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Mondial 2026 : les États-Unis alignent un 4-3-3 avec Pulisic face à la Belgique en 4-2-3-1

Le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 entre les États-Unis et la Belgique se tiendra le 7 juillet 2026 à 1h00 GMT+1 au Lumen Field de Seattle. Ce duel opposera deux formations expérimentées, dirigées respectivement par Mauricio Pochettino et Rudi Garcia, dans un face-à-face stratégique décisif pour la progression au tour suivant.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match États-Unis VS Belgique, le 07/07/2026 01:00, stade Lumen Field
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les États-Unis optent pour un dispositif classique en 4-3-3 avec Christian Pulišić, Folarin Balogun et Sergiño Dest en attaque. Ce choix illustre la volonté de Pochettino d’appuyer le jeu offensif sur la créativité et la vitesse de ses attaquants, avec un milieu compact composé de Weston McKennie, Tyler Adams et Malik Tillman pour assurer la transition et la récupération.

La Belgique répond par une formation en 4-2-3-1, équilibrée entre solidité défensive et création offensive. Le duo axial de milieu de terrain Amadou Onana et Nicolas Raskin devra contenir le milieu américain, tandis que Leandro Trossard, Youri Tielemans ou Dodi Lukebakio alimenteront Charles De Ketelaere, seul en pointe.

Côté effectif, les absences notables sont Folarin Balogun, suspendu, et Mark McKenzie pour les États-Unis, alors que la Belgique devra faire sans Zeno Debast, blessé à la jambe. Ces indisponibilités impliquent des ajustements dans les défenses respectives, préservant toutefois la structure tactique annoncée.

Lecture du onze de États-Unis

Les États-Unis, coachés par Mauricio Pochettino, délivrent une composition en 4-3-3 alignant Matthew Freese dans les buts. La défense se compose d’Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream et Antonee Robinson, un quatuor alliant expérience et mobilité. Au milieu, le trio dynamique formé par Weston McKennie, Tyler Adams et Malik Tillman apporte un équilibre entre récupération et construction.

En attaque, Sergiño Dest et Christian Pulišić, épaulés par Folarin Balogun, favorisent un jeu rapide et varié. L’absence de Balogun, suspendu, pourrait remettre en cause cette disposition, même si la liste officielle mentionne sa présence en titulaire. Le banc américain, avec des joueurs comme Giovanni Reyna ou Timothy Weah, offre des alternatives offensives.

Lecture du onze de Belgique

La Belgique évoluera sous la houlette de Rudi Garcia en 4-2-3-1, avec Thibaut Courtois dans les buts, garant d’une sécurité de haut niveau. La défense réunit Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper, un groupe mêlant solidité et projection offensive.

Le milieu axial confié à Nicolas Raskin et Amadou Onana est chargé de la récupération et de la distribution. Le trio offensif derrière Charles De Ketelaere, placé en pointe, comprend Dodi Lukebakio, Youri Tielemans et Leandro Trossard, des joueurs capables de varier les attaques et d’exploiter les espaces.

La présence de cadres comme Courtois, Tielemans ou De Ketelaere souligne l’expérience mise en avant par Garcia pour atteindre les quarts de finale, malgré l’absence du défenseur Zeno Debast, qui fragilise le secteur défensif.

Les onze de départ

États-Unis
Système4-3-3SélectionneurMauricio Pochettino
Titulaires11
  1. 24 Matthew Freese Gardien
  2. 16 Alexander Freeman Défenseur
  3. 3 Chris Richards Défenseur
  4. 13 Tim Ream Défenseur
  5. 5 Antonee Robinson Défenseur
  6. 8 Weston McKennie Milieu
  7. 4 Tyler Adams Milieu
  8. 17 Malik Tillman Milieu
  9. 2 Sergiño Dest Attaquant
  10. 20 Folarin Balogun Attaquant
  11. 10 Christian Pulišić Attaquant
Remplaçants14
  • 1 Matt Turner
  • 25 Chris Brady
  • 12 Miles Robinson
  • 22 Mark McKenzie
  • 6 Auston Trusty
  • 23 Joe Scally
  • 26 Alex Zendejas
  • 7 Giovanni Reyna
  • 18 Maximilian Arfsten
  • 21 Timothy Weah
  • 11 Brenden Aaronson
  • 14 Sebastian Berhalter
  • 19 Haji Wright
  • 9 Ricardo Pepi
Belgique
Système4-2-3-1SélectionneurRudi Garcia
Titulaires11
  1. 1 Thibaut Courtois Gardien
  2. 21 Timothy Castagne Défenseur
  3. 25 Nathan Ngoy Défenseur
  4. 4 Brandon Mechele Défenseur
  5. 5 Maxim De Cuyper Défenseur
  6. 23 Nicolas Raskin Milieu
  7. 24 Amadou Onana Milieu
  8. 14 Dodi Lukebakio Milieu
  9. 8 Youri Tielemans Milieu
  10. 10 Leandro Trossard Milieu
  11. 17 Charles De Ketelaere Attaquant
Remplaçants15
  • 13 Mike Penders
  • 12 Senne Lammens
  • 18 Joaquin Seys
  • 3 Arthur Theate
  • 16 Koni De Winter
  • 2 Zeno Debast
  • 15 Thomas Meunier
  • 19 Diego Moreira
  • 11 Jérémy Doku
  • 22 Alexis Saelemaekers
  • 6 Axel Witsel
  • 7 Kevin De Bruyne
  • 20 Hans Vanaken
  • 26 Matías Fernández-Pardo
  • 9 Romelu Lukaku
États-Unis
A venir Lumen Field
Belgique
07/07/2026 01:00 Huitièmes de finale
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