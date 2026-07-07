World Cup 2026: Switzerland and Colombia Level at Half-Time (0-0)
Switzerland and Colombia are level 0-0 at half-time in their 2026 World Cup match, with the second half still wide open.
SUMMARY
Switzerland – Colombia has reached half-time at the 2026 World Cup, with Switzerland and Colombia level at 0-0.
The numbers, however, paint a more nuanced first half. Switzerland had the ball with 50% possession and tried their luck more often, with 2 shots compared with 5 for Colombia. In the decisive area, the shots-on-target count is 2 for Switzerland and 1 for Colombia. The xG figures remain close, with 0.06 for Switzerland and 0.25 for Colombia.
A still fragile balance
Switzerland and Colombia head back out level, but the second half remains open. The first change of tempo, a defensive error or a set piece could quickly alter the course of the match.
- 45'⚽Mi-temps, Suisse 0-0 Colombie. Aucun but ni carton rouge signale par la source live en premiere periode.0-0
- Tirs cadres : Switzerland 2 / Colombia 1
- Tirs : Switzerland 2 / Colombia 5
- Possession : Switzerland 50% / Colombia 50%
- Corners : Switzerland 1 / Colombia 4
- Fautes : Switzerland 6 / Colombia 5
- Passes : Switzerland 240 / Colombia 240
- Precision des passes : Switzerland 88% / Colombia 85%
- xG : Switzerland 0.06 / Colombia 0.25
- 20'Carton jaune - R. HalhalMaroc, 20e
- 22'↑↓Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 22e
- 40'Carton jaune - A. HakimiMaroc, 40e
- 40'Carton jaune - R. LaryeaCanada, 40e
- 43'Carton jaune - J. DavidCanada, 43e
- 45'Carton jaune - A. OunahiMaroc, 45e
- 45+6'Carton jaune - B. El KhannoussMaroc, 45+6e
- 49'Carton jaune - L. De FougerollesCanada, 49e
- 50'⚽But - A. Ounahi (passe A. Hakimi)Maroc, 50e
- 63'↑↓Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat)Maroc, 63e
- 63'↑↓Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)Maroc, 63e
- 63'↑↓Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin)Canada, 63e
- 67'Carton jaune - C. LarinCanada, 67e
- 78'↑↓Remplacement - A. Ahmed (remplace P. David)Canada, 78e
- 79'↑↓Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg)Canada, 79e
- 82'⚽But - A. Ounahi (passe B. Diaz)Maroc, 82e
- 87'↑↓Remplacement - I. Diop (remplace M. Saadane)Maroc, 87e
- 87'↑↓Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 87e
- 87'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace J. Nelson)Canada, 87e
- 87'↑↓Remplacement - N. Sigur (remplace J. Osorio)Canada, 87e
- 90+8'⚽But - S. Rahimi (passe B. Diaz)Maroc, 90+8e
- 16 Maxime Crépeau Goalkeeper
- 2 Alistair Johnston Defender
- 15 Moise Bombito Defender
- 4 Luc De Fougerolles Defender
- 22 Richie Laryea Defender
- 17 Tajon Buchanan Midfielder
- 23 Niko Sigur Midfielder
