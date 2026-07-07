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Mondial 2026 : la Suisse et la Colombie dos à dos à la pause (0-0)

Suisse – Colombie a atteint la pause au Mondial 2026, la Suisse et la Colombie sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Suisse VS Colombie, le 07/07/2026 21:00, stade Vancouver Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Suisse a eu le ballon avec 50% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 5 pour la Colombie. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour la Suisse et 1 pour la Colombie. Les xG restent proches, avec 0.06 pour la Suisse et 0.25 pour la Colombie.

Un équilibre encore fragile

la Suisse et la Colombie repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Suisse
Mi-temps Vancouver Stadium
Colombie
07/07/2026 21:00 Huitièmes de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 45'Mi-temps, Suisse 0-0 Colombie. Aucun but ni carton rouge signale par la source live en premiere periode.0-0
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Suisse 2 / Colombie 1
  • Tirs : Suisse 2 / Colombie 5
  • Possession : Suisse 50% / Colombie 50%
  • Corners : Suisse 1 / Colombie 4
  • Fautes : Suisse 6 / Colombie 5
  • Passes : Suisse 240 / Colombie 240
  • Precision des passes : Suisse 88% / Colombie 85%
  • xG : Suisse 0.06 / Colombie 0.25
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