Mondial 2026 : les Pays-Bas et la Suède jouent un tournant du groupe F à Houston
Les Pays-Bas affrontent la Suède samedi 20 juin 2026 à 18h00 GMT+1 au NRG Stadium de Houston, pour leur deuxième match du groupe F de la Coupe du Monde 2026, avec un enjeu direct dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe.
Les deux sélections ont déjà disputé une rencontre dans ce groupe. Les Pays-Bas restent sur un nul contre le Japon, 2-2, tandis que la Suède a pris trois points en battant largement la Tunisie, 5-1. Ce duel peut donc peser lourd avant la dernière journée, avec une pression plus marquée sur les Oranje, déjà tenus en échec.
La Suède aborde ce rendez-vous avec l’avantage comptable et une différence de buts favorable après son succès initial. Les Pays-Bas, eux, doivent éviter de laisser filer un concurrent direct, dans une poule où le Japon et la Tunisie restent également concernés par la lutte pour les places qualificatives.
Le match oppose aussi deux trajectoires européennes très différentes. Les Pays-Bas ont validé leur billet en terminant premiers de leur groupe de qualification, avec six victoires et deux nuls. La Suède a connu un parcours plus heurté, finissant quatrième de son groupe avant de se qualifier par les barrages de la Ligue des Nations contre l’Ukraine puis la Pologne.
Ronald Koeman et Graham Potter disposent de profils majeurs dans chaque ligne, mais leurs priorités ne sont pas les mêmes. Les Oranje s’appuient sur une structure défensive réputée solide et sur la maîtrise de leur milieu, alors que la Suède avance avec un secteur offensif porté par Alexander Isak et Viktor Gyökeres.
Zoom sur les Pays-Bas
Les Pays-Bas arrivent à Houston avec la nécessité de convertir leur potentiel en résultat. Le nul face au Japon a laissé les Oranje dans une position intermédiaire, sans retard définitif mais sans marge confortable. Dans ce contexte, l’équipe de Ronald Koeman doit retrouver l’équilibre qui avait marqué sa campagne de qualification.
Le sélectionneur néerlandais, revenu à la tête de l’équipe en 2023, s’appuie sur des cadres identifiés. Virgil van Dijk demeure le capitaine et le repère de la défense, tandis que Frenkie de Jong occupe un rôle central dans l’organisation du jeu. Autour d’eux, les Pays-Bas cherchent à imposer une possession haute, sans perdre la sécurité qui a fait leur force sur la route du Mondial.
La solidité défensive reste le principal socle des Oranje. Leur qualification européenne sans défaite a confirmé la capacité de l’équipe à contrôler les matches sur la durée. Face à la Suède, ce point sera particulièrement surveillé, car l’adversaire dispose d’attaquants capables d’exploiter rapidement les espaces.
Le rendez-vous est aussi un test de gestion pour Koeman. Les Pays-Bas doivent gagner en efficacité dans les deux surfaces après avoir concédé deux buts contre le Japon. Un succès les replacerait dans une position plus favorable avant la suite du groupe, tandis qu’un nouveau résultat nul maintiendrait l’incertitude.
Zoom sur la Suède
La Suède se présente avec une dynamique immédiate plus positive. Le 5-1 contre la Tunisie lui a donné trois points et un avantage psychologique, mais le match face aux Pays-Bas constitue un examen d’un niveau supérieur pour l’équipe de Graham Potter.
Arrivé à la tête de la sélection en octobre 2025, Potter a accompagné une qualification atypique. La Suède n’a pas obtenu son billet par son groupe de qualification classique, mais par les barrages de la Ligue des Nations. Cette route plus longue n’a pas empêché la sélection scandinave d’entrer dans la compétition avec efficacité.
Le poids offensif repose notamment sur Viktor Gyökeres et Alexander Isak. Gyökeres a inscrit quatre buts lors des qualifications, tandis qu’Isak offre une autre présence de haut niveau dans la surface et les déplacements. L’absence confirmée de Dejan Kulusevski pour le tournoi prive toutefois Potter d’un relais important dans les couloirs et entre les lignes.
La Suède aura un double objectif à Houston. Elle peut consolider son avance dans le groupe, mais elle devra aussi mesurer sa capacité à résister à une équipe néerlandaise plus habituée à confisquer le ballon. La gestion des transitions et la précision dans les phases offensives devraient être déterminantes dans un match où chaque point peut modifier l’équilibre du groupe F.
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