Mondial 2026 : la Suisse et la Colombie dos à dos à la pause (0-0)
Suisse – Colombie a atteint la pause au Mondial 2026, la Suisse et la Colombie sont dos à dos sur le score de 0-0.
SOMMAIRE
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Suisse a eu le ballon avec 50% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 5 pour la Colombie. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour la Suisse et 1 pour la Colombie. Les xG restent proches, avec 0.06 pour la Suisse et 0.25 pour la Colombie.
Un équilibre encore fragile
la Suisse et la Colombie repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
- 45'⚽Mi-temps, Suisse 0-0 Colombie. Aucun but ni carton rouge signale par la source live en premiere periode.0-0
- Tirs cadres : Suisse 2 / Colombie 1
- Tirs : Suisse 2 / Colombie 5
- Possession : Suisse 50% / Colombie 50%
- Corners : Suisse 1 / Colombie 4
- Fautes : Suisse 6 / Colombie 5
- Passes : Suisse 240 / Colombie 240
- Precision des passes : Suisse 88% / Colombie 85%
- xG : Suisse 0.06 / Colombie 0.25
- 20'Carton jaune - R. HalhalMaroc, 20e
- 22'↑↓Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 22e
- 40'Carton jaune - A. HakimiMaroc, 40e
- 40'Carton jaune - R. LaryeaCanada, 40e
- 43'Carton jaune - J. DavidCanada, 43e
- 45'Carton jaune - A. OunahiMaroc, 45e
- 45+6'Carton jaune - B. El KhannoussMaroc, 45+6e
- 49'Carton jaune - L. De FougerollesCanada, 49e
- 50'⚽But - A. Ounahi (passe A. Hakimi)Maroc, 50e
- 63'↑↓Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat)Maroc, 63e
- 63'↑↓Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)Maroc, 63e
- 63'↑↓Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin)Canada, 63e
- 67'Carton jaune - C. LarinCanada, 67e
- 78'↑↓Remplacement - A. Ahmed (remplace P. David)Canada, 78e
- 79'↑↓Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg)Canada, 79e
- 82'⚽But - A. Ounahi (passe B. Diaz)Maroc, 82e
- 87'↑↓Remplacement - I. Diop (remplace M. Saadane)Maroc, 87e
- 87'↑↓Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 87e
- 87'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace J. Nelson)Canada, 87e
- 87'↑↓Remplacement - N. Sigur (remplace J. Osorio)Canada, 87e
- 90+8'⚽But - S. Rahimi (passe B. Diaz)Maroc, 90+8e
- 16 Maxime Crépeau Gardien
- 2 Alistair Johnston Défenseur
- 15 Moise Bombito Défenseur
- 4 Luc De Fougerolles Défenseur
- 22 Richie Laryea Défenseur
- 17 Tajon Buchanan Milieu
- 23 Niko Sigur Milieu
- 7 Stephen Eustaquio Milieu
- 20 Ali Ahmed Milieu
- 10 Jonathan David Attaquant
- 12 Tani Oluwaseyi Attaquant
- 18 Owen Goodman
- 1 Dayne St. Clair
- 5 Joel Waterman
- 19 Alphonso Davies
- 3 Alfie Jones
- 13 Derek Cornelius
- 21 Jonathan Osorio
- 6 Mathieu Choinière
- 14 Jacob Shaffelburg
- 25 Nathan-Dylan Saliba
- 11 Liam Millar
- 24 Promise David
- 9 Cyle Larin
- 26 Jayden Nelson
- 1 Yassine Bounou Gardien
- 2 Achraf Hakimi Défenseur
- 14 Issa Diop Défenseur
- 25 Redouane Halhal Défenseur
- 3 Noussair Mazraoui Défenseur
- 6 Ayyoub Bouaddi Milieu
- 24 Neil El Aynaoui Milieu
- 10 Brahim Díaz Milieu
- 8 Azzedine Ounahi Milieu
- 23 Bilal El Khannouss Milieu
- 11 Ismael Saibari Attaquant
- 12 Munir El Kajoui
- 22 Ahmed Reda Tagnaouti
- 26 Anass Salah-Eddine
- 5 Marwane Saadane
