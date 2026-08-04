Cameroun : un téléphone au cœur des interrogations sur l’enquête au procès Martinez Zogo

Le procès de l’assassinat de Martinez Zogo s’est poursuivi lundi à Yaoundé avec le témoignage du colonel Jean-Pierre Otolou, chargé des premières investigations. L’ancien animateur radio avait été retrouvé mort près de Soa, dans la périphérie de la capitale camerounaise, en janvier 2023.

Selon cet enquêteur, les échanges les plus compromettants entre Justin Danwe et Jean-Pierre Amougou Belinga auraient eu lieu sur un autre téléphone, distinct de ceux saisis au cours de l’enquête. Il s’agirait d’un iPhone 12 qui n’a jamais été remis aux enquêteurs, alors même que ses traces auraient été retrouvées chez un réparateur du quartier Biyem-Assi, à Yaoundé.

Le colonel Otolou a expliqué que cet appareil avait été apporté au réparateur par la belle-sœur de ce dernier, employée au domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga. Interrogée par les enquêteurs, elle aurait affirmé avoir reçu le téléphone de sa patronne, sans que l’appareil ne soit ensuite récupéré dans le cadre de la procédure.

Avocat des ayants droit de Martinez Zogo, Me Calvin Job a dénoncé ce qu’il considère comme un sabotage interne de l’enquête. Il a estimé qu’il était particulièrement grave qu’un enquêteur ait cherché à récupérer un téléphone présenté comme fondamental, avant que le commissaire du gouvernement ne juge pas nécessaire de poursuivre cette démarche.

Des versions opposées autour du téléphone

Toujours selon le témoignage du colonel Otolou, Me Tchoungang, avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga, se serait porté garant pour ramener auprès des enquêteurs le téléphone ainsi que sa propriétaire. L’ancien bâtonnier conteste cette version et considère qu’il s’agit d’un témoignage à charge contre son client.

Le contre-interrogatoire du colonel Jean-Pierre Otolou doit se poursuivre mardi. Les débats doivent notamment permettre aux parties de revenir sur les investigations menées autour de cet appareil et sur les échanges supposés entre les deux accusés.