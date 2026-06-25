Mondial 2026 : les Pays-Bas mène face à la Tunisie à la pause (2-0)
Les Pays-Bas mènent 2-0 contre la Tunisie à l’issue de la première période du match du Groupe F disputé au Arrowhead Stadium de Kansas City, jeudi 25 juin 2026. Les Néerlandais ont rapidement pris l’avantage grâce à un but d’Ellyes Skhiri à la 3e minute, suivi d’une réalisation de Brian Brobbey à la 7e minute assistée par Virgil van Dijk.
Cette rencontre oppose deux équipes déjà engagées dans ce groupe où chacune veut grapiller des points importants. Après deux défaites initiales, la Tunisie doit réagir pour ne pas compromettre ses chances de qualification, tandis que les Pays-Bas, forts de leur succès 5-1 face à la Suède, confirment leur statut de favoris du groupe.
Face à un schéma en 5-3-2 déployé par Hervé Renard, la Tunisie a manqué de réactivité en défense face à l’agressivité néerlandaise en 4-3-3. Ellyes Skhiri, milieu tunisien évoluant aux Pays-Bas, a ouvert le score précocement, mettant son équipe en difficulté. Brian Brobbey, avant-centre des Pays-Bas, a confirmé la domination de son équipe avec un but dans les premières minutes, facilitée par la sortie propre d’un ballon de Virgil van Dijk en défense.
Les Pays-Bas ont largement dominé la possession avec 68% et inscrit 9 tirs au total dont 2 cadrés. Leur portier, B. Verbruggen, a également été sollicité une fois, en étant décisif pour maintenir leur cage inviolée. La Tunisie a tenté quatre frappes mais n’a cadré qu’une seule, subissant une forte pression défensive.
À la pause, la formation de René Koeman paraît en contrôle, jouant sur sa solidité défensive et sa rapidité offensive. La Tunisie, avec son système à cinq défenseurs, essaye de contenir mais devra impérativement ajuster ses choix pour tenter de revenir au score dans la seconde période.
- 3'⚽But - Ellyes SkhiriPays-Bas, 3e
- 7'⚽But - Brian Brobbey (passe Virgil van Dijk)Pays-Bas, 7e
- Tirs cadres : Tunisie 1 / Pays-Bas 2
- Tirs : Tunisie 4 / Pays-Bas 9
- Possession : Tunisie 32% / Pays-Bas 68%
- Corners : Tunisie 1 / Pays-Bas 3
- Fautes : Tunisie 4 / Pays-Bas 3
- Cartons jaunes : Tunisie 0 / Pays-Bas 0
- Cartons rouges : Tunisie 0 / Pays-Bas 0
- 51'⚽But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
- 57'⚽But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
- 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
- 64'⚽But - C. Summerville2-1Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
- 66'↑↓Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)Japon, 66e
- 70'↑↓Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)Pays-Bas, 70e
- 70'↑↓Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 70e
- 70'↑↓Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 70e
- 75'↑↓Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)Japon, 75e
- 75'↑↓Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)Japon, 75e
- 75'↑↓Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 75e
- 81'↑↓Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)Pays-Bas, 81e
- 83'Carton jaune - M. DepayPays-Bas, 83e