- 13 Zakaria El Ouahdi
- 19 Youssef Belammari
- 18 Chadi Riad
- 17 Amine Sbai
- 4 Sofyan Amrabat
- 15 Samir El Mourabet
- 7 Chemsdine Talbi
- 16 Gessime Yassine
- 20 Ayoub El Kaabi
- 9 Soufiane Rahimi
- 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
- Tirs cadres : Canada 2 / Maroc 2
- Tirs : Canada 6 / Maroc 2
- Possession : Canada 39% / Maroc 61%
- Corners : Canada 7 / Maroc 1
- Fautes : Canada 19 / Maroc 8
- Cartons jaunes : Canada 4 / Maroc 4
- Passes : Canada 268 / Maroc 440
- Precision des passes : Canada 75% / Maroc 85%
- xG : Canada 0.56 / Maroc 0.09
- Azzedine Ounahi (Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Achraf Hakimi (Maroc) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Yassine Bounou (Maroc) : note 7, 2 arret(s)
- Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.5
- Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.3
- Issa Diop (Maroc) : note 7.3
- Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.2
- Redouane Halhal (Maroc) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
- 01/12/2022 Canada 1-2 Maroc (World Cup)
- 19'Carton jaune - B. BarcolaFrance, 19e
- 58'↑↓Remplacement - O. Alderete (remplace J. Canale)Paraguay, 58e
- 61'↑↓Remplacement - J. Enciso (remplace G. Caballero)Paraguay, 61e
- 61'↑↓Remplacement - B. Barcola (remplace D. Doue)France, 61e
- 70'⚽But - K. MbappeFrance, 70e
- 71'↑↓Remplacement - G. Gomez (remplace Mauricio)Paraguay, 71e
- 71'↑↓Remplacement - M. Almiron (remplace G. Avalos)Paraguay, 71e
- 81'Carton jaune - M. KoneFrance, 81e
- 84'↑↓Remplacement - O. Dembele (remplace R. Cherki)France, 84e
- 90+7'Carton jaune - M. OliseFrance, 90+7e
- 12 Orlando Gill Gardien
- 4 Juan Cáceres Défenseur
- 2 Gustavo Velázquez Défenseur
- 15 Gustavo Gómez Défenseur
- 3 Omar Alderete Défenseur
- 6 Junior Alonso Défenseur
- 10 Miguel Almirón Milieu
- 8 Diego Gómez Milieu
- 14 Andrés Cubas Milieu
- 23 Matías Galarza Milieu
- 19 Julio Enciso Attaquant
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 5 Fabián Balbuena
- 13 José Canale
- 26 Alexandro Maidana
- 11 Mauricio
- 16 Damián Bobadilla
- 20 Braian Ojeda
- 24 Gustavo Caballero
- 17 Alejandro Romero
- 7 Ramón Sosa
- 9 Antonio Sanabria
- 18 Alex Arce
- 21 Gabriel Ávalos
- 25 Isidro Pitta
- 16 Mike Maignan Gardien
- 5 Jules Koundé Défenseur
- 4 Dayot Upamecano Défenseur
- 17 William Saliba Défenseur
- 3 Lucas Digne Défenseur
- 6 Manu Koné Milieu
- 14 Adrien Rabiot Milieu
- 7 Ousmane Dembélé Milieu
- 11 Michael Olise Milieu
- 12 Bradley Barcola Milieu
- 10 Kylian Mbappé Attaquant
- 23 Robin Risser
- 1 Brice Samba
- 2 Malo Gusto
- 15 Ibrahima Konaté
- 19 Theo Hernández
- 21 Lucas Hernández
- 26 Maxence Lacroix
- 8 Aurélien Tchouaméni
- 13 N'Golo Kanté
- 18 Warren Zaïre-Emery
- 24 Rayan Cherki
- 25 Maghnes Akliouche
- 9 Marcus Thuram
- 20 Désiré Doué
- 22 Jean-Philippe Mateta
- Tirs cadres : Paraguay 0 / France 1
- Tirs : Paraguay 3 / France 10
- Possession : Paraguay 22% / France 78%
- Corners : Paraguay 1 / France 10
- Fautes : Paraguay 6 / France 7
- Cartons jaunes : Paraguay 0 / France 1
- Passes : Paraguay 121 / France 427
- Precision des passes : Paraguay 54% / France 91%
- xG : Paraguay 0.07 / France 0.26
- Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 1 arret(s)
- Andrés Cubas (Paraguay) : note 7.3
- Dayot Upamecano (France) : note 7.3
- Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.2
- Mike Maignan (France) : note 7
- Jules Koundé (France) : note 7
- William Saliba (France) : note 7
- Manu Koné (France) : note 6.9
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 02/06/2017 France 5-0 Paraguay (Friendlies)
- 46'↑↓Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 46e
- 46'↑↓Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 46e
- 58'↑↓Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick)Brésil, 58e
- 63'↑↓Remplacement - J. Ryerson (remplace F. Aursnes)Norvège, 63e
- 67'↑↓Remplacement - G. Martinelli (remplace Neymar)Brésil, 67e
- 67'↑↓Remplacement - Rayan (remplace Danilo Santos)Brésil, 67e
- 79'↑↓Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Ederson)Brésil, 79e
- 79'⚽But - E. Haaland (passe A. Schjelderup)Norvège, 79e
- 90'⚽But - E. Haaland (passe A. Schjelderup)Norvège, 90e
- 90+5'↑↓Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)Norvège, 90+5e
- 90+6'Carton jaune - NeymarBrésil, 90+6e
- 90+10'⚽But - NeymarBrésil, 90+10e
- 1 Alisson Gardien
- 13 Danilo Défenseur
- 4 Marquinhos Défenseur
- 3 Gabriel Magalhães Défenseur
- 16 Douglas Santos Défenseur
- 26 Rayan Milieu
- 8 Bruno Guimarães Milieu
- 5 Casemiro Milieu
- 22 Gabriel Martinelli Milieu
- 9 Matheus Cunha Attaquant
- 7 Vinícius Júnior Attaquant
- 19 Endrick
- 18 Danilo Santos
- 10 Neymar
- 12 Weverton
- 23 Ederson
- 6 Alex Sandro
- 14 Bremer
- 15 Léo Pereira
- 24 Roger Ibañez
- 2 Éderson
- 17 Fabinho
- 11 Raphinha
- 21 Luiz Henrique
- 25 Igor Thiago
- 1 Ørjan Nyland Gardien
- 26 Julian Ryerson Défenseur
- 3 Kristoffer Ajer Défenseur
- 17 Torbjørn Heggem Défenseur
- 5 David Møller Wolfe Défenseur
- 10 Martin Ødegaard Milieu
- 8 Sander Berge Milieu
- 6 Patrick Berg Milieu
- 7 Alexander Sørloth Attaquant
- 9 Erling Haaland Attaquant
- 20 Antonio Nusa Attaquant
- 21 Andreas Schjelderup
- 22 Oscar Bobb
- 14 Fredrik Aursnes
- 12 Sander Tangvik
- 13 Egil Selvik
- 4 Leo Østigård
- 15 Fredrik André Bjørkan
- 24 Sondre Langås
- 25 Henrik Sælebakke Falchener
- 2 Morten Thorsby
- 18 Kristian Thorstvedt
- 19 Thelo Aasgaard
- 23 Jens Petter Hauge
- 11 Jørgen Strand Larsen
- Tirs cadres : Brésil 3 / Norvège 5
- Tirs : Brésil 11 / Norvège 9
- Possession : Brésil 33% / Norvège 67%
- Corners : Brésil 5 / Norvège 5
- Fautes : Brésil 6 / Norvège 4
- Passes : Brésil 311 / Norvège 658
- Precision des passes : Brésil 86% / Norvège 91%
- xG : Brésil 1.90 / Norvège 0.73
- Erling Haaland (Norvège) : note 9, 2 but(s)
- Andreas Schjelderup (Norvège) : note 7.2, 2 passe(s) decisive(s)
- Ørjan Nyland (Norvège) : note 8, 4 arret(s)
- Alisson (Brésil) : note 6.6, 3 arret(s)
- Vinícius Júnior (Brésil) : note 7.3
- Torbjørn Heggem (Norvège) : note 7.3
- Patrick Berg (Norvège) : note 7.3
- Gabriel Martinelli (Brésil) : note 7.2
- Raphinha : Brésil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
- Lucas Paquetá : Brésil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
Aucun précédent duel fiable disponible.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
- 1 Raúl Rangel Gardien
- 2 Jorge Sánchez Défenseur
