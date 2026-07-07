Mondial 2026 : la Suisse aligne un 4-2-3-1 fiable face à la Colombie en 4-3-3

Les compositions des équipes pour le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Suisse et la Colombie ont été officiellement communiquées pour le coup d’envoi prévu le 7 juillet à 21h00, heure française, au BC Place de Vancouver. Ce match à élimination directe oppose deux sélections au système tactique contrasté et à forte densité technique.

La Suisse, sous la direction du sélectionneur Murat Yakin, s’appuie sur un 4-2-3-1 qui privilégie un équilibre solide au milieu et un jeu de transition rapide. La Colombie de Nestor Lorenzo adopte pour sa part un 4-3-3 offensif, privilégiant la mobilité sur les ailes et une construction à trois au milieu.

Ce duel tactique dans le cadre d’une phase à haute intensité tourne autour des individualités et des choix stratégiques, où la maîtrise du milieu de terrain sera déterminante. La liste des titulaires révèle l’importance donnée à une ossature expérimentée des deux côtés, mêlant cadre et jeunes promesses.

Enfin, l’absence pour blessure de l’attaquant colombien J. Córdoba ne modifie pas notablement l’animation offensive, remplacée par Luis Suárez en pointe, tandis que la Suisse aligne une attaque incarnée par Breel Embolo, joueur d’expérience.

Lecture du onze de Suisse

Le sélectionneur Murat Yakin déploie sa formation favorite en 4-2-3-1 avec Gregor Kobel dans les buts, assurant une dernière ligne solide. La défense se compose de Ricardo Rodríguez sur le flanc gauche, Manuel Akanji et Nico Elvedi en charnière centrale et Denis Zakaria à droite, assurant la stabilité.

Au milieu, Granit Xhaka et Remo Freuler forment un duo expérimenté dans un registre de récupération et de distribution classique. Fabian Rieder, Dan Ndoye et Ardon Jashari occupent respectivement les trois postes derrière l’unique attaquant, Breel Embolo, renforçant la dynamique entre créativité et percussion offensive.

Cette organisation permet à la Suisse d’être polyvalente, avec la capacité de basculer rapidement entre phase défensive compacte et attaques placées menée notamment par Embolo, Ndoye et Rieder. Les remplaçants comme Zeki Amdouni ou Noah Okafor apportent des solutions pour diversifier l’attaque si nécessaire.

Lecture du onze de Colombie

Nestor Lorenzo aligne un 4-3-3 classique avec Camilo Vargas dans les cages. La défense est formée de Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica. Ce quatuor est chargé de contenir Embolo et ses partenaires, tout en soutenant les offensives sur les ailes.

Le milieu à trois est composé de Gustavo Puerta, Jefferson Lerma et Jhon Arias, un trio qui équilibre phases de possession et transitions rapides. Le rôle de ces milieux sera clé pour museler la créativité suisse incarnée par Xhaka et ses relais.

En attaque, la Colombie mise sur le trio Luis Díaz, Luis Suárez et James Rodríguez. Ce dernier, véritable leader technique, est l’artisan principal des offensives colombiennes. Luis Suárez, remplaçant de l’absent Córdoba, aura la charge de capitaliser sur les ailes dynamiques pour conclure les actions.

Les options sur le banc, dont Yerry Mina et David Ospina, complètent la profondeur de l’équipe pour une rencontre à haute intensité.

Les onze de départ

Suisse Système 4-2-3-1 Sélectionneur Murat Yakin Titulaires 11 1 Gregor Kobel Gardien 6 Denis Zakaria Défenseur 4 Nico Elvedi Défenseur 5 Manuel Akanji Défenseur 13 Ricardo Rodríguez Défenseur 8 Remo Freuler Milieu 10 Granit Xhaka Milieu 22 Fabian Rieder Milieu 14 Ardon Jashari Milieu 11 Dan Ndoye Milieu 7 Breel Embolo Attaquant Remplaçants 12 12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

2 Miro Muheim

3 Silvan Widmer

15 Djibril Sow

16 Christian Fassnacht

17 Rubén Vargas

19 Noah Okafor

23 Zeki Amdouni

26 Cédric Itten Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 14 Gustavo Puerta Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 25 Luis Javier Suárez Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 1 David Ospina

24 Álvaro Montero

4 Santiago Arias

13 Yerry Mina

18 Willer Ditta

22 Deiver Machado

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

15 Juan Portilla

20 Juan Fernando Quintero

26 Andrés Gómez

21 Jaminton Campaz

9 Jhon Córdoba

19 Cucho Hernández

Suisse 1re periode 45' 0-0 Vancouver Stadium Colombie Colombie Fil du match 45' LIVE Match en cours, Suisse 0-0 Colombie. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0