- 84'↑↓Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)Japon, 84e
- 85'↑↓Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)Pays-Bas, 85e
- 88'⚽But - D. Kamada2-2Japon · Passe : K. Ogawa
- 90+1'Carton jaune - M. van de VenPays-Bas, 90+1e
- 89'⚽But - K. Ogawa2-2Japon
- 1 Bart Verbruggen Gardien
- 22 Denzel Dumfries Défenseur
- 6 Jan Paul van Hecke Défenseur
- 4 Virgil van Dijk Défenseur
- 15 Micky van de Ven Défenseur
- 8 Ryan Gravenberch Milieu
- 21 Frenkie de Jong Milieu
- 14 Tijjani Reijnders Milieu
- 24 Crysencio Summerville Attaquant
- 18 Donyell Malen Attaquant
- 11 Cody Gakpo Attaquant
- 23 Mark Flekken
- 13 Robin Roefs
- 25 Jorrel Hato
- 2 Lutsharel Geertruida
- 12 Mats Wieffer
- 5 Nathan Aké
- 16 Guus Til
- 3 Marten de Roon
- 7 Justin Kluivert
- 26 Quinten Timber
- 20 Teun Koopmeiners
- 19 Brian Brobbey
- 10 Memphis Depay
- 9 Wout Weghorst
- 17 Noa Lang
- 1 Zion Suzuki Gardien
- 16 Tsuyoshi Watanabe Défenseur
- 3 Shogo Taniguchi Défenseur
- 21 Hiroki Itō Défenseur
- 10 Ritsu Doan Milieu
- 24 Kaishu Sano Milieu
- 15 Daichi Kamada Milieu
- 13 Keito Nakamura Milieu
- 8 Takefusa Kubo Attaquant
- 11 Daizen Maeda Attaquant
- 18 Ayase Ueda Attaquant
- 12 Keisuke Osako
- 23 Tomoki Hayakawa
- 20 Ayumu Seko
- 4 Ko Itakura
- 25 Junnosuke Suzuki
- 2 Yukinari Sugawara
- 22 Takehiro Tomiyasu
- 5 Yuto Nagatomo
- 7 Ao Tanaka
- 17 Yuito Suzuki
- 14 Junya Ito
- 9 Keisuke Goto
- 19 Koki Ogawa
- 26 Kento Shiogai
- 6 Shuto Machino
- Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1
- Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4
- Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30%
- Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1
- Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5
- Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0
- Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182
- Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83%
- xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18
- Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)
- Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s)
- Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s)
- Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s)
- Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3
- Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup)
- 7'⚽But - Y. Ayari1-0Suède
- 30'⚽But - A. Isak2-0Suède · Passe : V. Gyokeres
- 43'⚽But - O. Rekik2-1Tunisie · Passe : H. Mejbri
- 54'Carton jaune - R. KhediraTunisie, 54e
- 59'⚽But - V. Gyokeres3-1Suède · Passe : A. Isak
- 65'↑↓Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)Suède, 65e
- 65'↑↓Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)Suède, 65e
- 72'↑↓Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti)Tunisie, 72e
- 72'↑↓Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj)Tunisie, 72e
- 72'↑↓Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri)Tunisie, 72e
- 83'↑↓Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi)Tunisie, 83e
- 83'↑↓Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat)Tunisie, 83e
- 84'↑↓Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg)Suède, 84e
- 84'⚽But - M. Svanberg4-1Suède · Passe : A. Isak