- 7 Stephen Eustaquio Midfielder
- 20 Ali Ahmed Midfielder
- 10 Jonathan David Forward
- 12 Tani Oluwaseyi Forward
- 18 Owen Goodman
- 1 Dayne St. Clair
- 5 Joel Waterman
- 19 Alphonso Davies
- 3 Alfie Jones
- 13 Derek Cornelius
- 21 Jonathan Osorio
- 6 Mathieu Choinière
- 14 Jacob Shaffelburg
- 25 Nathan-Dylan Saliba
- 11 Liam Millar
- 24 Promise David
- 9 Cyle Larin
- 26 Jayden Nelson
- 1 Yassine Bounou Goalkeeper
- 2 Achraf Hakimi Defender
- 14 Issa Diop Defender
- 25 Redouane Halhal Defender
- 3 Noussair Mazraoui Defender
- 6 Ayyoub Bouaddi Midfielder
- 24 Neil El Aynaoui Midfielder
- 10 Brahim Díaz Midfielder
- 8 Azzedine Ounahi Midfielder
- 23 Bilal El Khannouss Midfielder
- 11 Ismael Saibari Forward
- 12 Munir El Kajoui
- 22 Ahmed Reda Tagnaouti
- 26 Anass Salah-Eddine
- 5 Marwane Saadane
- 13 Zakaria El Ouahdi
- 19 Youssef Belammari
- 18 Chadi Riad
- 17 Amine Sbai
- 4 Sofyan Amrabat
- 15 Samir El Mourabet
- 7 Chemsdine Talbi
- 16 Gessime Yassine
- 20 Ayoub El Kaabi
- 9 Soufiane Rahimi
- 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
- Tirs cadres : Canada 2 / Morocco 2
- Tirs : Canada 6 / Morocco 2
- Possession : Canada 39% / Morocco 61%
- Corners : Canada 7 / Morocco 1
- Fautes : Canada 19 / Morocco 8
- Cartons jaunes : Canada 4 / Morocco 4
- Passes : Canada 268 / Morocco 440
- Precision des passes : Canada 75% / Morocco 85%
- xG : Canada 0.56 / Morocco 0.09
- Azzedine Ounahi (Morocco) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Achraf Hakimi (Morocco) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Yassine Bounou (Morocco) : note 7, 2 arret(s)
- Noussair Mazraoui (Morocco) : note 7.5
- Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.3
- Issa Diop (Morocco) : note 7.3
- Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.2
- Redouane Halhal (Morocco) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
- 01/12/2022 Canada 1-2 Morocco (World Cup)
- 19'Carton jaune - B. BarcolaFrance, 19e
- 58'↑↓Remplacement - O. Alderete (remplace J. Canale)Paraguay, 58e
- 61'↑↓Remplacement - J. Enciso (remplace G. Caballero)Paraguay, 61e
- 61'↑↓Remplacement - B. Barcola (remplace D. Doue)France, 61e
- 70'⚽But - K. MbappeFrance, 70e
- 71'↑↓Remplacement - G. Gomez (remplace Mauricio)Paraguay, 71e
- 71'↑↓Remplacement - M. Almiron (remplace G. Avalos)Paraguay, 71e
- 81'Carton jaune - M. KoneFrance, 81e
- 84'↑↓Remplacement - O. Dembele (remplace R. Cherki)France, 84e
- 90+7'Carton jaune - M. OliseFrance, 90+7e
- 12 Orlando Gill Goalkeeper
- 4 Juan Cáceres Defender
- 2 Gustavo Velázquez Defender
- 15 Gustavo Gómez Defender
- 3 Omar Alderete Defender
- 6 Junior Alonso Defender
- 10 Miguel Almirón Midfielder
- 8 Diego Gómez Midfielder
- 14 Andrés Cubas Midfielder
- 23 Matías Galarza Midfielder
- 19 Julio Enciso Forward
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 5 Fabián Balbuena
