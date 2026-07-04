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Mondial 2026 : le Paraguay et la France dos à dos à la pause (0-0)

Paraguay – France a atteint la pause au Mondial 2026, le Paraguay et la France sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Paraguay VS France, le 04/07/2026 22:00, stade Lincoln Financial Field
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Paraguay a eu le ballon avec 20% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 5 pour la France. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour le Paraguay et 0 pour la France. Les xG restent proches, avec 0.05 pour le Paraguay et 0.15 pour la France.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – B. Barcola (France, 19e)

Un équilibre encore fragile

le Paraguay et la France repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Paraguay
Mi-temps Lincoln Financial Field
France
04/07/2026 22:00 Huitièmes de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 19'Carton jaune - B. BarcolaFrance, 19e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Paraguay 0 / France 0
  • Tirs : Paraguay 2 / France 5
  • Possession : Paraguay 20% / France 80%
  • Corners : Paraguay 0 / France 7
  • Fautes : Paraguay 4 / France 6
  • Cartons jaunes : Paraguay 0 / France 1
  • Passes : Paraguay 75 / France 288
  • Precision des passes : Paraguay 57% / France 92%
  • xG : Paraguay 0.05 / France 0.15
Calendrier Huitièmes de finale
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Huitièmes de finale
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Termine NRG Stadium
Maroc
Resume final
Huitièmes de finale
Paraguay
Mi-temps Lincoln Financial Field
France
Résumé à la pause
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Mexique
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FIL D'ACTU
22:55 Football : Mondial 2026 : le Paraguay et la France dos à dos à la pause (0-0)
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22:55 Mondial 2026 : le Paraguay et la France dos à dos à la pause (0-0)