- 3 César Montes Défenseur
- 5 Johan Vásquez Défenseur
- 23 Jesús Gallardo Défenseur
- 19 Gilberto Mora Milieu
- 6 Erik Lira Milieu
- 7 Luis Romo Milieu
- 25 Roberto Alvarado Attaquant
- 9 Raúl Jiménez Attaquant
- 16 Julián Quiñones Attaquant
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
- 15 Israel Reyes
- 20 Mateo Chávez
- 4 Edson Álvarez
- 8 Álvaro Fidalgo
- 17 Orbelín Pineda
- 18 Obed Vargas
- 24 Luis Chávez
- 26 Brian Gutiérrez
- 10 Alexis Vega
- 21 César Huerta
- 11 Santiago Giménez
- 14 Armando González
- 22 Guillermo Martínez
- 1 Jordan Pickford Gardien
- 26 Jarell Quansah Défenseur
- 2 Ezri Konsa Défenseur
- 6 Marc Guéhi Défenseur
- 3 Nico O'Reilly Défenseur
- 8 Elliot Anderson Milieu
- 4 Declan Rice Milieu
- 7 Bukayo Saka Milieu
- 10 Jude Bellingham Milieu
- 18 Anthony Gordon Milieu
- 9 Harry Kane Attaquant
- 13 Dean Henderson
- 23 James Trafford
- 5 John Stones
- 12 Trevoh Chalobah
- 15 Dan Burn
- 24 Reece James
- 25 Djed Spence
- 14 Jordan Henderson
- 16 Kobbie Mainoo
- 17 Morgan Rogers
- 21 Eberechi Eze
- 11 Marcus Rashford
- 19 Ollie Watkins
- 20 Noni Madueke
- 22 Ivan Toney
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 56'↑↓Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo)Portugal, 56e
- 71'↑↓Remplacement - Joao Felix (remplace R. Leao)Portugal, 71e
- 71'↑↓Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot)Portugal, 71e
- 75'↑↓Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres)Espagne, 75e
- 83'↑↓Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao)Portugal, 83e
- 83'↑↓Remplacement - Vitinha (remplace B. Silva)Portugal, 83e
- 85'↑↓Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)Espagne, 85e
- 85'↑↓Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino)Espagne, 85e
- 89'Carton jaune - B. SilvaPortugal, 89e
- 90+1'⚽But - M. Merino (passe F. Torres)Espagne, 90+1e
- 90+4'Carton jaune - R. VeigaPortugal, 90+4e
- 90+7'↑↓Remplacement - M. Oyarzabal (remplace B. Iglesias)Espagne, 90+7e
- 90+8'Carton jaune - F. TorresEspagne, 90+8e
- 1 Diogo Costa Gardien
- 20 João Cancelo Défenseur
- 3 Rúben Dias Défenseur
- 13 Renato Veiga Défenseur
- 25 Nuno Mendes Défenseur
- 23 Vitinha Milieu
- 15 João Neves Milieu
- 18 Pedro Neto Milieu
- 8 Bruno Fernandes Milieu
- 11 João Félix Milieu
- 7 Cristiano Ronaldo Attaquant
- 2 Nélson Semedo
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 6 Matheus Nunes
- 14 Gonçalo Inácio
- 5 Diogo Dalot
- 4 Tomás Araújo
- 10 Bernardo Silva
- 19 Gonçalo Guedes
- 16 Francisco Trincão
- 24 Samú Costa
- 21 Rúben Neves
- 26 Francisco Conceição
- 9 Gonçalo Ramos
- 17 Rafael Leão
- 23 Unai Simón Gardien
- 12 Pedro Porro Défenseur
- 22 Pau Cubarsí Défenseur
- 14 Aymeric Laporte Défenseur
- 24 Marc Cucurella Défenseur
- 16 Rodri Milieu
- 20 Pedri Milieu
- 19 Lamine Yamal Milieu
- 10 Dani Olmo Milieu
- 15 Alex Baena Milieu
- 21 Mikel Oyarzabal Attaquant
- 1 David Raya
- 13 Joan García
- 4 Eric García
- 5 Marcos Llorente
- 2 Marc Pubill
- 3 Alejandro Grimaldo
- 8 Fabián Ruiz
- 18 Martín Zubimendi
- 6 Mikel Merino
- 17 Nico Williams
- 9 Pablo Gavi
- 26 Borja Iglesias
- 7 Ferran Torres
- 25 Víctor Muñoz
- 11 Yéremy Pino
- Tirs cadres : Portugal 2 / Espagne 6
- Tirs : Portugal 8 / Espagne 15
