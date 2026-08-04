Real Madrid: des dirigeants ouverts à un départ de Vinicius Jr en cas d’échec des négociations

L’avenir de Vinicius Jr au Real Madrid s’écrit toujours en pointillés. Alors que les négociations pour une prolongation de contrat peinent à aboutir, certains dirigeants madrilènes envisageraient désormais un départ du Brésilien afin d’éviter de le perdre gratuitement à l’été 2027.

L’avenir de Vinicius Jr au Real Madrid demeure incertain. Alors que les discussions autour d’une prolongation de contrat se poursuivent, plusieurs décideurs du club madrilène ne s’opposeraient plus à un départ de l’international brésilien dès cet été si aucun accord n’était trouvé. Selon les informations du quotidien espagnol AS, le Real Madrid envisage sérieusement une vente de Vinicius Jr en cas d’échec des négociations. Le contrat de l’ailier brésilien est entré dans sa dernière année, ce qui lui permettra de s’engager librement avec un autre club à l’été 2027.

À partir de janvier prochain, le joueur de 26 ans sera également autorisé à négocier un précontrat avec la formation de son choix. Une perspective que les dirigeants madrilènes souhaitent éviter. En interne, plusieurs responsables estiment qu’il serait préférable de transférer Vinicius Jr contre une indemnité plutôt que de le voir quitter le club gratuitement à l’expiration de son contrat.

Les droits à l’image toujours au cœur du dossier

De nouvelles discussions entre les représentants du joueur et le Real Madrid sont prévues dans les prochains jours afin de tenter de débloquer la situation. Si les deux parties seraient désormais proches d’un accord sur le volet salarial, les négociations achoppent toujours sur deux points majeurs : la prime de prolongation réclamée par Vinicius Jr et la revalorisation de ses droits à l’image, des exigences qui continuent de freiner la conclusion d’un nouvel accord.