- 90+1'↑↓Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga)Suède, 90+1e
- 90+1'↑↓Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson)Suède, 90+1e
- 90+6'⚽But - Y. Ayari5-1Suède · Passe : L. Bergvall
- 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien
- 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur
- 4 Isak Hien Défenseur
- 3 Victor Lindelöf Défenseur
- 16 Jesper Karlström Milieu
- 21 Alexander Bernhardsson Milieu
- 10 Benjamin Nygren Milieu
- 18 Yasin Ayari Milieu
- 5 Gabriel Gudmundsson Milieu
- 17 Viktor Gyökeres Attaquant
- 9 Alexander Isak Attaquant
- 24 Elliot Stroud
- 7 Lucas Bergvall
- 1 Jacob Widell Zetterström
- 12 Viktor Johansson
- 14 Hjalmar Ekdal
- 20 Eric Smith
- 15 Carl Starfelt
- 8 Daniel Svensson
- 6 Herman Johansson
- 13 Ken Sema
- 19 Mattias Svanberg
- 22 Besfort Zeneli
- 26 Taha Abdi Ali
- 11 Anthony Elanga
- 25 Gustaf Nilsson
- 1 Abdelmouhib Chamakh Gardien
- 20 Yan Valery Défenseur
- 4 Omar Rekik Défenseur
- 3 Montassar Talbi Défenseur
- 21 Amine Ben Hmida Défenseur
- 2 Ali Abdi Défenseur
- 13 Rani Khedira Milieu
- 17 Ellyes Skhiri Milieu
- 10 Hannibal Mejbri Milieu
- 8 Elias Saad Attaquant
- 25 Anis Ben Slimane Attaquant
- 16 Aymen Dahmen
- 22 Sabri Ben Hessen
- 5 Adem Arous
- 6 Dylan Bronn
- 23 Moataz Nefati
- 24 Raed Chikhaoui
- 12 Mortadha Ben Ouanes
- 11 Ismael Gharbi
- 15 Mohamed Belhadj Mahmoud
- 26 Sebastian Tounekti
- 7 Elias Achouri
- 14 Khalil Ayari
- 18 Rayan Elloumi
- 9 Hazem Mastouri
- 19 Firas Chaouat
- Tirs cadres : Suède 7 / Tunisie 2
- Tirs : Suède 13 / Tunisie 6
- Possession : Suède 49% / Tunisie 51%
- Corners : Suède 4 / Tunisie 2
- Fautes : Suède 10 / Tunisie 8
- Cartons jaunes : Suède 0 / Tunisie 1
- Passes : Suède 353 / Tunisie 362
- Precision des passes : Suède 79% / Tunisie 79%
- xG : Suède 1.26 / Tunisie 0.20
- Alexander Isak (Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)
- Yasin Ayari (Suède) : note 8.3, 2 but(s)
- Viktor Gyökeres (Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Mattias Svanberg (Suède) : note 7.3, 1 but(s)
- Omar Rekik (Tunisie) : note 7.2, 1 but(s)
- Hannibal Mejbri (Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Lucas Bergvall (Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Gabriel Gudmundsson (Suède) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie (World Cup)
- 5'⚽But - B. Brobbey1-0Pays-Bas · Passe : C. Gakpo
- 17'⚽But - B. Brobbey2-0Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
- 46'↑↓Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville)Pays-Bas, 46e
- 47'⚽But - C. Gakpo3-0Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
- 53'Carton jaune - G. GudmundssonSuède, 53e
- 54'⚽But - C. Gakpo4-0Pays-Bas · Passe : C. Summerville
- 55'↑↓Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga)Suède, 55e
- 56'↑↓Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli)Suède, 56e
- 56'↑↓Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)Suède, 56e
- 59'⚽But - A. Elanga4-1Suède · Passe : A. Isak
- 59'↑↓Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 59e
- 59'↑↓Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til)Pays-Bas, 59e
- 72'↑↓Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay)Pays-Bas, 72e