- Possession : Portugal 43% / Espagne 57%
- Corners : Portugal 3 / Espagne 7
- Fautes : Portugal 9 / Espagne 12
- Cartons jaunes : Portugal 2 / Espagne 0
- Passes : Portugal 400 / Espagne 529
- Precision des passes : Portugal 83% / Espagne 88%
- xG : Portugal 0.40 / Espagne 1.77
- Mikel Merino (Espagne) : note 7.6, 1 but(s)
- Diogo Costa (Portugal) : note 7.3, 5 arret(s)
- Ferran Torres (Espagne) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Unai Simón (Espagne) : note 7.2, 2 arret(s)
- Rodri (Espagne) : note 7.5
- Nuno Mendes (Portugal) : note 7.2
- Lamine Yamal (Espagne) : note 7.2
- Renato Veiga (Portugal) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 08/06/2025 Portugal 2-2 Espagne (UEFA Nations League)
- 27/09/2022 Portugal 0-1 Espagne (UEFA Nations League)
- 02/06/2022 Espagne 1-1 Portugal (UEFA Nations League)
- 04/06/2021 Espagne 0-0 Portugal (Friendlies)
- 07/10/2020 Portugal 0-0 Espagne (Friendlies)
- 9'⚽But - C. De Ketelaere (passe N. Raskin)Belgique, 9e
- 21'↑↓Remplacement - A. Onana (remplace H. Vanaken)Belgique, 21e
- 31'⚽But - M. TillmanÉtats-Unis, 31e
- 33'⚽But - C. De Ketelaere (passe L. Trossard)Belgique, 33e
- 35'Carton jaune - W. McKennieÉtats-Unis, 35e
- 46'↑↓Remplacement - S. Dest (remplace G. Reyna)États-Unis, 46e
- 57'⚽But - H. Vanaken (passe C. De Ketelaere)Belgique, 57e
- 59'↑↓Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter)États-Unis, 59e
- 67'↑↓Remplacement - D. Lukebakio (remplace J. Doku)Belgique, 67e
- 67'↑↓Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 67e
- 69'Carton jaune - M. TillmanÉtats-Unis, 69e
- 72'↑↓Remplacement - T. Adams (remplace R. Pepi)États-Unis, 72e
- 89'↑↓Remplacement - L. Trossard (remplace A. Saelemaekers)Belgique, 89e
- 89'↑↓Remplacement - N. Raskin (remplace A. Witsel)Belgique, 89e
- 90+2'↑↓Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright)États-Unis, 90+2e
- 90+2'↑↓Remplacement - A. Robinson (remplace M. Arfsten)États-Unis, 90+2e
- 90+3'⚽But - R. Lukaku (passe H. Vanaken)Belgique, 90+3e
- 24 Matthew Freese Gardien
- 16 Alexander Freeman Défenseur
- 3 Chris Richards Défenseur
- 13 Tim Ream Défenseur
- 5 Antonee Robinson Défenseur
- 8 Weston McKennie Milieu
- 4 Tyler Adams Milieu
- 17 Malik Tillman Milieu
- 2 Sergiño Dest Attaquant
- 20 Folarin Balogun Attaquant
- 10 Christian Pulišić Attaquant
- 7 Giovanni Reyna
- 14 Sebastian Berhalter
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 12 Miles Robinson
- 22 Mark McKenzie
- 6 Auston Trusty
- 23 Joe Scally
- 26 Alex Zendejas
- 18 Maximilian Arfsten
- 21 Timothy Weah
- 11 Brenden Aaronson
- 19 Haji Wright
- 9 Ricardo Pepi
- 1 Thibaut Courtois Gardien
- 21 Timothy Castagne Défenseur
- 25 Nathan Ngoy Défenseur
- 4 Brandon Mechele Défenseur
- 5 Maxim De Cuyper Défenseur
- 24 Amadou Onana Milieu
- 23 Nicolas Raskin Milieu
- 14 Dodi Lukebakio Milieu
- 8 Youri Tielemans Milieu
- 10 Leandro Trossard Milieu
- 17 Charles De Ketelaere Attaquant
- 20 Hans Vanaken
- 11 Jérémy Doku
- 13 Mike Penders
- 12 Senne Lammens
- 18 Joaquin Seys
- 3 Arthur Theate
- 16 Koni De Winter
- 2 Zeno Debast
- 15 Thomas Meunier
- 19 Diego Moreira
- 22 Alexis Saelemaekers
- 6 Axel Witsel
- 7 Kevin De Bruyne
