche des élections législatives, ses déclarations sur LCI au sujet du Rassemblement national — évoquant la possibilité d’une expérimentation d’une gouvernance d’extrême droite pour mesurer la réaction des Français — ont suscité un tollé et une large couverture médiatique. En septembre 2024, une autre sortie sur France Inter, où il a affirmé que « la pollution n’existe pas » en la qualifiant de phénomène naturel, a entraîné une saisie de l’Arcom par l’association QuotaClimat et de nombreuses réactions d’auditeurs.

La polémique de mai 2025 a porté sur une phrase prononcée sur France 5 selon laquelle les « Français de souche » seraient des « fins de race ». Accusé de propos racistes, Kassovitz a réitéré ses propos sur LCI avant de présenter des excuses sur Instagram, se déclarant lui-même « Français de souche ». En 2021, il avait également qualifié de « fait divers » la mort de Philippe Monguillot, chauffeur de bus tué après un incident lié au port du masque, propos tenus en présence de la veuve et ayant suscité une vive indignation médiatique.

Parallèlement à ces controverses, Mathieu Kassovitz poursuit une activité artistique soutenue, alternant longs-métrages, séries et documentaires, et demeure une personnalité dont les interventions publiques font systématiquement l’objet d’une couverture médiatique attentive.