- 13 José Canale
- 26 Alexandro Maidana
- 11 Mauricio
- 16 Damián Bobadilla
- 20 Braian Ojeda
- 24 Gustavo Caballero
- 17 Alejandro Romero
- 7 Ramón Sosa
- 9 Antonio Sanabria
- 18 Alex Arce
- 21 Gabriel Ávalos
- 25 Isidro Pitta
- 16 Mike Maignan Goalkeeper
- 5 Jules Koundé Defender
- 4 Dayot Upamecano Defender
- 17 William Saliba Defender
- 3 Lucas Digne Defender
- 6 Manu Koné Midfielder
- 14 Adrien Rabiot Midfielder
- 7 Ousmane Dembélé Midfielder
- 11 Michael Olise Midfielder
- 12 Bradley Barcola Midfielder
- 10 Kylian Mbappé Forward
- 23 Robin Risser
- 1 Brice Samba
- 2 Malo Gusto
- 15 Ibrahima Konaté
- 19 Theo Hernández
- 21 Lucas Hernández
- 26 Maxence Lacroix
- 8 Aurélien Tchouaméni
- 13 N'Golo Kanté
- 18 Warren Zaïre-Emery
- 24 Rayan Cherki
- 25 Maghnes Akliouche
- 9 Marcus Thuram
- 20 Désiré Doué
- 22 Jean-Philippe Mateta
- Tirs cadres : Paraguay 0 / France 1
- Tirs : Paraguay 3 / France 10
- Possession : Paraguay 22% / France 78%
- Corners : Paraguay 1 / France 10
- Fautes : Paraguay 6 / France 7
- Cartons jaunes : Paraguay 0 / France 1
- Passes : Paraguay 121 / France 427
- Precision des passes : Paraguay 54% / France 91%
- xG : Paraguay 0.07 / France 0.26
- Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 1 arret(s)
- Andrés Cubas (Paraguay) : note 7.3
- Dayot Upamecano (France) : note 7.3
- Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.2
- Mike Maignan (France) : note 7
- Jules Koundé (France) : note 7
- William Saliba (France) : note 7
- Manu Koné (France) : note 6.9
No confirmed absence yet.
- 02/06/2017 France 5-0 Paraguay (Friendlies)
- 46'↑↓Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 46e
- 46'↑↓Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 46e
- 58'↑↓Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick)Brésil, 58e
- 63'↑↓Remplacement - J. Ryerson (remplace F. Aursnes)Norvège, 63e
- 67'↑↓Remplacement - G. Martinelli (remplace Neymar)Brésil, 67e
- 67'↑↓Remplacement - Rayan (remplace Danilo Santos)Brésil, 67e
- 79'↑↓Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Ederson)Brésil, 79e
- 79'⚽But - E. Haaland (passe A. Schjelderup)Norvège, 79e
- 90'⚽But - E. Haaland (passe A. Schjelderup)Norvège, 90e
- 90+5'↑↓Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)Norvège, 90+5e
- 90+6'Carton jaune - NeymarBrésil, 90+6e
- 90+10'⚽But - NeymarBrésil, 90+10e
- 1 Alisson Goalkeeper
- 13 Danilo Defender
- 4 Marquinhos Defender
- 3 Gabriel Magalhães Defender
- 16 Douglas Santos Defender
- 26 Rayan Midfielder
- 8 Bruno Guimarães Midfielder
- 5 Casemiro Midfielder
- 22 Gabriel Martinelli Midfielder
- 9 Matheus Cunha Forward
- 7 Vinícius Júnior Forward
- 19 Endrick
- 18 Danilo Santos
- 10 Neymar
- 12 Weverton
- 23 Ederson
- 6 Alex Sandro
- 14 Bremer
- 15 Léo Pereira
- 24 Roger Ibañez
- 2 Éderson
- 17 Fabinho
- 11 Raphinha
