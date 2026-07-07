Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : la Belgique mène face aux États-Unis à la pause (2-1)

La Belgique a pris l’avantage à la pause ce mardi face aux États-Unis lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 au Lumen Field. Après une ouverture du score rapide, les Diables Rouges mènent 2-1 grâce à deux buts de Charles De Ketelaere. Malik Tillman a réduit l’écart pour les Américains.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
Illustration du match États-Unis VS Belgique, le 07/07/2026 01:00, stade Lumen Field
Illustration editoriale generee par IA.
2 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Le duel s’est animé dès la 9e minute avec un penalty concrétisé par De Ketelaere sur une passe décisive de Nicolas Raskin. La Belgique a imposé son rythme avec une organisation en 4-2-3-1 sous la direction de Rudi Garcia. Un changement tactique est intervenu à la 21e minute avec l’entrée d’Amadou Onana à la place de Hans Vanaken.

Les États-Unis, alignés en 4-3-3 et dirigés par Mauricio Pochettino, ont réagi une dizaine de minutes avant la pause lorsque Malik Tillman a égalisé (31e). Mais la réponse belge ne s’est pas fait attendre puisque De Ketelaere a inscrit son deuxième but à la 33e minute, servi par Leandro Trossard. Sur un plan disciplinaire, Weston McKennie a écopé d’un carton jaune à la 35e minute.

Statistiquement, la Belgique domine légèrement la possession de balle avec 53% contre 47% pour les Américains et totalise 7 tirs (dont 3 cadrés) contre aucun tir cadré pour les États-Unis malgré leur but marqué. Le gardien américain Matthew Freese a dû s’employer à deux reprises pour préserver son équipe.

La Belgique consolide son emprise tactique

Rudi Garcia a privilégié un système en 4-2-3-1 avec une double pivot composée d’Amadou Onana et Nicolas Raskin. La mobilité des milieux Youri Tielemans et Leandro Trossard a permis à Charles De Ketelaere de se montrer décisif, déjà buteur deux fois. La défense à quatre, avec des joueurs comme Timothy Castagne et Maxim De Cuyper, a tenu la ligne malgré la pression américaine.

Réaction américaine en quête d’équilibre

Les États-Unis, eux, misent sur un 4-3-3 équilibré avec un milieu regroupé autour de Weston McKennie et Tyler Adams. Malik Tillman a été l’élément offensif majeur, inscrivant l’unique but de son équipe. Malgré un déficit au nombre de tirs cadrés, les Américains n’ont pas renoncé, cherchant à déstabiliser la défense belge. Le carton jaune reçu par McKennie témoigne de l’engagement des joueurs dans ce duel serré.

États-Unis
Mi-temps Lumen Field
Belgique
07/07/2026 01:00 Huitièmes de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 9'But - C. De Ketelaere (passe N. Raskin)Belgique, 9e
  2. 21'Remplacement - A. Onana (remplace H. Vanaken)Belgique, 21e
  3. 31'But - M. TillmanÉtats-Unis, 31e
  4. 33'But - C. De Ketelaere (passe L. Trossard)Belgique, 33e
  5. 35'Carton jaune - W. McKennieÉtats-Unis, 35e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : États-Unis 0 / Belgique 3
  • Tirs : États-Unis 0 / Belgique 7
  • Possession : États-Unis 47% / Belgique 53%
  • Corners : États-Unis 0 / Belgique 1
  • Fautes : États-Unis 3 / Belgique 1
  • Passes : États-Unis 97 / Belgique 108
  • Precision des passes : États-Unis 82% / Belgique 83%
  • xG : États-Unis 0.00 / Belgique 1.35
Calendrier Huitièmes de finale
Voir le Calendrier Complet
Huitièmes de finale
Canada
Termine NRG Stadium
Maroc
Resume final
Huitièmes de finale
Paraguay
Termine Lincoln Financial Field
France
Resume final
Huitièmes de finale
Brésil
Termine MetLife Stadium
Norvège
Resume final
Huitièmes de finale
Mexique
Reporte Estadio Banorte
Angleterre
Compositions
Huitièmes de finale
Portugal
Termine Dallas Stadium
Espagne
Resume final
Huitièmes de finale
États-Unis
Mi-temps Lumen Field
Belgique
Résumé à la pause
Huitièmes de finale
Argentine
A venir Atlanta Stadium
Égypte
Huitièmes de finale
Suisse
A venir Vancouver Stadium
Colombie
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
01:54 Football : Mondial 2026 : la Belgique mène face aux États-Unis à la pause (2-1)
00:40 Football : Mondial 2026 : les États-Unis alignent un 4-3-3 avec Pulisic face à la Belgique en 4-2-3-1
01:54 Mondial 2026 : la Belgique mène face aux États-Unis à la pause (2-1)