- 75'Carton jaune - Y. AyariSuède, 75e
- 79'↑↓Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali)Suède, 79e
- 80'Carton jaune - L. BergvallSuède, 80e
- 89'⚽But - C. Summerville5-1Pays-Bas · Passe : M. Depay
- 90'↑↓Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang)Pays-Bas, 90e
- 90+3'↑↓Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)Suède, 90+3e
- 1 Bart Verbruggen Gardien
- 22 Denzel Dumfries Défenseur
- 6 Jan Paul van Hecke Défenseur
- 4 Virgil van Dijk Défenseur
- 15 Micky van de Ven Défenseur
- 8 Ryan Gravenberch Milieu
- 21 Frenkie de Jong Milieu
- 14 Tijjani Reijnders Milieu
- 18 Donyell Malen Attaquant
- 19 Brian Brobbey Attaquant
- 11 Cody Gakpo Attaquant
- 23 Mark Flekken
- 13 Robin Roefs
- 25 Jorrel Hato
- 5 Nathan Aké
- 2 Lutsharel Geertruida
- 12 Mats Wieffer
- 16 Guus Til
- 7 Justin Kluivert
- 3 Marten de Roon
- 20 Teun Koopmeiners
- 24 Crysencio Summerville
- 10 Memphis Depay
- 17 Noa Lang
- 9 Wout Weghorst
- 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien
- 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur
- 4 Isak Hien Défenseur
- 3 Victor Lindelöf Défenseur
- 16 Jesper Karlström Milieu
- 21 Alexander Bernhardsson Milieu
- 10 Benjamin Nygren Milieu
- 18 Yasin Ayari Milieu
- 5 Gabriel Gudmundsson Milieu
- 17 Viktor Gyökeres Attaquant
- 9 Alexander Isak Attaquant
- 1 Jacob Widell Zetterström
- 12 Viktor Johansson
- 15 Carl Starfelt
- 14 Hjalmar Ekdal
- 20 Eric Smith
- 22 Besfort Zeneli
- 8 Daniel Svensson
- 24 Elliot Stroud
- 6 Herman Johansson
- 13 Ken Sema
- 7 Lucas Bergvall
- 19 Mattias Svanberg
- 26 Taha Abdi Ali
- 11 Anthony Elanga
- 25 Gustaf Nilsson
- Tirs cadres : Pays-Bas 6 / Suède 5
- Tirs : Pays-Bas 9 / Suède 12
- Possession : Pays-Bas 54% / Suède 46%
- Corners : Pays-Bas 2 / Suède 3
- Fautes : Pays-Bas 7 / Suède 7
- Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Suède 1
- Passes : Pays-Bas 367 / Suède 308
- Precision des passes : Pays-Bas 90% / Suède 86%
- xG : Pays-Bas 2.38 / Suède 0.87
- Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 9.5, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Brian Brobbey (Pays-Bas) : note 8.2, 2 but(s)
- Denzel Dumfries (Pays-Bas) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s)
- Anthony Elanga (Suède) : note 7.6, 1 but(s)
- Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 7.2, 4 arret(s)
- Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Alexander Isak (Suède) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Frenkie de Jong (Pays-Bas) : note 7.7
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 10/10/2017 Pays-Bas 2-0 Suède (World Cup - Qualification Europe)
- 06/09/2016 Suède 1-1 Pays-Bas (World Cup - Qualification Europe)
- 4'⚽But - Daichi Kamada (passe Keito Nakamura)Japon, 4e
- 31'⚽But - Ayase Ueda (passe Ko Itakura)Japon, 31e
- 45'↑↓Remplacement - Elias Saad (remplace Ismael Gharbi)Tunisie, 45e
- 45'↑↓Remplacement - Dylan Bronn (remplace Mohamed Amine Ben Hamida)Tunisie, 45e
- 64'↑↓Remplacement - Sebastian Tounekti (remplace Firas Chaouat)Tunisie, 64e
- 69'⚽But - Junya Ito (passe Ayase Ueda)Japon, 69e
- 73'↑↓Remplacement - Daichi Kamada (remplace Junnosuke Suzuki)Japon, 73e
