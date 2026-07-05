Mondial 2026 : Mexique et Angleterre se retrouvent pour un huitième de finale sous haute tension

Le Mexique accueille l’Angleterre le 6 juillet 2026 à 1h00 GMT+1 au stade Azteca de Mexico pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce match crucial oppose deux équipes qualifiées avec succès pour ce stade de la compétition, chacune visant une place en quarts de finale.

Le Mexique, mené par Javier Aguirre, affiche un impeccable parcours en phase de groupes avec trois victoires sans encaisser le moindre but, avant de s’imposer 2-0 contre l’Équateur en seizièmes. Cette victoire a mis fin à une série d’éliminations répétées lors des phases à élimination directe.

De son côté, l’Angleterre, emmenée par Thomas Tuchel, a dominé son groupe en terminant en tête grâce à deux victoires et un match nul. En seizièmes, les Three Lions ont éliminé la République Démocratique du Congo, grâce notamment à un doublé de leur capitaine Harry Kane, véritable point d’appui offensif.

Ce duel offre un choc entre le jeu offensif et passionné du Mexique, soutenu par un public fervent au stade Azteca, et le style anglais axé sur la possession et la rapidité d’exécution, une approche qui devra s’adapter aux conditions d’altitude de Mexico.

L’enjeu est clair – chacune des équipes recherche une qualification en quarts et poursuit son rêve d’aller au bout dans ce Mondial disputé sur le sol nord-américain.

Zoom sur Mexique

Le sélectionneur Javier Aguirre aligne son équipe en 4-3-3 avec le gardien Raúl Rangel. La défense est composée de Jorge Sánchez et Jesús Gallardo sur les côtés, encadrant César Montes et Johan Vásquez en charnière centrale. Le milieu dynamique associe Gilberto Mora, Erik Lira et Luis Romo, offrant un équilibre entre récupération et création.

En attaque, l’équipe repose sur Roberto Alvarado sur l’aile droite, Julián Quiñones à gauche et Raúl Jiménez en pointe. Quiñones s’est montré décisif en seizièmes, inscrivant un but et délivrant une passe décisive, soulignant son importance dans le dispositif offensif mexicain.

En confiant les rênes à un système 4-3-3, Aguirre mise sur une animation offensive variée pour exploiter la mobilité de ses ailiers tout en assurant une base solide au milieu de terrain.

Zoom sur Angleterre

Thomas Tuchel opte pour un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages. La défense se compose de Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi et Nico O’Reilly, un quatuor jeune et engagé. Declan Rice et Elliot Anderson forment le double pivot défensif du milieu.

Devant eux, Bukayo Saka, Jude Bellingham et Anthony Gordon incarnent la créativité et la vitesse, soutenant l’attaquant de pointe Harry Kane, en grande forme avec cinq buts en quatre rencontres dans ce tournoi.

Ce dispositif privilégie un contrôle du ballon et une transition rapide, appuyé par l’expérience de Kane et la polyvalence du milieu. L’équipe anglaise devra aussi gérer les défis liés à l’altitude du stade Azteca, selon les rappels de leur encadrement.

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