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Mondial 2026 : Pays-Bas-Suède, Koeman en 4-3-3 face au duo Gyökeres-Isak

Ronald Koeman aligne les Pays-Bas en 4-3-3 avec Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Brian Brobbey et Cody Gakpo pour défier la Suède, samedi 20 juin 2026 à 18 h 00 GMT+1 au NRG Stadium, dans le Groupe F du Mondial 2026. Graham Potter répond avec un 3-1-4-2 suédois articulé autour du duo Viktor Gyökeres et Alexander Isak.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Pays-Bas VS Suède, le 20/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Cette affiche pèse déjà dans la hiérarchie du groupe. Les Pays-Bas restent sur un nul contre le Japon, 2-2, tandis que la Suède a pris trois points face à la Tunisie, 5-1. Les Néerlandais cherchent donc à se replacer, quand les Suédois peuvent consolider leur avance.

Le choix fort de Koeman tient à l’équilibre entre une défense à quatre et un milieu technique. Bart Verbruggen garde le but, protégé par Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke et Micky van de Ven. Au milieu, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders doivent organiser la circulation avant de servir Donyell Malen, Brian Brobbey et Cody Gakpo.

La Suède présente une structure différente, avec trois défenseurs centraux devant Kristoffer Nordfeldt. Gustaf Lagerbielke, Isak Hien et Victor Lindelöf forment la base défensive, Jesper Karlström occupe un rôle de sentinelle, et les couloirs reviennent à Alexander Bernhardsson et Gabriel Gudmundsson. Devant, Viktor Gyökeres et Alexander Isak incarnent le principal point d’appui offensif.

Lecture du onze des Pays-Bas

Koeman conserve un dessin clair en 4-3-3, avec Van Dijk comme repère central et Dumfries chargé d’apporter de la largeur côté droit. Van de Ven donne de la vitesse dans la ligne arrière, tandis que Van Hecke complète l’axe aux côtés du défenseur de référence néerlandais.

Le milieu Gravenberch, De Jong et Reijnders concentre une grande partie de la maîtrise attendue. De Jong doit assurer la première relance et orienter le jeu, Reijnders peut se projeter, et Gravenberch apporte du volume dans l’entrejeu. En attaque, Malen et Gakpo encadrent Brobbey, choisi comme avant-centre.

  • Pays-Bas en 4-3-3
  • Bart Verbruggen
  • Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven
  • Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders
  • Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo
  • Sélectionneur Ronald Koeman

Le banc néerlandais offre plusieurs profils offensifs, avec Memphis Depay, Noa Lang, Justin Kluivert, Crysencio Summerville et Wout Weghorst. Nathan Aké, Lutsharel Geertruida, Teun Koopmeiners et Mats Wieffer figurent aussi parmi les options de Koeman.

Lecture du onze de Suède

Potter opte pour un 3-1-4-2 qui protège l’axe et place deux attaquants de métier devant. Lindelöf, Hien et Lagerbielke doivent contenir les mouvements néerlandais, avec Karlström en couverture devant la défense. Cette organisation laisse Bernhardsson et Gudmundsson gérer les côtés dans une ligne de quatre.

Au cœur du jeu, Benjamin Nygren et Yasin Ayari accompagnent les transitions et doivent relier la base suédoise au duo offensif. Gyökeres et Isak donnent à la Suède une attaque à deux pointes, capable de fixer la défense adverse et d’attaquer les espaces derrière la ligne néerlandaise.

  • Suède en 3-1-4-2
  • Kristoffer Nordfeldt
  • Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf
  • Jesper Karlström
  • Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson
  • Viktor Gyökeres, Alexander Isak
  • Sélectionneur Graham Potter

La Suède dispose aussi de solutions avec Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Mattias Svanberg, Ken Sema et Gustaf Nilsson sur le banc. Ces choix donnent à Potter des alternatives pour modifier le rythme, renforcer les couloirs ou ajouter un profil offensif selon l’évolution du match.

Les onze de départ

Pays-Bas
Système4-3-3SélectionneurRonald Koeman
Titulaires11
  1. 1 Bart Verbruggen Gardien
  2. 22 Denzel Dumfries Défenseur
  3. 4 Virgil van Dijk Défenseur
  4. 6 Jan Paul van Hecke Défenseur
  5. 15 Micky van de Ven Défenseur
  6. 8 Ryan Gravenberch Milieu
  7. 21 Frenkie de Jong Milieu
  8. 14 Tijjani Reijnders Milieu
  9. 18 Donyell Malen Attaquant
  10. 19 Brian Brobbey Attaquant
  11. 11 Cody Gakpo Attaquant
Remplaçants14
  • 23 Mark Flekken
  • 13 Robin Roefs
  • 25 Jorrel Hato
  • 5 Nathan Aké
  • 2 Lutsharel Geertruida
  • 12 Mats Wieffer
  • 16 Guus Til
  • 7 Justin Kluivert
  • 3 Marten de Roon
  • 20 Teun Koopmeiners
  • 24 Crysencio Summerville
  • 10 Memphis Depay
  • 17 Noa Lang
  • 9 Wout Weghorst
Suède
Système3-1-4-2SélectionneurGraham Potter
Titulaires11
  1. 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien
  2. 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur
  3. 4 Isak Hien Défenseur
  4. 3 Victor Lindelöf Défenseur
  5. 16 Jesper Karlström Milieu
  6. 21 Alexander Bernhardsson Milieu
  7. 10 Benjamin Nygren Milieu
  8. 18 Yasin Ayari Milieu
  9. 5 Gabriel Gudmundsson Milieu
  10. 17 Viktor Gyökeres Attaquant
  11. 9 Alexander Isak Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Jacob Widell Zetterström
  • 12 Viktor Johansson
  • 15 Carl Starfelt
  • 14 Hjalmar Ekdal
  • 20 Eric Smith
  • 22 Besfort Zeneli
  • 8 Daniel Svensson
  • 24 Elliot Stroud
  • 6 Herman Johansson
  • 13 Ken Sema
  • 7 Lucas Bergvall
  • 19 Mattias Svanberg
  • 26 Taha Abdi Ali
  • 11 Anthony Elanga
  • 25 Gustaf Nilsson
Pays-Bas
1re periode 14' NRG Stadium
Suède
20/06/2026 18:00 Groupe F
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'But - B. Brobbey1-0Pays-Bas · Passe : C. Gakpo
Calendrier Groupe F
Voir le Calendrier Complet
Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
Resume final
Groupe F
Pays-Bas
1re periode 14' NRG Stadium
Suède
Compositions
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Avant-match
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Suède11005143
Japon10102201
Pays-Bas10102201
Tunisie100115-40
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