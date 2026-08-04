Bénin

Baccalauréat 2026 au Bénin: liste des 681 candidats admis avec mention « très bien »

​La Direction de l’Office du Baccalauréat a rendu public le classement d’excellence des candidats ayant décroché la mention « Très Bien » pour la session de juin 2026.

Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
SOCIéTé
506 vues
Baccalauréat, diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et qui ouvre la voie aux études universitaires.
Baccalauréat, diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et qui ouvre la voie aux études universitaires. © Bénin Web TV
3 min de lecture
Google News Commenter

Cette édition se distingue par des performances remarquables, notamment dans les filières techniques et scientifiques.

Le podium national (Top 3)

  • 1er National : Egbogbé Frederico Rayan Seton (Série G2) – 18,800 / 20 (Collège Catholique Saint Jean-Baptiste, Cotonou / Littoral)
  • 2ème National : Ogoutegbé Olaréwadjou Gabriel (Série G2) – 18,750 / 20 (Lycée Technique Commercial et Industriel de Kandi / Alibori)
  • 3ème National : Ahouandjinou Sidney Josias Anderson (Série G2) – 18,579 / 20 (Complexe Scolaire La Grande Académie, Abomey-Calavi / Atlantique)

Palmarès des premiers par département

Littoral

  • 1er : Egbogbé Frederico Rayan Seton (Série G2) – 18,800 / 20 (Collège Catholique St Jean-Baptiste, Cotonou)
  • 2ème : Okpeicha Olouwayèmissi Gloria (Série G3) – 18,550 / 20 (Lycée Technique Coulibaly, Cotonou)
  • 3ème : Akpo Okpè Sharon (Série G2) – 18,000 / 20 (Collège Catholique Père Aupiais, Cotonou)

Atlantique

  • 1er : Ahouandjinou Sidney Josias Anderson (Série G2) – 18,579 / 20 (CP La Grande Académie, Calavi)
  • 2ème : Idrissou Fofana Ko-Nana Adama (Série G2) – 18,368 / 20 (CP La Grande Académie, Calavi)
  • 3ème : Houemassou Bossa Doudédji Gaël Nathan (Série C) – 18,364 / 20 (Collège Catholique Sainte Thérèse, Calavi)

Ouémé

  • 1ère : Latame Joséphine Chérita Mawudjlo (Série C) – 18,409 / 20 (Collège Catholique Notre Dame de Dowa, Porto-Novo)
  • 2ème : Houéhounha Sèyidè Maëlle (Série D) – 18,227 / 20 (CEG Danto, Missérété)
  • 3ème : Zodehougan Sitou Fatou Imane (Série D) – 18,091 / 20 (Complexe Scolaire Les Chevaliers, Adjarra)

Plateau

  • 1er : Logbo Ahoudé Chédrac (Série D) – 18,000 / 20 (CEG Dooké, Ifangni)
  • 2ème : Oniloude Babatounde Emeric Déo-Gratias (Série D) – 16,591 / 20 (Collège Catholique Sainte Claire, Pobè)
  • 3ème : Odjo Oladélé Bérenger (Série A2) – 16,500 / 20 (CEG 1 Pobè)

Borgou

  • 1er : Kantchemey Rychnel-Reagan Trésor Adivi (Série C) – 17,952 / 20 (CEG Zongo, Parakou)
  • 2ème : Dambaki Maman Abdoul Jalil (Série D) – 17,818 / 20 (Prytanée Militaire de Bembèrèkè)
  • 3ème : Esse Kadoukpè Maël Godffroy (Série D) – 17,636 / 20 (Collège Catholique Hibiscus, Parakou)

Mono

  • 1er : Sossou Jarius (Série D) – 17,864 / 20 (CEG Bopa)
  • 2ème : Akpolou Godson Ronel (Série G2) – 17,750 / 20 (Collège Catholique, Comé)
  • 3ème : Dotou Olympe Charlemagne (Série D) – 17,682 / 20 (CEG Zoungbonou, Houéyogbé)

Zou

  • 1er : Nangbe Mahouclo Josué (Série G2) – 17,850 / 20 (CS Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Abomey)
  • 2ème : Mongbo Séwanou Exaucé (Série D) – 17,273 / 20 (CEG Tanvè, Agbangnizoun)
  • 3ème : Yelou Sunday Oluwaseun Emmanuel (Série F3) – 17,261 / 20 (Lycée Technique de Bohicon)

Couffo

  • 1er : Edah Bruno (Série D) – 17,727 / 20 (CEG Bétoumey, Djakotomey)
  • 2ème : Houessou Gbaguidi Kossi Oslin Miguel (Série C) – 17,136 / 20 (CEG 1 Azové, Aplahoué)
  • 3ème : Kounoudji Jennifer Souréa (Série D) – 16,773 / 20 (Collège Catholique N.D. de l’Espérance, Klouékanmey)

Atacora

  • 1ère : Natta Kubona Kévine Gloire (Série D) – 17,636 / 20 (Lycée Militaire de Jeunes Filles GMK, Natitingou)
  • 2ème (ex æquo) : Hounsou Marie-Grâcia Raphaëla Donan & Semondji Mawuly Femi Bernice (Série D) – 17,227 / 20 (Lycée Militaire de Jeunes Filles GMK, Natitingou)

Collines

  • 1er : Gbedji Yasséa Copernic (Série D) – 17,500 / 20 (CEG 3 Savalou)
  • 2ème (ex æquo) : Dedehou Arsène (CEG 3 Savalou), Adounvo Dehotin Senami Osnel Barak (Col. Cath. St Michel, Dassa) & Djehoungo Vidomey Chancel (CEG 1 Savalou) (Série D) – 17,318 / 20

Donga

  • 1er : Fousseni Allabani Houméïdou (Série D) – 17,455 / 20 (Collège Catholique Jean-Paul II, Djougou)
  • 2ème : Assouma Souweylim (Série D) – 17,364 / 20 (Collège Catholique Jean-Paul II, Djougou)
  • 3ème : Moussa Yaya Mardiath (Série A2) – 16,727 / 20 (CEG 1 Djougou)

Liste complète des candidats ayant obtenu la mention Très bien

CANDIDATS-AU-BAC-AYANT-EU-TRES-BIENTélécharger
Ouvrir le PDF
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
18:45 Showbiz : Laurent Voulzy explique pourquoi il a remplacé Lucien par Laurent
18:08 Célébrité : Bayern Munich: Michael Olise visé par des accusations de défaut de soutien envers sa fille
18:45 Laurent Voulzy explique pourquoi il a remplacé Lucien par Laurent