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Mondial 2026 : La Suisse et la Colombie vont se disputer les quarts de finale à Vancouver

La Suisse et la Colombie s’affrontent le 7 juillet 2026 à 21 heures GMT+1 au Vancouver Stadium, en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce duel est crucial puisqu’il place l’une de ces deux équipes en quart de finale, un pas décisif vers le dernier carré du tournoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Suisse VS Colombie, le 07/07/2026 21:00, stade Vancouver Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Après une phase de groupes concluante pour les deux nations, cette rencontre marque une confrontation entre une Suisse régulière à ce niveau de compétition et une Colombie motivée par son grand retour dans la compétition mondiale. La solidité tactique suisse face à la palette offensive colombienne constituera l’un des enjeux majeurs du match.

La Suisse, qualifiée pour la sixième fois consécutive, a atteint les huitièmes de finale lors des deux éditions précédentes. En phase de groupes, elle s’est imposée grâce à une campagne rigoureuse menée sous la direction de Murat Yakin. Ce dernier s’appuie notamment sur l’expérience de Granit Xhaka et Ricardo Rodríguez.

De son côté, la Colombie fait son retour après son absence à la précédente édition. L’équipe dirigée par Néstor Lorenzo affiche une ambition forte avec un collectif expérimenté. La qualification a été assurée aisément, plaçant la Colombie devant des adversaires prestigieux lors des éliminatoires, notamment le Brésil et l’Uruguay.

Ce match oppose deux styles distincts. La Suisse privilégie une organisation collective et défensive maîtrisée, tandis que la Colombie mise sur ses talents offensifs et la créativité, notamment à travers des joueurs-clés comme Luis Díaz et James Rodríguez. L’enjeu principal reste une qualification pour les quarts de finale, capitale pour la trajectoire de l’une des deux équipes dans la compétition.

Zoom sur Suisse

La sélection suisse, conduite par Murat Yakin, a affiché une remarquable stabilité lors des qualifications européennes, terminant en tête de son groupe. Le dispositif tactique habituel s’articule autour d’une défense solide et d’un milieu de terrain expérimenté emmené par Granit Xhaka, véritable chef d’orchestre. Ricardo Rodríguez, défenseur latéral, apporte son expérience cruciale, notamment sur les phases de jeu arrêtées.

Le collectif suisse mise sur un jeu discipliné, avec une organisation rigoureuse et une bonne gestion du tempo. Le système souvent adopté est un 4-2-3-1, avec la faculté de basculer en 4-3-3 selon le rythme du match. Cette flexibilité tactique pourrait être décisive face aux offensives colombiennes, redoutables mais parfois imprécises.

Zoom sur Colombie

La Colombie revient sur la scène mondiale avec un groupe respecté, emmené par son sélectionneur Néstor Lorenzo. L’équipe a surpris par sa solidité lors des éliminatoires, dépassant des puissances du continent sud-américain. Le mélange d’expérience et de jeunesse constitue sa force, avec notamment Luis Díaz, récemment transféré au Bayern Munich, dont la vitesse et la technique sont des atouts majeurs.

James Rodríguez, capitaine et meneur de jeu, apporte également sa vision du jeu et son sens du but. L’équipe joue fréquemment en 4-4-2 ou 4-2-3-1, avec un équilibre entre rigueur défensive et capacité à exploiter rapidement les espaces. La tactique de Lorenzo vise à étouffer les offensives adverses tout en exploitant la profondeur sur les ailes.

Suisse
A venir Vancouver Stadium
Colombie
07/07/2026 21:00 Huitièmes de finale
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