- 21 Luiz Henrique
- 25 Igor Thiago
- 1 Ørjan Nyland Goalkeeper
- 26 Julian Ryerson Defender
- 3 Kristoffer Ajer Defender
- 17 Torbjørn Heggem Defender
- 5 David Møller Wolfe Defender
- 10 Martin Ødegaard Midfielder
- 8 Sander Berge Midfielder
- 6 Patrick Berg Midfielder
- 7 Alexander Sørloth Forward
- 9 Erling Haaland Forward
- 20 Antonio Nusa Forward
- 21 Andreas Schjelderup
- 22 Oscar Bobb
- 14 Fredrik Aursnes
- 12 Sander Tangvik
- 13 Egil Selvik
- 4 Leo Østigård
- 15 Fredrik André Bjørkan
- 24 Sondre Langås
- 25 Henrik Sælebakke Falchener
- 2 Morten Thorsby
- 18 Kristian Thorstvedt
- 19 Thelo Aasgaard
- 23 Jens Petter Hauge
- 11 Jørgen Strand Larsen
- Tirs cadres : Brazil 3 / Norway 5
- Tirs : Brazil 11 / Norway 9
- Possession : Brazil 33% / Norway 67%
- Corners : Brazil 5 / Norway 5
- Fautes : Brazil 6 / Norway 4
- Passes : Brazil 311 / Norway 658
- Precision des passes : Brazil 86% / Norway 91%
- xG : Brazil 1.90 / Norway 0.73
- Erling Haaland (Norway) : note 9, 2 but(s)
- Andreas Schjelderup (Norway) : note 7.2, 2 passe(s) decisive(s)
- Ørjan Nyland (Norway) : note 8, 4 arret(s)
- Alisson (Brazil) : note 6.6, 3 arret(s)
- Vinícius Júnior (Brazil) : note 7.3
- Torbjørn Heggem (Norway) : note 7.3
- Patrick Berg (Norway) : note 7.3
- Gabriel Martinelli (Brazil) : note 7.2
- Raphinha : Brazil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
- Lucas Paquetá : Brazil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
No reliable head-to-head available yet.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
- 1 Raúl Rangel Goalkeeper
- 2 Jorge Sánchez Defender
- 3 César Montes Defender
- 5 Johan Vásquez Defender
- 23 Jesús Gallardo Defender
- 19 Gilberto Mora Midfielder
- 6 Erik Lira Midfielder
- 7 Luis Romo Midfielder
- 25 Roberto Alvarado Forward
- 9 Raúl Jiménez Forward
- 16 Julián Quiñones Forward
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
- 15 Israel Reyes
- 20 Mateo Chávez
- 4 Edson Álvarez
- 8 Álvaro Fidalgo
- 17 Orbelín Pineda
- 18 Obed Vargas
- 24 Luis Chávez
- 26 Brian Gutiérrez
- 10 Alexis Vega
- 21 César Huerta
- 11 Santiago Giménez
- 14 Armando González
- 22 Guillermo Martínez
- 1 Jordan Pickford Goalkeeper
- 26 Jarell Quansah Defender
- 2 Ezri Konsa Defender
- 6 Marc Guéhi Defender
- 3 Nico O'Reilly Defender
- 8 Elliot Anderson Midfielder
- 4 Declan Rice Midfielder
- 7 Bukayo Saka Midfielder
- 10 Jude Bellingham Midfielder
- 18 Anthony Gordon Midfielder
- 9 Harry Kane Forward
- 13 Dean Henderson
- 23 James Trafford
- 5 John Stones
- 12 Trevoh Chalobah
- 15 Dan Burn
- 24 Reece James
- 25 Djed Spence
- 14 Jordan Henderson
- 16 Kobbie Mainoo
- 17 Morgan Rogers
- 21 Eberechi Eze
- 11 Marcus Rashford
- 19 Ollie Watkins
- 20 Noni Madueke
- 22 Ivan Toney
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players will be highlighted during the match.