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 9 Romelu Lukaku
- Tirs cadres : États-Unis 1 / Belgique 6
- Tirs : États-Unis 4 / Belgique 13
- Possession : États-Unis 56% / Belgique 44%
- Corners : États-Unis 2 / Belgique 5
- Fautes : États-Unis 6 / Belgique 6
- Cartons jaunes : États-Unis 2 / Belgique 0
- Passes : États-Unis 402 / Belgique 317
- Precision des passes : États-Unis 87% / Belgique 82%
- xG : États-Unis 0.44 / Belgique 2.04
- Charles De Ketelaere (Belgique) : note 8.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Malik Tillman (États-Unis) : note 7.7, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Hans Vanaken (Belgique) : note 7.5, 1 but(s)
- Nicolas Raskin (Belgique) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Leandro Trossard (Belgique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Matthew Freese (États-Unis) : note 6.3, 3 arret(s)
- Tyler Adams (États-Unis) : note 6.9
- Timothy Castagne (Belgique) : note 6.9
- F. Balogun : États-Unis · Missing Fixture · Red Card
- Z. Debast : Belgique · Missing Fixture · Leg Injury
- M. McKenzie : États-Unis · Missing Fixture · Bruised Foot
- C. Roldan : États-Unis · Missing Fixture · Muscle Bruise
- 28/03/2026 États-Unis 2-5 Belgique (Friendlies)
- 01/07/2014 Belgique 2-1 États-Unis (World Cup)
- 15'⚽But - Y. Ibrahim (passe M. Attia)Égypte, 15e
- 46'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace H. Fathy)Égypte, 46e
- 58'VARVAR - M. ZikoÉgypte, 58e
- 66'↑↓Remplacement - N. Tagliafico (remplace N. Gonzalez)Argentine, 66e
- 66'↑↓Remplacement - R. de Paul (remplace L. Martinez)Argentine, 66e
- 67'⚽But - M. Ziko (passe H. Hassan)Égypte, 67e
- 73'↑↓Remplacement - N. Molina (remplace G. Montiel)Argentine, 73e
- 73'↑↓Remplacement - H. Hassan (remplace Trezeguet)Égypte, 73e
- 79'⚽But - C. Romero (passe L. Messi)Argentine, 79e
- 80'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace O. Marmoush)Égypte, 80e
- 83'⚽But - L. Messi (passe G. Montiel)Argentine, 83e
- 90+2'⚽But - E. Fernandez (passe L. Martinez)Argentine, 90+2e
- 90+3'Carton jaune - M. ShobeirÉgypte, 90+3e
- 90+4'Carton jaune - H. FathyÉgypte, 90+4e
- 90+5'↑↓Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 90+5e
- 90+5'↑↓Remplacement - J. Alvarez (remplace F. Medina)Argentine, 90+5e
- 90+6'↑↓Remplacement - M. Lasheen (remplace Zizo)Égypte, 90+6e
- 90+8'Carton jaune - M. AttiaÉgypte, 90+8e
- 90+9'Carton jaune - H. HassanÉgypte, 90+9e
- 23 Emiliano Martínez Gardien
- 26 Nahuel Molina Défenseur
- 13 Cristian Romero Défenseur
- 6 Lisandro Martínez Défenseur
- 3 Nicolás Tagliafico Défenseur
- 5 Leandro Paredes Milieu
- 7 Rodrigo De Paul Milieu
- 20 Alexis Mac Allister Milieu
- 24 Enzo Fernández Milieu
- 10 Lionel Messi Attaquant
- 9 Julián Alvarez Attaquant
- 15 Nicolás González
- 22 Lautaro Martínez
- 12 Gerónimo Rulli
- 1 Juan Musso
- 2 Marcos Senesi
- 4 Gonzalo Montiel
- 19 Nicolás Otamendi
- 25 Facundo Medina
- 8 Valentín Barco
- 11 Giovani Lo Celso
- 14 Exequiel Palacios
- 16 Thiago Almada
- 17 Giuliano Simeone
- 18 Nico Paz
- 21 José Manuel López
- 23 Mostafa Shobeir Gardien
- 3 Mohamed Hany Défenseur
- 2 Yasser Ibrahim Défenseur
- 5 Rami Rabia Défenseur
- 15 Karim Hafez Défenseur
- 12 Haissem Hassan Milieu
- 17 Mohanad Lasheen Milieu
