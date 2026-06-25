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Mondial 2026 : les Pays-Bas mène face à la Tunisie à la pause (2-0)

Les Pays-Bas mènent 2-0 contre la Tunisie à l’issue de la première période du match du Groupe F disputé au Arrowhead Stadium de Kansas City, jeudi 25 juin 2026. Les Néerlandais ont rapidement pris l’avantage grâce à un but d’Ellyes Skhiri à la 3e minute, suivi d’une réalisation de Brian Brobbey à la 7e minute assistée par Virgil van Dijk.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Cette rencontre oppose deux équipes déjà engagées dans ce groupe où chacune veut grapiller des points importants. Après deux défaites initiales, la Tunisie doit réagir pour ne pas compromettre ses chances de qualification, tandis que les Pays-Bas, forts de leur succès 5-1 face à la Suède, confirment leur statut de favoris du groupe.

Face à un schéma en 5-3-2 déployé par Hervé Renard, la Tunisie a manqué de réactivité en défense face à l’agressivité néerlandaise en 4-3-3. Ellyes Skhiri, milieu tunisien évoluant aux Pays-Bas, a ouvert le score précocement, mettant son équipe en difficulté. Brian Brobbey, avant-centre des Pays-Bas, a confirmé la domination de son équipe avec un but dans les premières minutes, facilitée par la sortie propre d’un ballon de Virgil van Dijk en défense.

Les Pays-Bas ont largement dominé la possession avec 68% et inscrit 9 tirs au total dont 2 cadrés. Leur portier, B. Verbruggen, a également été sollicité une fois, en étant décisif pour maintenir leur cage inviolée. La Tunisie a tenté quatre frappes mais n’a cadré qu’une seule, subissant une forte pression défensive.

À la pause, la formation de René Koeman paraît en contrôle, jouant sur sa solidité défensive et sa rapidité offensive. La Tunisie, avec son système à cinq défenseurs, essaye de contenir mais devra impérativement ajuster ses choix pour tenter de revenir au score dans la seconde période.

Tunisie
Mi-temps Arrowhead Stadium
Pays-Bas
26/06/2026 00:00 Groupe F
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 3'But - Ellyes SkhiriPays-Bas, 3e
  2. 7'But - Brian Brobbey (passe Virgil van Dijk)Pays-Bas, 7e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Tunisie 1 / Pays-Bas 2
  • Tirs : Tunisie 4 / Pays-Bas 9
  • Possession : Tunisie 32% / Pays-Bas 68%
  • Corners : Tunisie 1 / Pays-Bas 3
  • Fautes : Tunisie 4 / Pays-Bas 3
  • Cartons jaunes : Tunisie 0 / Pays-Bas 0
  • Cartons rouges : Tunisie 0 / Pays-Bas 0
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
Resume final
Groupe F
Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
Resume final
Groupe F
Tunisie
Termine Estadio BBVA
Japon
Resume final
Groupe F
Japon
1re periode 45' AT&T Stadium
Suède
Compositions
Groupe F
Tunisie
Mi-temps Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Résumé à la pause
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas21107344
Japon21106244
Suède21016603
Tunisie200219-80
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00:50 Mondial 2026 : les Pays-Bas mène face à la Tunisie à la pause (2-0)