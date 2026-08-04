Bayern Munich: Michael Olise visé par des accusations de défaut de soutien envers sa fille

L’ailier du Bayern Munich, Michael Olise, est au cœur d’une polémique après les accusations d’une femme affirmant être la mère de sa fille. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, celle-ci l’accuse de ne jamais avoir versé de pension alimentaire ni manifesté d’intérêt pour leur enfant, des allégations auxquelles le joueur n’a pas encore répondu publiquement.

L’international français Michael Olise se retrouve au cœur d’une polémique. Une femme affirmant être la mère de sa fille l’accuse de ne pas avoir assumé ses responsabilités parentales, tant sur le plan financier que personnel. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, une Allemande de 34 ans, identifiée comme Fatima Zaunbrecher, affirme mener ce combat depuis près de deux ans et demi. Elle assure que l’ailier du Bayern Munich ne l’aurait jamais contactée pour prendre des nouvelles de leur fille et n’aurait versé aucune aide financière de son propre chef.

Selon son témoignage, elle avait pourtant fait savoir, par l’intermédiaire de son ancien avocat, qu’elle était prête à accepter une pension mensuelle de 2 000 euros. Elle affirme également avoir transmis ses coordonnées bancaires afin de faciliter le versement des fonds. « Il n’a jamais appelé ni demandé de nouvelles de sa fille. Il n’a jamais payé de son propre chef. Je n’ai jamais refusé les 2 000 euros. J’ai simplement demandé que tout passe par mon ancien avocat, qui avait pris contact avec le sien. Je lui ai également communiqué mes coordonnées bancaires, mais je n’ai jamais rien reçu », a-t-elle déclaré.

Elle ajoute avoir tenté de privilégier une résolution amiable. « Je lui ai laissé une chance. J’ai fait le premier pas, mais le père de mon enfant est impitoyable. Il n’a pas saisi cette opportunité et a totalement ignoré la situation avec ses avocats. » La jeune femme décrit enfin les difficultés auxquelles elle dit être confrontée depuis plusieurs années. « Ce que je vis n’est pas facile. Si j’ai l’air fatiguée, c’est parce que je traverse cette épreuve depuis deux ans et demi. Je suis en mode survie. J’élève notre enfant, j’occupe deux emplois et je fais tout mon possible. » À ce stade, Michael Olise n’a pas publiquement réagi à ces accusations, qui n’ont fait l’objet d’aucune décision de justice connue.