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Mondial 2026 : la Tunisie opte pour un 4-2-3-1 face aux Pays-Bas en 4-3-3

La Tunisie et les Pays-Bas s’affrontent le 26 juin 2026 à minuit GMT+1 au Arrowhead Stadium dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du Groupe F met aux prises deux équipes aux dynamiques contrastées. La Tunisie, battue deux fois lors de ses premiers matchs et en quête d’une première victoire, accueille des Pays-Bas qui restent invaincus après deux rencontres, avec une victoire convaincante face à la Suède (5-1).

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Hervé Renard, sélectionneur tunisien, déploie un schéma en 4-2-3-1 articulé autour du gardien Aymen Dahmen. La défense à quatre comprend Y. Valery, M. Talbi, A. Abdi et A. Ben Hmida. En milieu, Skhiri et Khedira occupent le double pivot, tandis que la ligne offensive repose sur Ben Slimane, Mejbri et Gharbi soutenant l’attaquant H. Mastouri. Ce dispositif cherche à équilibrer protection et créativité au milieu.

De l’autre côté, les Pays-Bas alignent un 4-3-3 classique sous la houlette de R. Koeman, avec B. Verbruggen dans les cages. La défense réunit Dumfries, van Hecke, van Dijk et Aké. Le milieu de terrain associe Gravenberch, de Jong et Reijnders, créant un lien entre la défense et une attaque composée de Malen, Brobbey et Gakpo. Ce système favorise la possession et la pression offensive.

Ce duel tactique opposera donc la solidité organisée de la Tunisie à la dynamique offensive d’une équipe néerlandaise bien en place. Chaque sélection alignera des joueurs clés pour tenter de prendre l’avantage dans un groupe où la concurrence s’intensifie.

Lecture du onze de Tunisie

Le sélectionneur Hervé Renard mise sur un 4-2-3-1 bien structuré. Le gardien A. Dahmen sera le dernier rempart. La ligne défensive à quatre combine expérience et polyvalence avec Y. Valery placé latéral droit, M. Talbi et A. Abdi centrant la défense, épaulés par A. Ben Hmida.

Au milieu, le duo défensif formé par E. Skhiri et R. Khedira aura pour mission de stabiliser l’entrejeu. Avançant vers l’attaque, A. Ben Slimane, H. Mejbri et Ismaël Gharbi s’occupent de la création offensive, avec H. Mastouri en pointe, désigné pour exploiter les espaces et finaliser les actions tunisiennes.

La Tunisie espère s’appuyer sur cet équilibre entre défense et créativité pour améliorer ses performances après deux défaites initiales dans le groupe.

Lecture du onze de Pays-Bas

Les Pays-Bas optent pour un 4-3-3 fluide dirigé par R. Koeman. La charnière centrale intègre V. van Dijk, joueur d’envergure internationale, accompagné de J. van Hecke, tandis que D. Dumfries et N. Aké occupent les couloirs.

Le trio au milieu propose une architecture mixte avec R. Gravenberch et F. de Jong promus à la récupération et la relance, tandis que T. Reijnders apporte mobilité et créativité. Ce milieu soutient uneattaque tranchante avec D. Malen, B. Brobbey et C. Gakpo, auteurs de performances offensives notables dans les rencontres précédentes.

Cette composition vise à maintenir la pression offensive et à gérer le rythme du match pour renforcer leur première place du groupe et se rapprocher de la qualification.

Les onze de départ

Tunisie
Système4-2-3-1SélectionneurHervé Renard
Titulaires11
  1. 16 A. Dahmen Gardien
  2. 20 Y. Valery Défenseur
  3. 3 M. Talbi Défenseur
  4. 2 A. Abdi Défenseur
  5. 21 A. Ben Hmida Défenseur
  6. 17 E. Skhiri Milieu
  7. 13 R. Khedira Milieu
  8. 25 A. Ben Slimane Milieu
  9. 10 H. Mejbri Milieu
  10. 11 Ismaël Gharbi Milieu
  11. 9 H. Mastouri Attaquant
Remplaçants13
  • 22 S. Ben Hsan
  • 6 D. Bronn
  • 12 M. Ben Ouanes
  • 19 F. Chaouat
  • 4 O. Rekik
  • 7 E. Achouri
  • 26 S. Tounekti
  • 15 H. Mahmoud
  • 1 C. Abdelmouhib
  • 8 E. Saad
  • 24 R. Chikhaoui
  • 14 K. Ayari
  • 18 R. Elloumi
Pays-Bas
Système4-3-3SélectionneurR. Koeman
Titulaires11
  1. 1 B. Verbruggen Gardien
  2. 22 D. Dumfries Défenseur
  3. 6 J. van Hecke Défenseur
  4. 4 V. van Dijk Défenseur
  5. 5 N. Aké Défenseur
  6. 8 R. Gravenberch Milieu
  7. 21 F. de Jong Milieu
  8. 14 T. Reijnders Milieu
  9. 18 D. Malen Attaquant
  10. 19 B. Brobbey Attaquant
  11. 11 C. Gakpo Attaquant
Remplaçants15
  • 25 J. Hato
  • 13 R. Roefs
  • 15 M. van de Ven
  • 26 Q. Timber
  • 12 M. Wieffer
  • 24 C. Summerville
  • 17 N. Lang
  • 2 L. Geertruida
  • 7 J. Kluivert
  • 16 G. Til
  • 20 T. Koopmeiners
  • 9 W. Weghorst
  • 23 M. Flekken
  • 10 M. Depay
  • 3 M. de Roon
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
26/06/2026 00:00 Groupe F
CompositionsAvant-match
Fil du match

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Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
Resume final
Groupe F
Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
Resume final
Groupe F
Tunisie
Termine Estadio BBVA
Japon
Resume final
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Compositions
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Compositions
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas21107344
Japon21106244
Suède21016603
Tunisie200219-80
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