- 74'↑↓Remplacement - Ritsu Doan (remplace Yukinari Sugawara)Japon, 74e
- 79'↑↓Remplacement - Keito Nakamura (remplace Yuito Suzuki)Japon, 79e
- 79'↑↓Remplacement - Takehiro Tomiyasu (remplace Ayumu Seko)Japon, 79e
- 83'⚽But - Ayase Ueda (passe Kaishu Sano)Japon, 83e
- 84'↑↓Remplacement - Ayase Ueda (remplace Keisuke Goto)Japon, 84e
- 91'↑↓Remplacement - Ellyes Skhiri (remplace Rani Khedira)Tunisie, 91e
- 91'↑↓Remplacement - Ali Abdi (remplace Elias Achouri)Tunisie, 91e
- 16 Aymen Dahmen Gardien
- 6 Dylan Bronn Défenseur
- 3 Montassar Talbi Défenseur
- 4 Omar Rekik Défenseur
- 20 Yan Valery Milieu
- 25 Anis Ben Slimane Milieu
- 17 Ellyes Skhiri Milieu
- 2 Ali Abdi Milieu
- 8 Elias Saad Attaquant
- 10 Hannibal Mejbri Attaquant
- 26 Sebastian Tounekti Attaquant
- 21 Amine Ben Hmida
- 11 Ismael Gharbi
- 19 Firas Chaouat
- 1 Abdelmouhib Chamakh
- 22 Sabri Ben Hessen
- 5 Adem Arous
- 23 Moataz Nefati
- 24 Raed Chikhaoui
- 7 Elias Achouri
- 15 Mohamed Belhadj Mahmoud
- 12 Mortadha Ben Ouanes
- 13 Rani Khedira
- 9 Hazem Mastouri
- 14 Khalil Ayari
- 18 Rayan Elloumi
- 1 Zion Suzuki Gardien
- 22 Takehiro Tomiyasu Défenseur
- 4 Ko Itakura Défenseur
- 21 Hiroki Itō Défenseur
- 10 Ritsu Doan Milieu
- 24 Kaishu Sano Milieu
- 7 Ao Tanaka Milieu
- 13 Keito Nakamura Milieu
- 14 Junya Ito Attaquant
- 15 Daichi Kamada Attaquant
- 18 Ayase Ueda Attaquant
- 12 Keisuke Osako
- 23 Tomoki Hayakawa
- 20 Ayumu Seko
- 25 Junnosuke Suzuki
- 3 Shogo Taniguchi
- 16 Tsuyoshi Watanabe
- 2 Yukinari Sugawara
- 5 Yuto Nagatomo
- 17 Yuito Suzuki
- 11 Daizen Maeda
- 9 Keisuke Goto
- 26 Kento Shiogai
- 19 Koki Ogawa
- Tirs cadres : Tunisie 0 / Japon 5
- Tirs : Tunisie 2 / Japon 11
- Possession : Tunisie 38% / Japon 62%
- Corners : Tunisie 3 / Japon 5
- Fautes : Tunisie 7 / Japon 13
- Passes : Tunisie 328 / Japon 547
- Precision des passes : Tunisie 80% / Japon 90%
- xG : Tunisie 0.05 / Japon 2.07
- Ayase Ueda (Japon) : note 9.7, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Junya Ito (Japon) : note 7, 1 but(s)
- Keito Nakamura (Japon) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
- Daichi Kamada (Japon) : note 6.7, 1 but(s)
- Ko Itakura (Japon) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Kaishu Sano (Japon) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Hiroki Itō (Japon) : note 7.3
- Takehiro Tomiyasu (Japon) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 17/10/2023 Japon 2-0 Tunisie (Friendlies)
- 14/06/2022 Japon 0-3 Tunisie (Kirin Cup)
- 32'Carton jaune - Isak HienSuède, 32e
- 37'↑↓Remplacement - Isak Hien (remplace Lucas Bergvall)Suède, 37e
- 39'↑↓Remplacement - Ko Itakura (remplace Shogo Taniguchi)Japon, 39e
- 1 Z. Suzuki Gardien
- 20 A. Seko Défenseur
- 4 K. Itakura Défenseur
- 21 H. Ito Défenseur
- 2 Y. Sugawara Défenseur
- 15 D. Kamada Milieu
- 7 A. Tanaka Milieu
- 13 Keito Nakamura Attaquant
- 10 R. Dōan Milieu
- 18 A. Ueda Attaquant
- 11 D. Maeda Attaquant
- 3 S. Taniguchi
- 5 Y. Nagatomo
- 14 J. Ito
- 22 T. Tomiyasu
- 19 Koki Ogawa
- 12 K. Osako
- 24 K. Sano
- 16 T. Watanabe
- 17 Y. Suzuki
- 23 T. Hayakawa
- 25 J. Suzuki
- 9 K. Goto
- 26 K. Shiogai
- 6 S. Machino