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 56'↑↓Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo)Portugal, 56e
- 71'↑↓Remplacement - Joao Felix (remplace R. Leao)Portugal, 71e
- 71'↑↓Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot)Portugal, 71e
- 75'↑↓Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres)Espagne, 75e
- 83'↑↓Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao)Portugal, 83e
- 83'↑↓Remplacement - Vitinha (remplace B. Silva)Portugal, 83e
- 85'↑↓Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)Espagne, 85e
- 85'↑↓Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino)Espagne, 85e
- 89'Carton jaune - B. SilvaPortugal, 89e
- 90+1'⚽But - M. Merino (passe F. Torres)Espagne, 90+1e
- 90+4'Carton jaune - R. VeigaPortugal, 90+4e
- 90+7'↑↓Remplacement - M. Oyarzabal (remplace B. Iglesias)Espagne, 90+7e
- 90+8'Carton jaune - F. TorresEspagne, 90+8e
- 1 Diogo Costa Goalkeeper
- 20 João Cancelo Defender
- 3 Rúben Dias Defender
- 13 Renato Veiga Defender
- 25 Nuno Mendes Defender
- 23 Vitinha Midfielder
- 15 João Neves Midfielder
- 18 Pedro Neto Midfielder
- 8 Bruno Fernandes Midfielder
- 11 João Félix Midfielder
- 7 Cristiano Ronaldo Forward
- 2 Nélson Semedo
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 6 Matheus Nunes
- 14 Gonçalo Inácio
- 5 Diogo Dalot
- 4 Tomás Araújo
- 10 Bernardo Silva
- 19 Gonçalo Guedes
- 16 Francisco Trincão
- 24 Samú Costa
- 21 Rúben Neves
- 26 Francisco Conceição
- 9 Gonçalo Ramos
- 17 Rafael Leão
- 23 Unai Simón Goalkeeper
- 12 Pedro Porro Defender
- 22 Pau Cubarsí Defender
- 14 Aymeric Laporte Defender
- 24 Marc Cucurella Defender
- 16 Rodri Midfielder
- 20 Pedri Midfielder
- 19 Lamine Yamal Midfielder
- 10 Dani Olmo Midfielder
- 15 Alex Baena Midfielder
- 21 Mikel Oyarzabal Forward
- 1 David Raya
- 13 Joan García
- 4 Eric García
- 5 Marcos Llorente
- 2 Marc Pubill
- 3 Alejandro Grimaldo
- 8 Fabián Ruiz
- 18 Martín Zubimendi
- 6 Mikel Merino
- 17 Nico Williams
- 9 Pablo Gavi
- 26 Borja Iglesias
- 7 Ferran Torres
- 25 Víctor Muñoz
- 11 Yéremy Pino
- Tirs cadres : Portugal 2 / Spain 6
- Tirs : Portugal 8 / Spain 15
- Possession : Portugal 43% / Spain 57%
- Corners : Portugal 3 / Spain 7
- Fautes : Portugal 9 / Spain 12
- Cartons jaunes : Portugal 2 / Spain 0
- Passes : Portugal 400 / Spain 529
- Precision des passes : Portugal 83% / Spain 88%
- xG : Portugal 0.40 / Spain 1.77
- Mikel Merino (Spain) : note 7.6, 1 but(s)
- Diogo Costa (Portugal) : note 7.3, 5 arret(s)
- Ferran Torres (Spain) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Unai Simón (Spain) : note 7.2, 2 arret(s)
- Rodri (Spain) : note 7.5
- Nuno Mendes (Portugal) : note 7.2
- Lamine Yamal (Spain) : note 7.2
- Renato Veiga (Portugal) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
No confirmed absence yet.
