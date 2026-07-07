Miss Martinique Maureen-Alycia Lucea-Merlin de retour à l’Ehpad où elle a travaillé après son élection Miss France 2027

Élue Miss Martinique 2026, Maureen-Alycia Lucea-Merlin reprend ses fonctions dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) à Lyon, là où elle a travaillé pendant deux années. À peine couronnée lors de l’élection tenue le 13 juin à Fort-de-France, cette jeune femme de 24 ans originaire de Martinique s’est rendue dans la résidence Sergent-Berthet afin de retrouver les résidents et ses collègues. Ce retour au travail témoigne de son attachement à son métier et à son engagement auprès des personnes âgées, dans un domaine où elle souhaite développer de véritables projets, tout en poursuivant sa préparation pour le concours Miss France 2027.

Le parcours de Maureen-Alycia Lucea-Merlin est marqué par un équilibre rare entre ses responsabilités professionnelles et son engagement dans le monde du concours de beauté. Responsable hôtellerie et restauration au sein du réseau Omeris, elle a acquis une expérience précieuse dans la gestion d’un Ehpad lyonnais, une institution dédiée à l’accueil et à l’accompagnement des seniors dépendants. Son retour dans cet établissement, situé dans le 9e arrondissement de Lyon, lui permet aujourd’hui de retrouver son quotidien auprès des résidents qu’elle a appris à connaître et chérir.

Dans une interview accordée à nos confrères du Progrès, Maureen-Alycia Lucea-Merlin a exprimé l’émotion ressentie lors de ces retrouvailles : “Le fait de revoir tous les résidents, de revoir aussi les collaborateurs que j’ai pu côtoyer pendant deux ans de ma vie, ça me touche énormément. C’est grâce à eux que j’ai réussi à construire mon projet, à avancer et avoir ce titre de Miss Martinique.” Cette déclaration souligne l’importance du lien humain et du soutien moral qu’elle a trouvé dans cet environnement professionnel, qui l’a aidée à bâtir son parcours personnel et à franchir une nouvelle étape dans sa vie.

Miss Martinique 2026 : engagement professionnel et préparation à Miss France

Alors que sa participation à l’élection de Miss France 2027 approche, Maureen-Alycia Lucea-Merlin continue d’exercer son emploi au sein du groupe Omeris. Elle a affirmé qu’un aménagement de son planning serait organisé, afin d’équilibrer ses différentes activités et lui permettre d’avancer sereinement dans son aventure Miss France. Cette démarche illustre la volonté de la jeune femme de conjuguer sa carrière avec ses ambitions dans le monde des concours de beauté, tout en restant fidèle à ses responsabilités professionnelles et à son engagement social.

Le choix de Maureen-Alycia Lucea-Merlin de revenir sur son lieu de travail juste après son élection témoigne aussi de l’importance qu’elle accorde à la gériatrie, secteur dans lequel elle souhaite s’investir davantage. Forte de ses expériences passées, elle a déclaré nourrir “de vrais projets pour la gériatrie”, soulignant ainsi son intérêt pour les questions liées au bien-être des personnes âgées et à l’amélioration de leurs conditions d’accueil en Ehpad.

Cette double facette de son parcours – à la fois Miss régionale reconnue et professionnelle impliquée – la distingue parmi les candidates à la couronne nationale, et lui confère une dimension supplémentaire dans sa mission d’ambassadrice. Son engagement dans le secteur de l’accueil des personnes âgées intervient également dans un contexte où la France, comme beaucoup d’autres pays, fait face à une population vieillissante nécessitant une attention accrue et des innovations dans le domaine des soins et de l’accompagnement.

Depuis le 26 avril, huit Miss régionales ont été sacrées, représentant diverses régions françaises et territoires ultramarins, dont la Martinique, la Polynésie française, la Normandie ou encore l’Aquitaine. Maureen-Alycia Lucea-Merlin succède ainsi à Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique 2024, rejoignant les rangs des ambassadrices qui défendront leurs régions lors de l’élection nationale. Chaque candidate portera fièrement les couleurs de son territoire tout en promouvant des causes qui leur sont chères.

Le réseau Omeris, qui regroupe plusieurs établissements spécialisés dans l’accueil des seniors, joue un rôle majeur dans la prise en charge des personnes âgées en France. La résidence Sergent-Berthet à Lyon, où travaille Maureen-Alycia Lucea-Merlin, en fait partie, combinant soins, hébergement et services hôteliers adaptés aux besoins spécifiques des résidents. Ce milieu professionnel allie rigueur et humanité, deux valeurs qui semblent s’inscrire pleinement dans le parcours de la Miss Martinique.