Mondial 2026 : la Suisse et la Colombie dos à dos à la pause (0-0)

Suisse – Colombie a atteint la pause au Mondial 2026, la Suisse et la Colombie sont dos à dos sur le score de 0-0.

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Suisse a eu le ballon avec 50% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 5 pour la Colombie. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour la Suisse et 1 pour la Colombie. Les xG restent proches, avec 0.06 pour la Suisse et 0.25 pour la Colombie.

Un équilibre encore fragile

la Suisse et la Colombie repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Suisse Mi-temps 0-0 Vancouver Stadium Colombie Colombie Fil du match 45' ⚽ Mi-temps, Suisse 0-0 Colombie. Aucun but ni carton rouge signale par la source live en premiere periode. 0-0 Les chiffres du match Tirs cadres : Suisse 2 / Colombie 1

: Suisse 2 / Colombie 1 Tirs : Suisse 2 / Colombie 5

: Suisse 2 / Colombie 5 Possession : Suisse 50% / Colombie 50%

: Suisse 50% / Colombie 50% Corners : Suisse 1 / Colombie 4

: Suisse 1 / Colombie 4 Fautes : Suisse 6 / Colombie 5

: Suisse 6 / Colombie 5 Passes : Suisse 240 / Colombie 240

: Suisse 240 / Colombie 240 Precision des passes : Suisse 88% / Colombie 85%

: Suisse 88% / Colombie 85% xG : Suisse 0.06 / Colombie 0.25