- 08/06/2025 Portugal 2-2 Spain (UEFA Nations League)
- 27/09/2022 Portugal 0-1 Spain (UEFA Nations League)
- 02/06/2022 Spain 1-1 Portugal (UEFA Nations League)
- 04/06/2021 Spain 0-0 Portugal (Friendlies)
- 07/10/2020 Portugal 0-0 Spain (Friendlies)
- 9'⚽But - C. De Ketelaere (passe N. Raskin)Belgique, 9e
- 21'↑↓Remplacement - A. Onana (remplace H. Vanaken)Belgique, 21e
- 31'⚽But - M. TillmanÉtats-Unis, 31e
- 33'⚽But - C. De Ketelaere (passe L. Trossard)Belgique, 33e
- 35'Carton jaune - W. McKennieÉtats-Unis, 35e
- 46'↑↓Remplacement - S. Dest (remplace G. Reyna)États-Unis, 46e
- 57'⚽But - H. Vanaken (passe C. De Ketelaere)Belgique, 57e
- 59'↑↓Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter)États-Unis, 59e
- 67'↑↓Remplacement - D. Lukebakio (remplace J. Doku)Belgique, 67e
- 67'↑↓Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 67e
- 69'Carton jaune - M. TillmanÉtats-Unis, 69e
- 72'↑↓Remplacement - T. Adams (remplace R. Pepi)États-Unis, 72e
- 89'↑↓Remplacement - L. Trossard (remplace A. Saelemaekers)Belgique, 89e
- 89'↑↓Remplacement - N. Raskin (remplace A. Witsel)Belgique, 89e
- 90+2'↑↓Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright)États-Unis, 90+2e
- 90+2'↑↓Remplacement - A. Robinson (remplace M. Arfsten)États-Unis, 90+2e
- 90+3'⚽But - R. Lukaku (passe H. Vanaken)Belgique, 90+3e
- 24 Matthew Freese Goalkeeper
- 16 Alexander Freeman Defender
- 3 Chris Richards Defender
- 13 Tim Ream Defender
- 5 Antonee Robinson Defender
- 8 Weston McKennie Midfielder
- 4 Tyler Adams Midfielder
- 17 Malik Tillman Midfielder
- 2 Sergiño Dest Forward
- 20 Folarin Balogun Forward
- 10 Christian Pulišić Forward
- 7 Giovanni Reyna
- 14 Sebastian Berhalter
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 12 Miles Robinson
- 22 Mark McKenzie
- 6 Auston Trusty
- 23 Joe Scally
- 26 Alex Zendejas
- 18 Maximilian Arfsten
- 21 Timothy Weah
- 11 Brenden Aaronson
- 19 Haji Wright
- 9 Ricardo Pepi
- 1 Thibaut Courtois Goalkeeper
- 21 Timothy Castagne Defender
- 25 Nathan Ngoy Defender
- 4 Brandon Mechele Defender
- 5 Maxim De Cuyper Defender
- 24 Amadou Onana Midfielder
- 23 Nicolas Raskin Midfielder
- 14 Dodi Lukebakio Midfielder
- 8 Youri Tielemans Midfielder
- 10 Leandro Trossard Midfielder
- 17 Charles De Ketelaere Forward
- 20 Hans Vanaken
- 11 Jérémy Doku
- 13 Mike Penders
- 12 Senne Lammens
- 18 Joaquin Seys
- 3 Arthur Theate
- 16 Koni De Winter
- 2 Zeno Debast
- 15 Thomas Meunier
- 19 Diego Moreira
- 22 Alexis Saelemaekers
- 6 Axel Witsel
- 7 Kevin De Bruyne
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 9 Romelu Lukaku
- Tirs cadres : United States 1 / Belgium 6
- Tirs : United States 4 / Belgium 13
- Possession : United States 56% / Belgium 44%
- Corners : United States 2 / Belgium 5
- Fautes : United States 6 / Belgium 6
- Cartons jaunes : United States 2 / Belgium 0
- Passes : United States 402 / Belgium 317
- Precision des passes : United States 87% / Belgium 82%
- xG : United States 0.44 / Belgium 2.04
- Charles De Ketelaere (Belgium) : note 8.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Malik Tillman (United States) : note 7.7, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Hans Vanaken (Belgium) : note 7.5, 1 but(s)
- Nicolas Raskin (Belgium) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Leandro Trossard (Belgium) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Matthew Freese (United States) : note 6.3, 3 arret(s)
- Tyler Adams (United States) : note 6.9
- Timothy Castagne (Belgium) : note 6.9
- F. Balogun : USA · Missing Fixture · Red Card
