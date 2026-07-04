Mondial 2026 : Paraguay affronte la France en huitièmes au Lincoln Financial Field

Le Paraguay et la France s’opposent le 4 juillet 2026 à 22h00 GMT+1 au Lincoln Financial Field de Philadelphie lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce match à élimination directe est décisif pour accéder aux quarts de finale, une étape cruciale dans la quête du titre mondial.

Le Paraguay revient sur la scène mondiale après plus de quinze ans d’absence, porté par une génération ambitieuse prête à défier les grandes nations du football. La France, finaliste du dernier Mondial en 2022, entre dans cette confrontation avec l’objectif affirmé de décrocher un troisième titre mondial sous la direction de Didier Deschamps.

Le Paraguay a validé son billet en terminant sixième des éliminatoires de la CONMEBOL avec 28 points, à égalité avec le Brésil. De son côté, la France a dominé son groupe de qualification européenne, terminant en tête grâce à des performances solides et régulières.

Dirigé par Gustavo Alfaro, le Paraguay mise sur un football technique et offensif, soutenu par une forte intensité physique. Parmi ses joueurs clés figure Julio Enciso, surnommé « la Joya », impliqué directement dans cinq buts lors des sept derniers matches qualificatifs. La France s’appuie sur une équipe dynamique combinant possession et transitions rapides, menée par son capitaine et buteur Kylian Mbappé.

Aucune absence majeure n’a été signalée des deux côtés, laissant présager une confrontation équilibrée. L’enjeu sportif est de taille – continuer le parcours dans ce Mondial face à une formation française expérimentée.

Zoom sur Paraguay

Le Paraguay revient sur la scène mondiale avec une nouvelle génération portée par l’ambitieux sélectionneur Gustavo Alfaro. L’équipe s’appuie sur un système de jeu favorisant la technique et l’offensive, tout en conservant une rigueur physique importante. Julio Enciso incarne cette dynamique, étant un élément essentiel de l’animation offensive et ayant participé à cinq buts lors des éliminatoires.

Alfaro mise sur un collectif équilibré où la défense robuste vient soutenir des phases offensives construites. L’absence prolongée de l’équipe du Mondial ajoute une motivation supplémentaire à ce groupe désireux de faire bonne figure face aux prétendants au titre.

Zoom sur France

Sous la houlette de Didier Deschamps, la France aligne une équipe mêlant expérience et jeunes talents, avec un style de jeu basé sur des transitions rapides et une forte maîtrise collective. Kylian Mbappé occupe une place centrale comme capitaine et principal atout offensif. L’équipe a dominé sa phase de qualification, s’appuyant sur une organisation tactique solide et une grande fluidité sur le terrain.

Deschamps conduit les Bleus vers une troisième conquête mondiale, soutenu par des cadres qui ont fait leurs preuves sur la scène internationale. La combinaison entre possession du ballon et vitesse d’exécution doit permettre à la France de dicter le rythme du jeu et de gérer les situations clés.

Paraguay A venir 22:00 Lincoln Financial Field France France

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