- 1 J. Widell Zetterström Gardien
- 2 G. Lagerbielke Défenseur
- 4 I. Hien Défenseur
- 3 V. Lindelöf Défenseur
- 21 A. Bernhardsson Attaquant
- 24 E. Stroud Défenseur
- 18 Y. Ayari Milieu
- 5 G. Gudmundsson Défenseur
- 11 A. Elanga Attaquant
- 17 V. Gyökeres Attaquant
- 9 A. Isak Attaquant
- 22 B. Zeneli
- 7 L. Bergvall
- 8 D. Svensson
- 6 H. Johansson
- 26 T. Ali
- 10 B. Nygren
- 12 V. Johansson
- 14 H. Ekdal
- 19 M. Svanberg
- 25 G. Nilsson
- 20 E. Smith
- 15 C. Starfelt
- 13 K. Sema
- 16 J. Karlström
- 23 K. Nordfeldt
- Tirs cadres : Japon 0 / Suède 1
- Tirs : Japon 2 / Suède 1
- Possession : Japon 52% / Suède 48%
- Corners : Japon 0 / Suède 2
- Fautes : Japon 5 / Suède 3
- Cartons jaunes : Japon 0 / Suède 1
- Cartons rouges : Japon 0 / Suède 0
- Z. Suzuki (Japon) : note 7.18, 1 arret(s)
- D. Kamada (Japon) : note 7.01
- Y. Ayari (Suède) : note 6.95
- A. Seko (Japon) : note 6.88
- V. Gyökeres (Suède) : note 6.86
- G. Lagerbielke (Suède) : note 6.8
- A. Bernhardsson (Suède) : note 6.73
- Keito Nakamura (Japon) : note 6.69
- S. Machino : Japon · Missing Fixture · Illness
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 3'⚽But - Ellyes SkhiriPays-Bas, 3e
- 7'⚽But - Brian Brobbey (passe Virgil van Dijk)Pays-Bas, 7e
- 16 A. Dahmen Gardien
- 20 Y. Valery Défenseur
- 13 R. Khedira Milieu
- 3 M. Talbi Défenseur
- 21 A. Ben Hmida Défenseur
- 2 A. Abdi Défenseur
- 17 E. Skhiri Milieu
- 10 H. Mejbri Milieu
- 11 Ismaël Gharbi Milieu
- 9 H. Mastouri Attaquant
- 25 A. Ben Slimane Milieu
- 22 S. Ben Hsan
- 6 D. Bronn
- 12 M. Ben Ouanes
- 19 F. Chaouat
- 4 O. Rekik
- 7 E. Achouri
- 26 S. Tounekti
- 15 H. Mahmoud
- 1 C. Abdelmouhib
- 8 E. Saad
- 24 R. Chikhaoui
- 14 K. Ayari
- 18 R. Elloumi
- 1 B. Verbruggen Gardien
- 22 D. Dumfries Défenseur
- 6 J. van Hecke Défenseur
- 4 V. van Dijk Défenseur
- 5 N. Aké Défenseur
- 8 R. Gravenberch Milieu
- 21 F. de Jong Milieu
- 14 T. Reijnders Milieu
- 18 D. Malen Attaquant
- 19 B. Brobbey Attaquant
- 11 C. Gakpo Attaquant
- 25 J. Hato
- 13 R. Roefs
- 15 M. van de Ven
- 26 Q. Timber
- 12 M. Wieffer
- 24 C. Summerville
- 17 N. Lang
- 2 L. Geertruida
- 7 J. Kluivert
- 16 G. Til
- 20 T. Koopmeiners
- 9 W. Weghorst
- 23 M. Flekken
- 10 M. Depay
- 3 M. de Roon
- Tirs cadres : Tunisie 1 / Pays-Bas 2
- Tirs : Tunisie 4 / Pays-Bas 9
- Possession : Tunisie 32% / Pays-Bas 68%
- Corners : Tunisie 1 / Pays-Bas 3
- Fautes : Tunisie 4 / Pays-Bas 3
- Cartons jaunes : Tunisie 0 / Pays-Bas 0
- Cartons rouges : Tunisie 0 / Pays-Bas 0
- B. Brobbey (Pays-Bas) : note 7.78, 1 but(s)
- V. van Dijk (Pays-Bas) : note 7.51, 1 passe(s) decisive(s)
- B. Verbruggen (Pays-Bas) : note 7.02, 1 arret(s)
- F. de Jong (Pays-Bas) : note 7.2
- J. van Hecke (Pays-Bas) : note 7.08
- D. Malen (Pays-Bas) : note 6.82
- H. Mastouri (Tunisie) : note 6.8
- D. Dumfries (Pays-Bas) : note 6.7
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Pays-Bas
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|Japon
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|Suède
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|Tunisie
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
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