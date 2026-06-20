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Mondial 2026 : les Pays-Bas mène face à la Suède à la pause (2-0)

Les Pays-Bas mènent 2-0 face à la Suède à la mi-temps, samedi 20 juin 2026 au NRG Stadium de Houston, dans le groupe F du Mondial 2026, grâce à deux buts rapides de Brian Brobbey. Ce résultat provisoire replace les Néerlandais en position favorable après leur nul contre le Japon et met la Suède sous pression après son large succès initial contre la Tunisie.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Pays-Bas VS Suède, le 20/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
2 min de lecture
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Brian Brobbey a ouvert le score dès la 5e minute sur une passe de Cody Gakpo, avant de doubler la mise à la 17e minute, servi cette fois par Denzel Dumfries. En moins de vingt minutes, l’avant-centre néerlandais a donné un avantage net à l’équipe de Ronald Koeman dans une rencontre importante pour l’équilibre du groupe.

Les Pays-Bas avaient abordé ce deuxième match avec un point, après un 2-2 concédé contre le Japon. La Suède comptait trois points après sa victoire 5-1 contre la Tunisie. À la pause, l’écart au score modifie provisoirement la dynamique du groupe, avec des Néerlandais qui répondent directement à leur premier résultat.

Dans leur 4-3-3, les Pays-Bas s’appuient sur Bart Verbruggen dans le but, Denzel Dumfries et Micky van de Ven sur les côtés de la défense, Virgil van Dijk et Jan Paul van Hecke dans l’axe, avec Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders au milieu. Devant, Donyell Malen, Cody Gakpo et Brian Brobbey forment le trio offensif.

La Suède de Graham Potter évolue en 3-1-4-2, avec Kristoffer Nordfeldt dans le but, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien et Victor Lindelöf en défense, Jesper Karlström devant la ligne arrière, puis Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Yasin Ayari et Gabriel Gudmundsson au milieu. Viktor Gyökeres et Alexander Isak composent l’attaque.

Les chiffres de la première période confirment surtout l’efficacité néerlandaise. Les Pays-Bas ont cadré deux tirs et ont inscrit deux buts, tandis que la Suède a cadré une tentative avant la pause. La possession est également en faveur des Néerlandais, crédités de 66 % du ballon dans les données disponibles à la mi-temps.

La Suède doit désormais réagir en seconde période pour préserver sa bonne entame dans le groupe F. Les Pays-Bas, eux, disposent d’une avance construite tôt et portée par Brobbey, déjà auteur du fait majeur de cette première période.

Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
20/06/2026 18:00 Groupe F
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'But - B. Brobbey1-0Pays-Bas · Passe : C. Gakpo
  2. 17'But - B. Brobbey2-0Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
  3. 46'Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville)Pays-Bas, 46e
  4. 47'But - C. Gakpo3-0Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
  5. 53'Carton jaune - G. GudmundssonSuède, 53e
  6. 54'But - C. Gakpo4-0Pays-Bas · Passe : C. Summerville
  7. 55'Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga)Suède, 55e
  8. 56'Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli)Suède, 56e
  9. 56'Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)Suède, 56e
  10. 59'But - A. Elanga4-1Suède · Passe : A. Isak
  11. 59'Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 59e
  12. 59'Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til)Pays-Bas, 59e
  13. 72'Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay)Pays-Bas, 72e
  14. 75'Carton jaune - Y. AyariSuède, 75e
  15. 79'Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali)Suède, 79e
  16. 80'Carton jaune - L. BergvallSuède, 80e
  17. 89'But - C. Summerville5-1Pays-Bas · Passe : M. Depay
  18. 90'Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang)Pays-Bas, 90e
  19. 90+3'Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)Suède, 90+3e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Pays-Bas 6 / Suède 5
  • Tirs : Pays-Bas 9 / Suède 12
  • Possession : Pays-Bas 54% / Suède 46%
  • Corners : Pays-Bas 2 / Suède 3
  • Fautes : Pays-Bas 7 / Suède 7
  • Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Suède 1
  • Passes : Pays-Bas 367 / Suède 308
  • Precision des passes : Pays-Bas 90% / Suède 86%
  • xG : Pays-Bas 2.38 / Suède 0.87
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
Resume final
Groupe F
Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
Resume final
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Avant-match
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas21107344
Suède21016603
Japon10102201
Tunisie100115-40
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