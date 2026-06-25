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Mondial 2026 : le Japon affronté à la Suède pour une place en huitièmes de finale

Le Japon reçoit la Suède le 26 juin 2026 à minuit (GMT+1) au stade AT&T à Dallas pour un match décisif de la phase de groupes du Mondial 2026, groupe F. Cette confrontation oppose deux équipes au parcours contrasté et aux enjeux importants, avec une qualification en huitièmes de finale en ligne de mire.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Auparavant, le Japon a su s’imposer contre la Tunisie (4-0) et totalise quatre points après deux rencontres, avec une défense solide et une attaque efficace. La Suède, en revanche, a alterné entre une large victoire contre la Tunisie (5-1) et une lourde défaite face aux Pays-Bas (1-5), ce qui la place sous pression avec seulement trois points.

Ce match à l’AT&T Stadium sera crucial pour les deux formations. Un succès permettrait au Japon de valider son ticket pour les phases finales tandis que la Suède doit impérativement s’imposer pour rester en course. La rencontre promet une opposition tactique et une lutte intense sur le terrain.

Le groupe F reste ouvert avec le Pays-Bas et la Tunisie complétant le tableau, ce qui rend chaque point capital. Les résultats précédents montrent la solidité nippone et les difficultés suédoises contre des adversaires similaires.

Le sélectionneur japonais Hajime Moriyasu opte pour un dispositif en 3-4-3, cherchant à allier rigueur défensive et transitions rapides, tandis que l’équipe suédoise de Graham Potter privilégie un 3-4-1-2 orienté vers l’offensive pour exploiter la vitesse de ses attaquants.

Zoom sur Japon

Le Japon s’appuie sur une formation en 3-4-3 orchestrée par Hajime Moriyasu. La défense à trois est composée de Y. Sugawara, K. Itakura et H. Ito, protégée par le gardien Z. Suzuki. Au milieu, D. Kamada et A. Tanaka tiennent un rôle clé dans l’organisation et la création, tandis que R. Dōan complète ce bloc technique.

En attaque, les hommes forts sont K. Nakamura, A. Ueda et D. Maeda, capables d’exploiter la profondeur et de peser sur la défense adverse par leur vitesse et leur mobilité. Cette équipe japonaise a montré lors du précédent match sa capacité à contrôler le tempo et à concrétiser ses occasions.

Ce dispositif en 3-4-3 permet au Japon de maintenir une structure solide tout en restant dynamique offensivement. L’entraîneur mise sur l’expérience et la complémentarité de ses éléments clés pour imposer son style.

Zoom sur Suède

La Suède se présente avec un système en 3-4-1-2 sous la direction de Graham Potter. La défense est encadrée par V. Lindelöf, I. Hien et G. Lagerbielke, avec J. Widell Zetterström dans les cages. Ce trio doit contenir les offensives japonaises tout en relançant efficacement.

Au milieu, Y. Ayari et G. Gudmundsson composent une ligne relayeuse solide, soutenue par E. Stroud et A. Bernhardsson apportant de la largeur. Juste devant, A. Elanga joue un rôle de meneur de jeu, alimentant le duo offensif composé de V. Gyökeres et A. Isak, joueurs déterminants dans la recherche du but.

Ce système vise à exploiter la rapidité de ses avants et la qualité technique pour prendre le dessus face à la défense japonaise bien organisée. La Suède devra améliorer sa concentration défensive pour éviter les déséquilibres constatés lors de ses précédentes sorties.

Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
26/06/2026 00:00 Groupe F
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Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
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Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
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Groupe F
Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
Resume final
Groupe F
Tunisie
Termine Estadio BBVA
Japon
Resume final
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Compositions
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Compositions
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas21107344
Japon21106244
Suède21016603
Tunisie200219-80
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