- 19 Marwan Attia Milieu
- 8 Emam Ashour Milieu
- 10 Mohamed Salah Attaquant
- 11 Mostafa Ziko Attaquant
- 14 Hamdy Fathy
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 26 Mohamed Alaa
- 16 Mahdi Soliman
- 24 Tarek Alaa
- 4 Hossam Abdelmaguid
- 25 Zizo
- 20 Ibrahim Adel
- 7 Mahmoud Trézéguet
- 21 Mahmoud Saber
- 18 Nabil Donga
- 22 Omar Marmoush
- 9 Hamza Abdelkarim
- Tirs cadres : Argentine 5 / Égypte 2
- Tirs : Argentine 16 / Égypte 4
- Possession : Argentine 65% / Égypte 35%
- Corners : Argentine 5 / Égypte 1
- Fautes : Argentine 11 / Égypte 9
- Passes : Argentine 520 / Égypte 288
- Precision des passes : Argentine 90% / Égypte 84%
- xG : Argentine 2.43 / Égypte 0.89
- Mostafa Ziko (Égypte) : note 7.7, 1 but(s)
- Cristian Romero (Argentine) : note 7.6, 1 but(s)
- Yasser Ibrahim (Égypte) : note 7.6, 1 but(s)
- Mostafa Shobeir (Égypte) : note 8.2, 4 arret(s)
- Lionel Messi (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Marwan Attia (Égypte) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)
- Haissem Hassan (Égypte) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Leandro Paredes (Argentine) : note 8.3
- Mohamed Abdelmonem : Égypte · Missing Fixture · Ankle Problems
- Ahmed Abou El Fotouh : Égypte · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
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- 45'⚽Mi-temps, Suisse 0-0 Colombie. Aucun but ni carton rouge signale par la source live en premiere periode.0-0
- 1 G. Kobel Gardien
- 6 D. Zakaria Milieu
- 4 N. Elvedi Défenseur
- 5 M. Akanji Défenseur
- 13 R. Rodríguez Défenseur
- 14 A. Jashari Milieu
- 10 G. Xhaka Milieu
- 8 R. Freuler Milieu
- 11 D. Ndoye Attaquant
- 7 B. Embolo Attaquant
- 22 F. Rieder Milieu
- 12 Y. Mvogo
- 24 A. Amenda
- 3 S. Widmer
- 26 C. Itten
- 16 C. Fassnacht
- 2 M. Muheim
- 15 D. Sow
- 18 E. Cömert
- 19 N. Okafor
- 17 R. Vargas
- 21 M. Keller
- 23 Z. Amdouni
- 12 C. Vargas Gardien
- 2 D. Muñoz Défenseur
- 23 D. Sánchez Défenseur
- 3 J. Lucumí Défenseur
- 17 J. Mojica Défenseur
- 16 J. Lerma Milieu
- 14 G. Puerta Milieu
- 11 J. Arias Attaquant
- 10 J. Rodríguez Milieu
- 25 L. Suárez Attaquant
- 7 L. Díaz Attaquant
- 26 A. Gómez
- 5 K. Castaño
- 6 R. Rios
- 15 J. Portilla
- 18 W. Ditta
- 19 C. Hernández
- 21 J. Campaz
- 22 D. Machado
- 24 Á. Montero
- 8 J. Carrascal
- 13 Y. Mina
- 20 J. Quintero
- 4 S. Arias
- 1 D. Ospina
- 9 J. Córdoba
- Tirs cadres : Suisse 2 / Colombie 1
- Tirs : Suisse 2 / Colombie 5
- Possession : Suisse 50% / Colombie 50%
- Corners : Suisse 1 / Colombie 4
- Fautes : Suisse 6 / Colombie 5
- Passes : Suisse 240 / Colombie 240
- Precision des passes : Suisse 88% / Colombie 85%
- xG : Suisse 0.06 / Colombie 0.25
- Camilo Vargas (Colombie) : note 6.9, 2 arret(s)
- Gregor Kobel (Suisse) : note 7.2, 1 arret(s)
- Johan Mojica (Colombie) : note 7
- Jhon Arias (Colombie) : note 7
- Denis Zakaria (Suisse) : note 6.9
- Nico Elvedi (Suisse) : note 6.9
- Manuel Akanji (Suisse) : note 6.9
- Granit Xhaka (Suisse) : note 6.9
- J. Córdoba : Colombie · Missing Fixture · Muscle Bruise
- L. Jaquez : Suisse · Missing Fixture · Muscle Bruise
- M. Aebischer : Suisse · Missing Fixture · Injury
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