- Z. Debast : Belgium · Missing Fixture · Leg Injury
- M. McKenzie : USA · Missing Fixture · Bruised Foot
- C. Roldan : USA · Missing Fixture · Muscle Bruise
- 28/03/2026 USA 2-5 Belgium (Friendlies)
- 01/07/2014 Belgium 2-1 USA (World Cup)
- 15'⚽But - Y. Ibrahim (passe M. Attia)Égypte, 15e
- 46'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace H. Fathy)Égypte, 46e
- 58'VARVAR - M. ZikoÉgypte, 58e
- 66'↑↓Remplacement - N. Tagliafico (remplace N. Gonzalez)Argentine, 66e
- 66'↑↓Remplacement - R. de Paul (remplace L. Martinez)Argentine, 66e
- 67'⚽But - M. Ziko (passe H. Hassan)Égypte, 67e
- 73'↑↓Remplacement - N. Molina (remplace G. Montiel)Argentine, 73e
- 73'↑↓Remplacement - H. Hassan (remplace Trezeguet)Égypte, 73e
- 79'⚽But - C. Romero (passe L. Messi)Argentine, 79e
- 80'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace O. Marmoush)Égypte, 80e
- 83'⚽But - L. Messi (passe G. Montiel)Argentine, 83e
- 90+2'⚽But - E. Fernandez (passe L. Martinez)Argentine, 90+2e
- 90+3'Carton jaune - M. ShobeirÉgypte, 90+3e
- 90+4'Carton jaune - H. FathyÉgypte, 90+4e
- 90+5'↑↓Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 90+5e
- 90+5'↑↓Remplacement - J. Alvarez (remplace F. Medina)Argentine, 90+5e
- 90+6'↑↓Remplacement - M. Lasheen (remplace Zizo)Égypte, 90+6e
- 90+8'Carton jaune - M. AttiaÉgypte, 90+8e
- 90+9'Carton jaune - H. HassanÉgypte, 90+9e
- 23 Emiliano Martínez Goalkeeper
- 26 Nahuel Molina Defender
- 13 Cristian Romero Defender
- 6 Lisandro Martínez Defender
- 3 Nicolás Tagliafico Defender
- 5 Leandro Paredes Midfielder
- 7 Rodrigo De Paul Midfielder
- 20 Alexis Mac Allister Midfielder
- 24 Enzo Fernández Midfielder
- 10 Lionel Messi Forward
- 9 Julián Alvarez Forward
- 15 Nicolás González
- 22 Lautaro Martínez
- 12 Gerónimo Rulli
- 1 Juan Musso
- 2 Marcos Senesi
- 4 Gonzalo Montiel
- 19 Nicolás Otamendi
- 25 Facundo Medina
- 8 Valentín Barco
- 11 Giovani Lo Celso
- 14 Exequiel Palacios
- 16 Thiago Almada
- 17 Giuliano Simeone
- 18 Nico Paz
- 21 José Manuel López
- 23 Mostafa Shobeir Goalkeeper
- 3 Mohamed Hany Defender
- 2 Yasser Ibrahim Defender
- 5 Rami Rabia Defender
- 15 Karim Hafez Defender
- 12 Haissem Hassan Midfielder
- 17 Mohanad Lasheen Midfielder
- 19 Marwan Attia Midfielder
- 8 Emam Ashour Midfielder
- 10 Mohamed Salah Forward
- 11 Mostafa Ziko Forward
- 14 Hamdy Fathy
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 26 Mohamed Alaa
- 16 Mahdi Soliman
- 24 Tarek Alaa
- 4 Hossam Abdelmaguid
- 25 Zizo
- 20 Ibrahim Adel
- 7 Mahmoud Trézéguet
- 21 Mahmoud Saber
- 18 Nabil Donga
- 22 Omar Marmoush
- 9 Hamza Abdelkarim
- Tirs cadres : Argentina 5 / Egypt 2
- Tirs : Argentina 16 / Egypt 4
- Possession : Argentina 65% / Egypt 35%
- Corners : Argentina 5 / Egypt 1
- Fautes : Argentina 11 / Egypt 9
- Passes : Argentina 520 / Egypt 288
- Precision des passes : Argentina 90% / Egypt 84%
- xG : Argentina 2.43 / Egypt 0.89
- Mostafa Ziko (Egypt) : note 7.7, 1 but(s)
- Cristian Romero (Argentina) : note 7.6, 1 but(s)
- Yasser Ibrahim (Egypt) : note 7.6, 1 but(s)
- Mostafa Shobeir (Egypt) : note 8.2, 4 arret(s)
- Lionel Messi (Argentina) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Marwan Attia (Egypt) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)
- Haissem Hassan (Egypt) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Leandro Paredes (Argentina) : note 8.3
- Mohamed Abdelmonem : Egypt · Missing Fixture · Ankle Problems
- Ahmed Abou El Fotouh : Egypt · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
No reliable head-to-head available yet.
