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Mondial 2026 : la Suisse aligne un 4-2-3-1 fiable face à la Colombie en 4-3-3

Les compositions des équipes pour le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Suisse et la Colombie ont été officiellement communiquées pour le coup d’envoi prévu le 7 juillet à 21h00, heure française, au BC Place de Vancouver. Ce match à élimination directe oppose deux sélections au système tactique contrasté et à forte densité technique.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Suisse VS Colombie, le 07/07/2026 21:00, stade Vancouver Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

La Suisse, sous la direction du sélectionneur Murat Yakin, s’appuie sur un 4-2-3-1 qui privilégie un équilibre solide au milieu et un jeu de transition rapide. La Colombie de Nestor Lorenzo adopte pour sa part un 4-3-3 offensif, privilégiant la mobilité sur les ailes et une construction à trois au milieu.

Ce duel tactique dans le cadre d’une phase à haute intensité tourne autour des individualités et des choix stratégiques, où la maîtrise du milieu de terrain sera déterminante. La liste des titulaires révèle l’importance donnée à une ossature expérimentée des deux côtés, mêlant cadre et jeunes promesses.

Enfin, l’absence pour blessure de l’attaquant colombien J. Córdoba ne modifie pas notablement l’animation offensive, remplacée par Luis Suárez en pointe, tandis que la Suisse aligne une attaque incarnée par Breel Embolo, joueur d’expérience.

Lecture du onze de Suisse

Le sélectionneur Murat Yakin déploie sa formation favorite en 4-2-3-1 avec Gregor Kobel dans les buts, assurant une dernière ligne solide. La défense se compose de Ricardo Rodríguez sur le flanc gauche, Manuel Akanji et Nico Elvedi en charnière centrale et Denis Zakaria à droite, assurant la stabilité.

Au milieu, Granit Xhaka et Remo Freuler forment un duo expérimenté dans un registre de récupération et de distribution classique. Fabian Rieder, Dan Ndoye et Ardon Jashari occupent respectivement les trois postes derrière l’unique attaquant, Breel Embolo, renforçant la dynamique entre créativité et percussion offensive.

Cette organisation permet à la Suisse d’être polyvalente, avec la capacité de basculer rapidement entre phase défensive compacte et attaques placées menée notamment par Embolo, Ndoye et Rieder. Les remplaçants comme Zeki Amdouni ou Noah Okafor apportent des solutions pour diversifier l’attaque si nécessaire.

Lecture du onze de Colombie

Nestor Lorenzo aligne un 4-3-3 classique avec Camilo Vargas dans les cages. La défense est formée de Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica. Ce quatuor est chargé de contenir Embolo et ses partenaires, tout en soutenant les offensives sur les ailes.

Le milieu à trois est composé de Gustavo Puerta, Jefferson Lerma et Jhon Arias, un trio qui équilibre phases de possession et transitions rapides. Le rôle de ces milieux sera clé pour museler la créativité suisse incarnée par Xhaka et ses relais.

En attaque, la Colombie mise sur le trio Luis Díaz, Luis Suárez et James Rodríguez. Ce dernier, véritable leader technique, est l’artisan principal des offensives colombiennes. Luis Suárez, remplaçant de l’absent Córdoba, aura la charge de capitaliser sur les ailes dynamiques pour conclure les actions.

Les options sur le banc, dont Yerry Mina et David Ospina, complètent la profondeur de l’équipe pour une rencontre à haute intensité.

Les onze de départ

Suisse
Système4-2-3-1SélectionneurMurat Yakin
Titulaires11
  1. 1 Gregor Kobel Gardien
  2. 6 Denis Zakaria Défenseur
  3. 4 Nico Elvedi Défenseur
  4. 5 Manuel Akanji Défenseur
  5. 13 Ricardo Rodríguez Défenseur
  6. 8 Remo Freuler Milieu
  7. 10 Granit Xhaka Milieu
  8. 22 Fabian Rieder Milieu
  9. 14 Ardon Jashari Milieu
  10. 11 Dan Ndoye Milieu
  11. 7 Breel Embolo Attaquant
Remplaçants12
  • 12 Yvon Mvogo
  • 21 Marvin Keller
  • 18 Eray Cömert
  • 24 Aurèle Amenda
  • 2 Miro Muheim
  • 3 Silvan Widmer
  • 15 Djibril Sow
  • 16 Christian Fassnacht
  • 17 Rubén Vargas
  • 19 Noah Okafor
  • 23 Zeki Amdouni
  • 26 Cédric Itten
Colombie
Système4-3-3SélectionneurNestor Lorenzo
Titulaires11
  1. 12 Camilo Vargas Gardien
  2. 2 Daniel Muñoz Défenseur
  3. 23 Davinson Sánchez Défenseur
  4. 3 Jhon Lucumí Défenseur
  5. 17 Johan Mojica Défenseur
  6. 14 Gustavo Puerta Milieu
  7. 16 Jefferson Lerma Milieu
  8. 11 Jhon Arias Milieu
  9. 10 James Rodríguez Attaquant
  10. 25 Luis Javier Suárez Attaquant
  11. 7 Luis Díaz Attaquant
Remplaçants15
  • 1 David Ospina
  • 24 Álvaro Montero
  • 4 Santiago Arias
  • 13 Yerry Mina
  • 18 Willer Ditta
  • 22 Deiver Machado
  • 5 Kevin Castaño
  • 6 Richard Ríos
  • 8 Jorge Carrascal
  • 15 Juan Portilla
  • 20 Juan Fernando Quintero
  • 26 Andrés Gómez
  • 21 Jaminton Campaz
  • 9 Jhon Córdoba
  • 19 Cucho Hernández
Suisse
1re periode 45' Vancouver Stadium
Colombie
07/07/2026 21:00 Huitièmes de finale
CompositionsAvant-match
Fil du match
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