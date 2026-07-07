World Cup 2026: Switzerland and Colombia Level at Half-Time (0-0)

Switzerland and Colombia are level 0-0 at half-time in their 2026 World Cup match, with the second half still wide open.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Suisse VS Colombie, le 07/07/2026 21:00, stade Vancouver Stadium
Illustration du match Suisse VS Colombie, le 07/07/2026 21:00, stade Vancouver Stadium
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SUMMARY

Switzerland – Colombia has reached half-time at the 2026 World Cup, with Switzerland and Colombia level at 0-0.

The numbers, however, paint a more nuanced first half. Switzerland had the ball with 50% possession and tried their luck more often, with 2 shots compared with 5 for Colombia. In the decisive area, the shots-on-target count is 2 for Switzerland and 1 for Colombia. The xG figures remain close, with 0.06 for Switzerland and 0.25 for Colombia.

A still fragile balance

Switzerland and Colombia head back out level, but the second half remains open. The first change of tempo, a defensive error or a set piece could quickly alter the course of the match.

Switzerland
Half-time Vancouver Stadium
Colombia
07/07/2026 21:00 Round of 16
Fil du match
  1. 45'Mi-temps, Suisse 0-0 Colombie. Aucun but ni carton rouge signale par la source live en premiere periode.0-0
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Switzerland 2 / Colombia 1
  • Tirs : Switzerland 2 / Colombia 5
  • Possession : Switzerland 50% / Colombia 50%
  • Corners : Switzerland 1 / Colombia 4
  • Fautes : Switzerland 6 / Colombia 5
  • Passes : Switzerland 240 / Colombia 240
  • Precision des passes : Switzerland 88% / Colombia 85%
  • xG : Switzerland 0.06 / Colombia 0.25
Round of 16 schedule
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Round of 16
Canada
Finished NRG Stadium
Morocco
Round of 16
Paraguay
Finished Lincoln Financial Field
France
Round of 16
Brazil
Finished MetLife Stadium
Norway
Round of 16
Mexico
Postponed Estadio Banorte
England
Round of 16
Portugal
Finished Dallas Stadium
Spain
Round of 16
United States
Finished Lumen Field
Belgium
Round of 16
Argentina
Finished Atlanta Stadium
Egypt
Round of 16
Switzerland
Half-time Vancouver Stadium
Colombia
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21:50 Football : World Cup 2026: Switzerland and Colombia Level at Half-Time (0-0)
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21:50 World Cup 2026: Switzerland and Colombia Level at Half-Time (0-0)