- 45'⚽Mi-temps, Suisse 0-0 Colombie. Aucun but ni carton rouge signale par la source live en premiere periode.0-0
- 1 G. Kobel Goalkeeper
- 6 D. Zakaria Midfielder
- 4 N. Elvedi Defender
- 5 M. Akanji Defender
- 13 R. Rodríguez Defender
- 14 A. Jashari Midfielder
- 10 G. Xhaka Midfielder
- 8 R. Freuler Midfielder
- 11 D. Ndoye Forward
- 7 B. Embolo Forward
- 22 F. Rieder Midfielder
- 12 Y. Mvogo
- 24 A. Amenda
- 3 S. Widmer
- 26 C. Itten
- 16 C. Fassnacht
- 2 M. Muheim
- 15 D. Sow
- 18 E. Cömert
- 19 N. Okafor
- 17 R. Vargas
- 21 M. Keller
- 23 Z. Amdouni
- 12 C. Vargas Goalkeeper
- 2 D. Muñoz Defender
- 23 D. Sánchez Defender
- 3 J. Lucumí Defender
- 17 J. Mojica Defender
- 16 J. Lerma Midfielder
- 14 G. Puerta Midfielder
- 11 J. Arias Forward
- 10 J. Rodríguez Midfielder
- 25 L. Suárez Forward
- 7 L. Díaz Forward
- 26 A. Gómez
- 5 K. Castaño
- 6 R. Rios
- 15 J. Portilla
- 18 W. Ditta
- 19 C. Hernández
- 21 J. Campaz
- 22 D. Machado
- 24 Á. Montero
- 8 J. Carrascal
- 13 Y. Mina
- 20 J. Quintero
- 4 S. Arias
- 1 D. Ospina
- 9 J. Córdoba
- Tirs cadres : Switzerland 2 / Colombia 1
- Tirs : Switzerland 2 / Colombia 5
- Possession : Switzerland 50% / Colombia 50%
- Corners : Switzerland 1 / Colombia 4
- Fautes : Switzerland 6 / Colombia 5
- Passes : Switzerland 240 / Colombia 240
- Precision des passes : Switzerland 88% / Colombia 85%
- xG : Switzerland 0.06 / Colombia 0.25
- Camilo Vargas (Colombia) : note 6.9, 2 arret(s)
- Gregor Kobel (Switzerland) : note 7.2, 1 arret(s)
- Johan Mojica (Colombia) : note 7
- Jhon Arias (Colombia) : note 7
- Denis Zakaria (Switzerland) : note 6.9
- Nico Elvedi (Switzerland) : note 6.9
- Manuel Akanji (Switzerland) : note 6.9
- Granit Xhaka (Switzerland) : note 6.9
- J. Córdoba : Colombia · Missing Fixture · Muscle Bruise
- L. Jaquez : Switzerland · Missing Fixture · Muscle Bruise
- M. Aebischer : Switzerland · Missing Fixture · Injury
No reliable head-to-head available yet.
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