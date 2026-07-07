Mondial 2026 : la Belgique mène face aux États-Unis à la pause (2-1)

La Belgique a pris l’avantage à la pause ce mardi face aux États-Unis lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 au Lumen Field. Après une ouverture du score rapide, les Diables Rouges mènent 2-1 grâce à deux buts de Charles De Ketelaere. Malik Tillman a réduit l’écart pour les Américains.

Le duel s’est animé dès la 9e minute avec un penalty concrétisé par De Ketelaere sur une passe décisive de Nicolas Raskin. La Belgique a imposé son rythme avec une organisation en 4-2-3-1 sous la direction de Rudi Garcia. Un changement tactique est intervenu à la 21e minute avec l’entrée d’Amadou Onana à la place de Hans Vanaken.

Les États-Unis, alignés en 4-3-3 et dirigés par Mauricio Pochettino, ont réagi une dizaine de minutes avant la pause lorsque Malik Tillman a égalisé (31e). Mais la réponse belge ne s’est pas fait attendre puisque De Ketelaere a inscrit son deuxième but à la 33e minute, servi par Leandro Trossard. Sur un plan disciplinaire, Weston McKennie a écopé d’un carton jaune à la 35e minute.

Statistiquement, la Belgique domine légèrement la possession de balle avec 53% contre 47% pour les Américains et totalise 7 tirs (dont 3 cadrés) contre aucun tir cadré pour les États-Unis malgré leur but marqué. Le gardien américain Matthew Freese a dû s’employer à deux reprises pour préserver son équipe.

La Belgique consolide son emprise tactique

Rudi Garcia a privilégié un système en 4-2-3-1 avec une double pivot composée d’Amadou Onana et Nicolas Raskin. La mobilité des milieux Youri Tielemans et Leandro Trossard a permis à Charles De Ketelaere de se montrer décisif, déjà buteur deux fois. La défense à quatre, avec des joueurs comme Timothy Castagne et Maxim De Cuyper, a tenu la ligne malgré la pression américaine.

Réaction américaine en quête d’équilibre

Les États-Unis, eux, misent sur un 4-3-3 équilibré avec un milieu regroupé autour de Weston McKennie et Tyler Adams. Malik Tillman a été l’élément offensif majeur, inscrivant l’unique but de son équipe. Malgré un déficit au nombre de tirs cadrés, les Américains n’ont pas renoncé, cherchant à déstabiliser la défense belge. Le carton jaune reçu par McKennie témoigne de l’engagement des joueurs dans ce duel serré.

États-Unis Mi-temps 1-2 Lumen Field Belgique Belgique Fil du match 9' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe N. Raskin) 21' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace H. Vanaken) 31' ⚽ But - M. Tillman 33' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe L. Trossard) 35' Carton jaune - W. McKennie Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 0 / Belgique 3

: États-Unis 0 / Belgique 3 Tirs : États-Unis 0 / Belgique 7

: États-Unis 0 / Belgique 7 Possession : États-Unis 47% / Belgique 53%

: États-Unis 47% / Belgique 53% Corners : États-Unis 0 / Belgique 1

: États-Unis 0 / Belgique 1 Fautes : États-Unis 3 / Belgique 1

: États-Unis 3 / Belgique 1 Passes : États-Unis 97 / Belgique 108

: États-Unis 97 / Belgique 108 Precision des passes : États-Unis 82% / Belgique 83%

: États-Unis 82% / Belgique 83% xG : États-Unis 0.00 / Belgique 1.35