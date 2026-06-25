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Mondial 2026 : Les Pays-Bas affrontent la Tunisie pour conforter leurs chances en groupe F

La Tunisie et les Pays-Bas s’affrontent au Arrowhead Stadium de Kansas City le 26 juin 2026 à minuit (GMT+1) dans le cadre de la troisième journée du groupe F de la Coupe du Monde 2026. Ce match représente une étape importante pour les deux formations dans une poule très compétitive, notamment face au Japon et à la Suède.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Après deux journées, la Tunisie reste en quête de sa première victoire, ayant subi deux défaites dont une lourde contre le Japon (0-4). Elle affiche sept buts encaissés et peine à trouver son rythme dans le tournoi. En revanche, les Pays-Bas ont remporté un match, celui contre la Suède (5-1), et obtenu un nul, totalisant quatre points avec une différence de buts positive de 4. Ce duel s’annonce crucial pour les deux équipes en quête d’une qualification aux huitièmes de finale.

Les défis sont donc contrastés pour ces deux équipes. La Tunisie doit impérativement remporter ce match pour relancer ses chances dans la compétition et repartir sur une dynamique positive. De leur côté, les Néerlandais veulent confirmer la solidité affichée en qualification et capitaliser sur leur forme actuelle pour asseoir leur place en tête de groupe.

Les enjeux sont amplifiés par les profils des deux équipes. La Tunisie, emmenée par le sélectionneur Hervé Renard, s’appuie sur un système en 4-2-3-1 mêlant jeunesse et expérience, avec des cadres comme Ellyes Skhiri au milieu et Hannibal Mejbri en soutien offensif. Les Pays-Bas, dirigés par Ronald Koeman, proposent un schéma en 4-3-3, fort d’une défense solide et menée par Virgil van Dijk, ainsi que d’une attaque dynamique autour de joueurs comme Cody Gakpo et Donyell Malen.

Zoom sur Tunisie

La sélection tunisienne évolue en 4-2-3-1 sous Hervé Renard, qui mise sur un milieu de terrain à double pivot composé d’Ellyes Skhiri et de Rami Khedira pour équilibrer ses offensives. Les latéraux Yassine Valery et Anice Abdi assurent la couverture défensive sur les côtés tandis que Mohamed Ali Ben Hmida vient soutenir la ligne arrière. En attaque, Hannibal Mejbri joue un rôle clé en numéro 10, offrant créativité et liant entre les milieux et l’avant-centre Hichem Mastouri. Le jeune Ismaël Gharbi complète le trio offensif, apportant vivacité et technique. La Tunisie doit mieux défendre après ses deux premiers matches, où la ligne arrière a été largement mise en difficulté.

Zoom sur Pays-Bas

Les Pays-Bas alignent un 4-3-3 classique, cherchant à allier solidité défensive et pressings haut. L’arrière-garde est dirigée par Virgil van Dijk, appuyé par Nathan Aké et Joel van Hecke, tandis que Denzel Dumfries évolue sur le flanc droit. Au milieu, Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch assurent la récupération et la relance, associés à Tijjani Reijnders. L’attaque néerlandaise repose sur la rapidité et la puissance de Donyell Malen, Brian Brobbey et Cody Gakpo, tous capables de déstabiliser les défenses adverses. Sous la houlette de Ronald Koeman, les Oranje privilégient le contrôle du ballon avec des transitions offensives rapides, tactique qui a porté ses fruits face à la Suède, signant une victoire convaincante par 5 buts à 1.

Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
26/06/2026 00:00 Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
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Groupe F
Suède
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Tunisie
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Groupe F
Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
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Groupe F
Tunisie
Termine Estadio BBVA
Japon
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Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Compositions
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Compositions
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas21107344
Japon21106244
Suède21016603
Tunisie200219-80
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