Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : les onze de départ de l’Argentine et de l’Égypte

L’Argentine et l’Égypte s’affrontent mercredi au Stade d’Atlanta pour les huitièmes de finale du Mondial 2026, avec un coup d’envoi prévu à 17h00 GMT+1. Lionel Scaloni aligne une formation en 4-4-2 où Lionel Messi et Julián Álvarez composeront la ligne offensive. De son côté, Hossam Hassan adopte également un 4-4-2, avec Mohamed Salah en pointe aux côtés de Mostafa Ziko.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
99 vues
Illustration du match Argentine VS Égypte, le 07/07/2026 17:00, stade Atlanta Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Ce duel marque une étape clé pour les deux équipes dans leur parcours mondial. L’Argentine, emmenée par son sélectionneur Scaloni, s’appuiera sur sa solidité défensive incarnée par Cristian Romero et Nahuel Molina tout en cherchant à imposer son rythme grâce au segment créatif composé d’Alexis Mac Allister et Enzo Fernández.

Pour l’Égypte, Hossam Hassan mise sur une animation offensive centrée sur Mohamed Salah, soutenu par le milieu de terrain regroupant Emam Ashour, Marwan Attia et Mohanad Lasheen. La défense sera ancrée autour de Yasser Ibrahim et Rami Rabia, dans un dispositif qui devra contenir la puissance offensive argentine tout en exploitant les contres.

Les compositions officielles publiées confirment ces choix tactiques avec des bancs garnis de remplaçants qui pourraient s’avérer décisifs selon l’évolution du match. L’affrontement promet une confrontation tactique entre deux 4-4-2 souvent mis en place pour équilibrer solidité et efficacité offensive.

Lecture du onze de Argentine

Sous la direction de Lionel Scaloni, l’Argentine présente un 4-4-2 classique. Emiliano Martínez officiera dans les cages avec une défense composée de Nahuel Molina à droite, Nicolás Tagliafico à gauche, et au centre Cristian Romero associé à Lisandro Martínez. Au milieu, Rodrigo De Paul et Leandro Paredes complèteront les ailes, tandis qu’Alexis Mac Allister et Enzo Fernández occuperont des rôles plus axiaux.

Offensivement, Lionel Messi tiendra sa position habituelle de leader devant, accompagné de Julián Álvarez. Cette paire combinera la finesse technique de Messi à la mobilité et au pressing dynamique d’Álvarez, dans une stratégie visant à déstabiliser la défense adverse par des échanges rapides et des appels fréquents.

Le banc argentin est fourni avec notamment Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso et Nicolás Otamendi, offrant de la profondeur dans les secteurs offensif, milieu et défense. Cette version du onze traduit la volonté de Scaloni de conserver un équilibre entre expérience et créativité.

Lecture du onze de Égypte

L’Égypte de Hossam Hassan adopte aussi un 4-4-2, mais avec une physionomie légèrement différente. Mostafa Shobeir gardera le but alors que la défense s’appuie sur Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia et Karim Hafez. Le milieu de terrain regroupe Emam Ashour, Marwan Attia, Mohanad Lasheen et Haissem Hassan, formant une ligne capable de combiner récupération et construction.

En attaque, Mohamed Salah est accompagné de Mostafa Ziko, un duo chargé de mener les offensives et de transformer les opportunités en buts. Ce schéma tactique, confié par Hassan, devrait privilégier une solidité défensive tout en laissant les ailes et le duo offensif exploiter les espaces laissés par l’adversaire.

Face à l’Argentine, l’Égypte s’appuiera sur un bloc compact et des transitions rapides. Le banc égyptien inclut des joueurs comme Mahmoud Trézéguet et Omar Marmoush, qui pourront insuffler du dynamisme selon le déroulement de la rencontre.

Les onze de départ

Argentine
Système4-4-2SélectionneurLionel Scaloni
Titulaires11
  1. 23 Emiliano Martínez Gardien
  2. 26 Nahuel Molina Défenseur
  3. 13 Cristian Romero Défenseur
  4. 6 Lisandro Martínez Défenseur
  5. 3 Nicolás Tagliafico Défenseur
  6. 7 Rodrigo De Paul Milieu
  7. 20 Alexis Mac Allister Milieu
  8. 5 Leandro Paredes Milieu
  9. 24 Enzo Fernández Milieu
  10. 10 Lionel Messi Attaquant
  11. 9 Julián Alvarez Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Gerónimo Rulli
  • 1 Juan Musso
  • 2 Marcos Senesi
  • 4 Gonzalo Montiel
  • 19 Nicolás Otamendi
  • 25 Facundo Medina
  • 8 Valentín Barco
  • 11 Giovani Lo Celso
  • 14 Exequiel Palacios
  • 15 Nicolás González
  • 16 Thiago Almada
  • 17 Giuliano Simeone
  • 18 Nico Paz
  • 21 José Manuel López
  • 22 Lautaro Martínez
Égypte
Système4-4-2SélectionneurHossam Hassan
Titulaires11
  1. 23 Mostafa Shobeir Gardien
  2. 3 Mohamed Hany Défenseur
  3. 2 Yasser Ibrahim Défenseur
  4. 5 Rami Rabia Défenseur
  5. 15 Karim Hafez Défenseur
  6. 8 Emam Ashour Milieu
  7. 19 Marwan Attia Milieu
  8. 17 Mohanad Lasheen Milieu
  9. 12 Haissem Hassan Milieu
  10. 10 Mohamed Salah Attaquant
  11. 11 Mostafa Ziko Attaquant
Remplaçants13
  • 1 Mohamed El-Shenawy
  • 26 Mohamed Alaa
  • 16 Mahdi Soliman
  • 24 Tarek Alaa
  • 4 Hossam Abdelmaguid
  • 25 Zizo
  • 20 Ibrahim Adel
  • 7 Mahmoud Trézéguet
  • 21 Mahmoud Saber
  • 14 Hamdy Fathy
  • 18 Nabil Donga
  • 22 Omar Marmoush
  • 9 Hamza Abdelkarim
Argentine
1re periode 2' Atlanta Stadium
Égypte
07/07/2026 17:00 Huitièmes de finale
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'Match en cours, Argentine 0-0 Égypte. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
Calendrier Huitièmes de finale
Voir le Calendrier Complet
Huitièmes de finale
Canada
Termine NRG Stadium
Maroc
Resume final
Huitièmes de finale
Paraguay
Termine Lincoln Financial Field
France
Resume final
Huitièmes de finale
Brésil
Termine MetLife Stadium
Norvège
Resume final
Huitièmes de finale
Mexique
Reporte Estadio Banorte
Angleterre
Compositions
Huitièmes de finale
Portugal
Termine Dallas Stadium
Espagne
Resume final
Huitièmes de finale
États-Unis
Termine Lumen Field
Belgique
Resume final
Huitièmes de finale
Argentine
1re periode 2' Atlanta Stadium
Égypte
Compositions
Huitièmes de finale
Suisse
A venir Vancouver Stadium
Colombie
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:03 Football : Paraguay: « ici, on a mis Ronaldinho en prison », la sénatrice Celeste Amarilla prévient Mbappé
16:45 Cinéma : Omar Sy rejoint le casting du préquel d’Ocean’s Eleven
17:03 Paraguay: « ici, on a mis Ronaldinho en prison », la sénatrice Celeste Amarilla prévient Mbappé