Mondial 2026 : le Paraguay et la France dos à dos à la pause (0-0)

Paraguay – France a atteint la pause au Mondial 2026, le Paraguay et la France sont dos à dos sur le score de 0-0.

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Paraguay a eu le ballon avec 20% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 5 pour la France. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour le Paraguay et 0 pour la France. Les xG restent proches, avec 0.05 pour le Paraguay et 0.15 pour la France.

Les faits de la première période

Carton jaune – B. Barcola (France, 19e)

Un équilibre encore fragile

le Paraguay et la France repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Paraguay Mi-temps 0-0 Lincoln Financial Field France France Fil du match 19' Carton jaune - B. Barcola Les chiffres du match Tirs cadres : Paraguay 0 / France 0

: Paraguay 0 / France 0 Tirs : Paraguay 2 / France 5

: Paraguay 2 / France 5 Possession : Paraguay 20% / France 80%

: Paraguay 20% / France 80% Corners : Paraguay 0 / France 7

: Paraguay 0 / France 7 Fautes : Paraguay 4 / France 6

: Paraguay 4 / France 6 Cartons jaunes : Paraguay 0 / France 1

: Paraguay 0 / France 1 Passes : Paraguay 75 / France 288

: Paraguay 75 / France 288 Precision des passes : Paraguay 57% / France 92%

: Paraguay 57% / France 92% xG : Paraguay 0.05 / France 0.15