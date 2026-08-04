Jean Imbert placé en garde à vue, le témoignage d’une ancienne serveuse sur ses insultes refait surface

Jean Imbert, chef cuisinier français célèbre depuis sa victoire à Top Chef en 2012, a été placé en garde à vue le 2 août 2026 dans le cadre d’une enquête portant sur des accusations de violences conjugales. Alors que la présomption d’innocence s’applique et que les investigations sont en cours, plusieurs témoignages anciens ont refait surface, notamment celui d’une ancienne employée qui dévoile un comportement jugé difficile et parfois violent du chef envers ses collaborateurs. Ce témoignage avait été diffusé dans l’émission Complément d’enquête sur France 2, en mars 2026, lors d’un reportage consacré à la nouvelle génération de chefs étoilés français.

Jean Imbert est une figure incontournable de la gastronomie française. Né en 1981, il s’est imposé après avoir remporté la saison 3 du concours Top Chef diffusé sur M6. Par la suite, il a ouvert plusieurs établissements en France et à l’étranger, développant une carrière mêlant cuisine haut de gamme et visibilité médiatique. En 2021, il a succédé à Alain Ducasse à la tête du célèbre palace parisien, le Plaza Athénée, renforçant ainsi son statut dans l’univers culinaire.

Les accusations dont il fait l’objet ont ravivé des souvenirs plus sombres de son entourage professionnel. Plusieurs anciens employés et compagnes ont en effet évoqué des comportements difficiles, mêlant pression, insultes et violences verbales, remettant en question l’image publique du chef.

« Deux facettes bien distinctes »

Parmi les témoignages les plus marquants figure celui de Laura, une ancienne serveuse ayant travaillé auprès de Jean Imbert peu de temps après sa victoire à Top Chef en 2012. Elle a décrit un chef affichant selon elle « deux facettes bien distinctes » : une image publique et médiatique très différente de celle qu’il adoptait derrière les fourneaux. Selon Laura, le personnel du restaurant s’attendait constamment à un revirement d’humeur à l’arrivée du chef. Elle expliquait que les employés concentraient leur attention sur des signes annonciateurs : la manière dont il se garait ou claquait la porte était perçue comme un indicateur fiable de sa disposition du moment.

« Il faut trois minutes pour se préparer psychologiquement, disait-elle, en se demandant s’il serait de bonne ou mauvaise humeur. On se demandait ce qu’on allait « se prendre » aujourd’hui, si ce serait le Jean gentil ou le Jean méchant. » Ce climat d’appréhension témoignait d’une ambiance tendue au sein de l’équipe et d’une pression constante exercée par le chef sur son personnel.

Laura relatait que Jean Imbert pouvait également se montrer colérique et autoritaire, criant fortement en cas de mécontentement, allant jusqu’à jeter des assiettes. Ce tempérament difficile aurait contribué à instaurer un climat de travail exigeant et parfois hostile.

Des insultes à répétition envers les employés

Le témoignage de Laura évoque aussi des pratiques particulièrement choquantes concernant la manière dont Jean Imbert s’adressait à certains de ses employés. Elle affirme que les salariés, en particulier ceux d’origine sri-lankaise, n’étaient jamais appelés par leur prénom mais plutôt par des sobriquets insultants. Elle évoque l’usage d’injures telles que « connard 1 », « fils de pute 1 », visant à maintenir une forme de discipline ou de respect par la peur.

De la même manière, les serveuses étaient désignées par des surnoms dégradants, « pute numéro 1 », « pute numéro 2 » et ainsi de suite, selon Laura. Cette humiliation nominale se répandait sur le personnel féminin, ce qui révèle des pratiques managériales basées sur la dévalorisation et la provocation.

Ces allégations viennent bousculer l’image d’homme charismatique et talentueux que Jean Imbert projette à la télévision et dans les médias. Elles éclairent aussi les coulisses parfois opaques du monde de la gastronomie, où la pression et la réputation sont parfois entretenues au prix de relations humaines conflictuelles.