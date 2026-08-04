Baccalauréat 2026 au Bénin: liste des 681 candidats admis avec mention « très bien »
La Direction de l’Office du Baccalauréat a rendu public le classement d’excellence des candidats ayant décroché la mention « Très Bien » pour la session de juin 2026.
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Cette édition se distingue par des performances remarquables, notamment dans les filières techniques et scientifiques.
Le podium national (Top 3)
- 1er National : Egbogbé Frederico Rayan Seton (Série G2) – 18,800 / 20 (Collège Catholique Saint Jean-Baptiste, Cotonou / Littoral)
- 2ème National : Ogoutegbé Olaréwadjou Gabriel (Série G2) – 18,750 / 20 (Lycée Technique Commercial et Industriel de Kandi / Alibori)
- 3ème National : Ahouandjinou Sidney Josias Anderson (Série G2) – 18,579 / 20 (Complexe Scolaire La Grande Académie, Abomey-Calavi / Atlantique)
Palmarès des premiers par département
Littoral
- 1er : Egbogbé Frederico Rayan Seton (Série G2) – 18,800 / 20 (Collège Catholique St Jean-Baptiste, Cotonou)
- 2ème : Okpeicha Olouwayèmissi Gloria (Série G3) – 18,550 / 20 (Lycée Technique Coulibaly, Cotonou)
- 3ème : Akpo Okpè Sharon (Série G2) – 18,000 / 20 (Collège Catholique Père Aupiais, Cotonou)
Atlantique
- 1er : Ahouandjinou Sidney Josias Anderson (Série G2) – 18,579 / 20 (CP La Grande Académie, Calavi)
- 2ème : Idrissou Fofana Ko-Nana Adama (Série G2) – 18,368 / 20 (CP La Grande Académie, Calavi)
- 3ème : Houemassou Bossa Doudédji Gaël Nathan (Série C) – 18,364 / 20 (Collège Catholique Sainte Thérèse, Calavi)
Ouémé
- 1ère : Latame Joséphine Chérita Mawudjlo (Série C) – 18,409 / 20 (Collège Catholique Notre Dame de Dowa, Porto-Novo)
- 2ème : Houéhounha Sèyidè Maëlle (Série D) – 18,227 / 20 (CEG Danto, Missérété)
- 3ème : Zodehougan Sitou Fatou Imane (Série D) – 18,091 / 20 (Complexe Scolaire Les Chevaliers, Adjarra)
Plateau
- 1er : Logbo Ahoudé Chédrac (Série D) – 18,000 / 20 (CEG Dooké, Ifangni)
- 2ème : Oniloude Babatounde Emeric Déo-Gratias (Série D) – 16,591 / 20 (Collège Catholique Sainte Claire, Pobè)
- 3ème : Odjo Oladélé Bérenger (Série A2) – 16,500 / 20 (CEG 1 Pobè)
Borgou
- 1er : Kantchemey Rychnel-Reagan Trésor Adivi (Série C) – 17,952 / 20 (CEG Zongo, Parakou)
- 2ème : Dambaki Maman Abdoul Jalil (Série D) – 17,818 / 20 (Prytanée Militaire de Bembèrèkè)
- 3ème : Esse Kadoukpè Maël Godffroy (Série D) – 17,636 / 20 (Collège Catholique Hibiscus, Parakou)
Mono
- 1er : Sossou Jarius (Série D) – 17,864 / 20 (CEG Bopa)
- 2ème : Akpolou Godson Ronel (Série G2) – 17,750 / 20 (Collège Catholique, Comé)
- 3ème : Dotou Olympe Charlemagne (Série D) – 17,682 / 20 (CEG Zoungbonou, Houéyogbé)
Zou
- 1er : Nangbe Mahouclo Josué (Série G2) – 17,850 / 20 (CS Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Abomey)
- 2ème : Mongbo Séwanou Exaucé (Série D) – 17,273 / 20 (CEG Tanvè, Agbangnizoun)
- 3ème : Yelou Sunday Oluwaseun Emmanuel (Série F3) – 17,261 / 20 (Lycée Technique de Bohicon)
Couffo
- 1er : Edah Bruno (Série D) – 17,727 / 20 (CEG Bétoumey, Djakotomey)
- 2ème : Houessou Gbaguidi Kossi Oslin Miguel (Série C) – 17,136 / 20 (CEG 1 Azové, Aplahoué)
- 3ème : Kounoudji Jennifer Souréa (Série D) – 16,773 / 20 (Collège Catholique N.D. de l’Espérance, Klouékanmey)
Atacora
- 1ère : Natta Kubona Kévine Gloire (Série D) – 17,636 / 20 (Lycée Militaire de Jeunes Filles GMK, Natitingou)
- 2ème (ex æquo) : Hounsou Marie-Grâcia Raphaëla Donan & Semondji Mawuly Femi Bernice (Série D) – 17,227 / 20 (Lycée Militaire de Jeunes Filles GMK, Natitingou)
Collines
- 1er : Gbedji Yasséa Copernic (Série D) – 17,500 / 20 (CEG 3 Savalou)
- 2ème (ex æquo) : Dedehou Arsène (CEG 3 Savalou), Adounvo Dehotin Senami Osnel Barak (Col. Cath. St Michel, Dassa) & Djehoungo Vidomey Chancel (CEG 1 Savalou) (Série D) – 17,318 / 20
Donga
- 1er : Fousseni Allabani Houméïdou (Série D) – 17,455 / 20 (Collège Catholique Jean-Paul II, Djougou)
- 2ème : Assouma Souweylim (Série D) – 17,364 / 20 (Collège Catholique Jean-Paul II, Djougou)
- 3ème : Moussa Yaya Mardiath (Série A2) – 16,727 / 20 (CEG 1 Djougou)
Liste complète des candidats ayant obtenu la mention Très bien
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