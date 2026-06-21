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Mondial 2026 : formations en 3-4-2-1 pour Tunisie et Japon avec Renard et Moriyasu

Pour son deuxième match dans le groupe F de la Coupe du Monde 2026, Tunisie et Japon s’affrontent au stade Estadio BBVA le 21 juin 2026 à 5h00 GMT+1. Après une lourde défaite contre la Suède (1-5), la Tunisie d’Hervé Renard cherche des points précieux face à un Japon invaincu (0-0 contre les Pays-Bas) dirigé par Hajime Moriyasu. Ce duel s’annonce stratégique pour la suite de la phase de poules.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Tunisie VS Japon, le 21/06/2026 05:00, stade Estadio BBVA
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Les deux sélections alignent un dispositif identique en 3-4-2-1, reflétant une volonté d’équilibre entre solidité défensive et animation offensive. Ce choix tactique devrait favoriser une bataille au milieu de terrain, avec un déploiement flexible des milieux et des attaquants.

Cette rencontre est capitale pour la Tunisie, dernière du groupe avec zéro point et une différence de but négative importante, qui devra impérativement rectifier le tir pour espérer la qualification. Pour un Japon plus serein, le match offre l’occasion d’enrayer sa série sans victoire et de prendre les commandes de ce groupe F disputé.

Les entraîneurs ont fait confiance à des cadres expérimentés et à des jeunes prometteurs. La composition des équipes repose sur un mélange d’expérience et de dynamisme, avec des joueurs capables d’influencer le cours du match.

Lecture du onze de Tunisie

Hervé Renard opte pour un schéma en 3-4-2-1 mettant en avant Aymen Dahmen dans les buts, épaulé par la ligne défensive composée d’Omar Rekik, Montassar Talbi et Dylan Bronn. La mobilité latérale est assurée par Yan Valery et Ali Abdi au milieu, placés dans un rôle à la fois défensif et offensif.

Le coeur du jeu est animé par Ellyes Skhiri et Hannibal Mejbri, deux milieux reconnus pour leur capacité à construire et à défendre. En attaque, la Tunisie mise sur Elias Saad, Sebastian Tounekti et Anis Ben Slimane pour faire la différence, ces deux derniers évoluant derrière la pointe.

Ce dispositif en 3-4-2-1 permet à Renard de renforcer la densité du milieu tout en disposant d’un socle défensif solide. Les choix de joueurs montrent une volonté d’équilibrer expérience et jeunesse, notamment avec Mejbri et Skhiri comme moteurs du jeu tunisien.

Lecture du onze de Japon

Le Japon adopte lui aussi le 3-4-2-1 sous la direction d’Hajime Moriyasu, avec Zion Suzuki dans les cages. La défense est composée de Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura et Hiroki Itō, expertes dans un système à trois centraux.

Au milieu, le technicien japonais mise sur Kaishu Sano et Daichi Kamada pour orchestrer le jeu, entourés de Ritsu Doan et Keito Nakamura, qui apportent créativité et percussion sur les ailes. En attaque, Junya Ito et Ao Tanaka épaulent le point d’appui Ayase Ueda.

La formation japonaise cherche à allier occupation du terrain et pressing juste, avec un socle défensif aguerri et des joueurs techniques en attaque. Ce système devrait permettre au Japon de contrôler le tempo tout en profitant des espaces pour combiner offensivement.

Les onze de départ

Tunisie
Système3-4-2-1SélectionneurHerve Renard
Titulaires11
  1. 16 Aymen Dahmen Gardien
  2. 4 Omar Rekik Défenseur
  3. 3 Montassar Talbi Défenseur
  4. 6 Dylan Bronn Défenseur
  5. 20 Yan Valery Milieu
  6. 17 Ellyes Skhiri Milieu
  7. 10 Hannibal Mejbri Milieu
  8. 2 Ali Abdi Milieu
  9. 8 Elias Saad Attaquant
  10. 26 Sebastian Tounekti Attaquant
  11. 25 Anis Ben Slimane Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Abdelmouhib Chamakh
  • 22 Sabri Ben Hessen
  • 5 Adem Arous
  • 21 Amine Ben Hmida
  • 23 Moataz Nefati
  • 24 Raed Chikhaoui
  • 7 Elias Achouri
  • 11 Ismael Gharbi
  • 15 Mohamed Belhadj Mahmoud
  • 12 Mortadha Ben Ouanes
  • 13 Rani Khedira
  • 9 Hazem Mastouri
  • 19 Firas Chaouat
  • 14 Khalil Ayari
  • 18 Rayan Elloumi
Japon
Système3-4-2-1SélectionneurHajime Moriyasu
Titulaires11
  1. 1 Zion Suzuki Gardien
  2. 22 Takehiro Tomiyasu Défenseur
  3. 4 Ko Itakura Défenseur
  4. 21 Hiroki Itō Défenseur
  5. 10 Ritsu Doan Milieu
  6. 24 Kaishu Sano Milieu
  7. 15 Daichi Kamada Milieu
  8. 13 Keito Nakamura Milieu
  9. 14 Junya Ito Attaquant
  10. 7 Ao Tanaka Attaquant
  11. 18 Ayase Ueda Attaquant
Remplaçants13
  • 12 Keisuke Osako
  • 23 Tomoki Hayakawa
  • 20 Ayumu Seko
  • 25 Junnosuke Suzuki
  • 3 Shogo Taniguchi
  • 16 Tsuyoshi Watanabe
  • 2 Yukinari Sugawara
  • 5 Yuto Nagatomo
  • 17 Yuito Suzuki
  • 11 Daizen Maeda
  • 9 Keisuke Goto
  • 26 Kento Shiogai
  • 19 Koki Ogawa
Tunisie
1re periode 32' Estadio BBVA
Japon
21/06/2026 05:00 Groupe F
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'But - D. Kamada (passe K. Nakamura)Japon, 4e
  2. 31'But - A. UedaJapon, 31e
Calendrier Groupe F
Voir le Calendrier Complet
Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
Resume final
Groupe F
Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
Resume final
Groupe F
Tunisie
1re periode 32' Estadio BBVA
Japon
Compositions
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas21107344
Suède21016603
Japon10102201
Tunisie100115-40
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FIL D'ACTU
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