Parlement de la CEDEAO: le député ivoirien Koné Gnangadjomon émerveillé de son séjour au Bénin

À l’issue d’une mission de travail d’une semaine à Cotonou dans le cadre d’une réunion délocalisée de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO, le député à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Koné Gnangadjomon, s’est exprimé sur les perspectives économiques du Bénin et le dynamisme de son modèle de développement.

​En marge des débats axés sur l’avenir des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) au sein de l’espace communautaire, la délégation parlementaire a visité plusieurs sites clés du département de l’Atlantique, notamment l’usine de transformation de jus Tillou à Allada et la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

Pour le parlementaire ivoirien, ces immersions sur le terrain ont illustré de manière concrète les politiques de valorisation industrielle et de transformation locale débattues durant les travaux.

​Impressionné par la qualité de l’accueil et le déroulement des séances sous la direction de la députée béninoise Cécile Ahoumènou, cheffe de la délégation nationale au Parlement de la CEDEAO, le cadre du RHDP a souligné la vitalité démocratique du pays.

Évoquant les transformations structurelles observées dès son arrivée, Koné Gnangadjomon s’est réjoui du chemin parcouru et a adressé un hommage appuyé au chef de l’État, Romuald Wadagni, saluant l’ambition et la vision de la jeunesse au sommet de l’État.

​Tenue du 27 juillet au 2 août 2026, cette rencontre a réuni des représentants des 12 États membres de l’organisation sous-régionale. Elle s’est conclue par la formulation de recommandations stratégiques destinées à soutenir le secteur privé et à consolider l’intégration économique ouest-africaine.