Real Madrid: Vinicius Jr réclame des droits à l’image comparables à ceux de Mbappé

Les négociations entre Vinicius Jr et le Real Madrid se poursuivent, mais un point continue de bloquer les discussions. Si les deux parties seraient désormais proches d’un accord sur le salaire, l’attaquant brésilien réclamerait des droits à l’image comparables à ceux accordés à Kylian Mbappé.

L’avenir de Vinicius Jr au Real Madrid reste incertain. Si les discussions autour d’une prolongation de contrat ont récemment progressé, un désaccord persiste entre le club madrilène et l’attaquant brésilien sur la question des droits à l’image. Selon les informations du quotidien espagnol AS, Vinicius Jr a revu ses exigences salariales à la baisse afin de faciliter les négociations. Initialement évaluées à 30 millions d’euros par saison, ses prétentions seraient désormais de 20 millions d’euros annuels, un montant que le Real Madrid serait disposé à lui accorder.

Les droits à l’image au cœur des discussions

Cette rémunération représenterait une hausse d’environ cinq millions d’euros par rapport à son contrat actuel, signé en 2022. La saison dernière, grâce à des augmentations prévues dans son bail, l’international brésilien avait déjà perçu près de 18 millions d’euros. Malgré cette avancée sur le volet salarial, les négociations, entamées il y a près de deux ans, achoppent toujours sur le partage des droits à l’image.

Jusqu’à présent, Vinicius Jr détenait 50 % de ses droits à l’image. Désormais, il souhaiterait bénéficier d’un accord similaire à celui obtenu par Kylian Mbappé lors de son arrivée au Real Madrid. Alors que les premières discussions évoquaient une revendication de 80 %, AS affirme que le Brésilien réclamerait désormais une part proche de 100 %.

Le Real Madrid veut éviter un départ libre

La direction madrilène souhaite rapidement trancher ce dossier. Le contrat de Vinicius Jr arrivant bientôt à son terme, le club veut éviter de le voir entrer dans sa dernière année sans prolongation. À partir du mois de janvier, l’ailier brésilien sera en effet libre de négocier avec le club de son choix en vue d’un départ sans indemnité à l’été 2027.

Toujours selon la même source, Arsenal suit de très près la situation du joueur de 26 ans. Les Gunners pourraient tenter une offensive dès ce mercato, mais seraient également disposés à patienter jusqu’à l’été 2027 pour l’attirer libre. Dans cette optique, le Real Madrid envisagerait un transfert dès cet été si aucun accord n’était trouvé pour prolonger le contrat de son numéro 7, afin d’éviter de le voir quitter le club gratuitement un an plus tard.