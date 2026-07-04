Mondial 2026 : Le Canada défie le Maroc en Huitièmes de finale

Le Canada affronte le Maroc le 4 juillet 2026 à 18h00 GMT+1 au NRG Stadium de Houston pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cette rencontre cruciale désignera l’une des huit équipes qualifiées pour les quarts de finale, affirmant leur statut en Coupe du Monde.

Les deux sélections se retrouvent après une édition 2022 marquée par le succès marocain, demi-finaliste surprise, tandis que le Canada ambitionne d’aller plus loin que ses précédentes participations. Le sélectionneur canadien Jesse Marsch propose un système 4-4-2 orienté vers l’offensive, où la vitesse et la technique sont mises en avant. De son côté, Mohamed Ouahbi a installé un 4-2-3-1 combinant solidité défensive et jeu offensif fluide.

Ce huitième de finale oppose des effectifs jeunes et dynamiques. Le Canada mise sur l’animation de ses milieux tels que Stephen Eustaquio et Ali Ahmed, associés aux attaquants Jonathan David et Tani Oluwaseyi. La charnière défensive s’appuie sur Moise Bombito et Luc De Fougerolles, avec Maxime Crépeau dans les buts. Le Maroc s’appuie notamment sur son gardien Yassine Bounou, l’arrière droit Achraf Hakimi ainsi que le meneur Brahim Díaz, accompagnés par le duo de milieux Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui.

Ce match est un test de la capacité des deux équipes à imposer leur style et à produire une performance maîtrisée sous la pression d’une phase à élimination directe. Qualification au tour suivant et progression historique sont en jeu pour ces deux nations.

Zoom sur Canada

Le sélectionneur Jesse Marsch aligne un classique 4-4-2, positionnant Maxime Crépeau dans la cage. En défense, Richie Laryea complète un secteur solide composé d’Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Moise Bombito et Laryea. Au milieu, la faculté de dynamisme de Tajon Buchanan, Niko Sigur, Stephen Eustaquio et Ali Ahmed est essentielle. Jonathan David, buteur confirmé, est associé à Tani Oluwaseyi en attaque pour porter le danger sur la défense marocaine.

Ce dispositif privilégie la vitesse sur les ailes et la largeur, avec un pressing haut et un volume de jeu important. Jesse Marsch, sous pression pour franchir ce cap historique, compte sur la cohésion et l’engagement physique des joueurs, notamment face à un adversaire marocain imposant.

Zoom sur Maroc

Mohamed Ouahbi opte pour un 4-2-3-1 qui équilibre rigueur défensive et présence créative offensive. Yassine Bounou est l’élément clé en goal, soutenu par une défense où Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal et Noussair Mazraoui doivent contenir les accélérations canadiennes. Le double pivot Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui sécurise l’entrejeu tandis que Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss alimentent Ismael Saibari en pointe.

Cette structure permet au Maroc de garder un bloc compact tout en proposant un jeu travaillé dans la construction et la transition rapide. Mohamed Ouahbi mise sur ses cadres et sur la fraîcheur de ses jeunes talents afin de répéter la performance d’ensemble remarquée lors du dernier mondial.

Canada A venir 18:00 NRG Stadium Maroc Maroc

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