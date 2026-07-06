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Mondial 2026 : Mondial 2026  Portugal Espagne  à Dallas Roberto Martínez aligne un 4-2-3-1 face au 4-1-2-3 de Luis de la Fuente

Le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Portugal et l’Espagne se dispute ce lundi 6 juillet à 20h00 GMT+1 au Dallas Stadium. Les deux sélections ont dévoilé leurs compositions officielles pour ce rendez-vous décisif qui marque une confrontation de styles entre deux nations historiques du football européen.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS Espagne, le 06/07/2026 20:00, stade Dallas Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Le Portugal, emmené par le sélectionneur Roberto Martínez, adopte une formation en 4-2-3-1. Le duo défensif de milieu de terrain est composé de João Neves et Vitinha, soutenant une ligne offensive où Cristiano Ronaldo retrouve le rôle d’attaquant de pointe aux côtés de João Félix, Pedro Neto et Bruno Fernandes en postes offensifs. La charnière centrale associant Rúben Dias et Renato Veiga sera protégée sur les flancs par João Cancelo et Nuno Mendes, avec Diogo Costa dans les buts.

De son côté, l’équipe d’Espagne, dirigée par Luis de la Fuente, évoluera en 4-1-2-3. Le milieu Rodri est positionné en sentinelle, avec Pedri et Alejandro Baena devant lui. L’attaque repose sur Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Dani Olmo, soutenant la solidité défensive assurée par Pedro Porro, Pau Cubarsí Paredes, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Le portier Unai Simón gardera les cages espagnoles.

Les deux formations ne présentent pas d’absences majeures côté portugais, tandis que l’Espagne doit composer sans Nico Williams et Yéremy Pino, forfaits pour cette rencontre. Le duel tactique entre le 4-2-3-1 portugais et le 4-1-2-3 espagnol promet une rencontre équilibrée entre contrôle du milieu et variations offensives.

Lecture du onze de Portugal

Roberto Martínez mise sur un système classique en 4-2-3-1, avec Diogo Costa comme dernier rempart. La défense compte sur la solidité de Rúben Dias et la polyvalence de Renato Veiga en charnière centrale, flanqués des latéraux João Cancelo et Nuno Mendes, tous deux capables de combiner solidité défensive et projection offensive. Au milieu, le choix de João Neves et Vitinha apporte un équilibre entre récupération et créativité, soutenant un trio offensif dynamique.

Bruno Fernandes agit en relais entre le milieu et l’attaque, avec la présence complémentaire de João Félix et Pedro Neto sur les ailes. En pointe, Cristiano Ronaldo conserve son statut de référence offensive, épaulé par Rafael Leão disponible sur le banc pour dynamiser la seconde période. Ce schéma favorise la fluidité dans les transitions et une capacité à varier les attaques sur les ailes ou via des combinaisons au centre.

Lecture du onze d’Espagne

Luis de la Fuente opte pour le 4-1-2-3 qui met l’accent sur le contrôle du milieu et la rapidité offensive. Unai Simón est aligné dans les cages, tandis que la défense combine jeunesse et expérience avec Pedro Porro, Pau Cubarsí Paredes, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. En sentinelle, Rodri assure la protection de la ligne défensive et la récupération du ballon.

Le milieu est animé par Pedri et Alejandro Baena, qui jouent en soutien d’une attaque axée sur l’énergie de debutant Lamine Yamal, ainsi que sur la technique d’Álex Baena et Mikel Oyarzabal. L’absence des ailiers Nico Williams et Yéremy Pino limite la profondeur offensive, mais l’Espagne compte sur un effectif équilibré capable d’imposer son rythme dans les duels.

Les onze de départ

Portugal
Système4-2-3-1SélectionneurRoberto Martínez
Titulaires11
  1. 1 Diogo Costa Gardien
  2. 20 João Cancelo Défenseur
  3. 3 Rúben Dias Défenseur
  4. 13 Renato Veiga Défenseur
  5. 25 Nuno Mendes Défenseur
  6. 15 João Neves Milieu
  7. 23 Vitinha Milieu
  8. 18 Pedro Neto Attaquant
  9. 8 Bruno Fernandes Milieu
  10. 11 João Félix Attaquant
  11. 7 Cristiano Ronaldo Attaquant
Remplaçants15
  • 2 Nélson Semedo
  • 12 José Sá
  • 9 Gonçalo Ramos
  • 22 Rui Silva
  • 21 Rúben Neves
  • 24 Samú Costa
  • 19 Gonçalo Guedes
  • 10 Bernardo Silva
  • 4 Tomás Araújo
  • 16 Trincão
  • 6 Matheus Nunes
  • 5 Diogo Dalot
  • 14 Gonçalo Inácio
  • 26 Francisco Conceição
  • 17 Rafael Leão
Espagne
Système4-1-2-3SélectionneurLuis de la Fuente
Titulaires11
  1. 23 Unai Simón Gardien
  2. 12 Pedro Porro Défenseur
  3. 22 Pau Cubarsí Paredes Défenseur
  4. 14 Aymeric Laporte Défenseur
  5. 24 Marc Cucurella Défenseur
  6. 16 Rodri Milieu
  7. 10 Dani Olmo Milieu
  8. 20 Pedri Milieu
  9. 19 Lamine Yamal Attaquant
  10. 21 Mikel Oyarzabal Attaquant
  11. 15 Álex Baena Milieu
Remplaçants15
  • 2 Marc Pubill
  • 9 Gavi
  • 17 Nico Williams
  • 13 Joan García
  • 11 Yeremy Pino
  • 18 Martín Zubimendi
  • 4 Eric García
  • 7 Ferran Torres
  • 26 Borja Iglesias
  • 8 Fabián Ruiz
  • 6 Mikel Merino
  • 1 David Raya
  • 5 Marcos Llorente
  • 3 Álex Grimaldo
  • 25 Víctor Muñoz
Portugal
A venir Dallas Stadium
Espagne
06/07/2026 20:00 Huitièmes de finale
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