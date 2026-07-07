Adriana Karembeu répond en plein défilé aux accusations sur la santé de leur fille

Adriana Karembeu s’est affichée sereine, main dans la main avec sa fille Nina, lors du défilé Yanina au Pavillon Gabriel, ce mardi 7 juillet 2026, au cœur de la Fashion Week parisienne. Cette apparition publique intervient au lendemain d’une nouvelle plainte déposée par son ex-mari, Aram Ohanian, qui accuse la star et son compagnon Marc Lavoine de mettre en danger la sécurité et la santé de leur enfant. Malgré ces tensions judiciaires très médiatisées, l’ancienne mannequin choisit de répondre par son image, illustrant son engagement maternel en pleine lumière, dans un cadre glamour et mondain.

Chez les aficionados de la mode et les médias, la présence d’Adriana Karembeu au premier rang des défilés a été largement remarquée. L’ex-top-modèle a fait preuve d’une apparente tranquillité, affichant un sourire éclatant durant toute la présentation de la nouvelle collection Yanina. L’événement réunissait un parterre de personnalités, dont Marylin Fitoussi, costumière pour la série à succès Emily in Paris, ainsi que l’actrice américaine Ashley Park. Plusieurs anciennes Miss France et Miss Monde Europe, telles que Clémence Botino et Angélique Angarni-Filopon, étaient aussi présentes. Photographies à l’appui, Adriana Karembeu a été vue tenant fermement la main de sa fille, montrant ainsi publiquement leur complicité et leur proximité au milieu des regards et des objectifs des photographes.

Cette sortie médiatique s’inscrit dans un climat familial et juridique très tendu. Depuis plusieurs mois, Adriana Karembeu et Aram Ohanian sont engagés dans un conflit autour de la garde de leur fille Nina. Le 23 juin 2026, Adriana Karembeu avait remporté une première bataille avec le classement sans suite d’une enquête pour soustraction aux obligations parentales, déclenchée suite à un signalement de son ex-mari. Ses avocates, Mes Nathalie Tomasini et Maeva Zampori, avaient alors souligné l’absence de preuves tangibles corroborant les accusations portées contre leur cliente.

Une confrontation judiciaire intense autour de la garde de la petite Nina

Le litige a pris une nouvelle tournure début juillet, lorsqu’Aram Ohanian a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 3 juillet 2026, élargissant ses accusations à Marc Lavoine, compagnon d’Adriana Karembeu. Le dossier pilote désormais un examen judiciaire visant des faits graves : corruption de mineur, manquement aux obligations parentales compromettant la sécurité ou l’éducation de la fillette, diffusion de messages à caractère pornographique, ainsi que des infractions liées à l’usage de substances illicites. Aram Ohanian, représenté par Me Najwa El Haïté, met en avant le problème technique de la synchronisation des appareils numériques – iPad ou téléphone – qui aurait exposé Nina à des contenus inappropriés, un point de contention majeur entre les parents.

Aram Ohanian affirme que leur fille est principalement scolarisée et réside la plupart du temps avec lui à Marrakech, tandis qu’Adriana Karembeu dénonce les accusations, se disant profondément blessée par la situation. Ses avocates ont par ailleurs produit des éléments prouvant l’investissement conséquent de leur cliente dans l’éducation et l’épanouissement de Nina, et ont évoqué le traumatisme personnel d’Adriana, lié à un passé familial difficile avec un père toxique. Ces circonstances accentuent la dimension douloureuse et complexe de ce conflit parental extrêmement médiatisé.