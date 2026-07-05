Mondial 2026 : le Brésil et la Norvège dos à dos à la pause (0-0)

À la pause au MetLife Stadium à East Rutherford, le score reste vierge entre le Brésil et la Norvège dans ce huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, 0-0, malgré un but inscrit par la Norvège dès la 3e minute, finalement refusé.
Cette première période a confirmé une rencontre équilibrée, avec une possession largement en faveur des visiteurs norvégiens (70%) mais sans réussite offensive manifeste. Le Brésil de Carlo Ancelotti, aligné en 4-4-2, a tenté de réagir, mais a limité ses tirs à une seule tentative cadrée.
Le réveil offensif du Brésil est incarné par Matheus Cunha et Vinícius Júnior en pointe, mais leurs occasions n’ont pas su trouver le chemin des filets. La Norvège, sous la houlette du sélectionneur Stale Solbakken et évoluant en 4-3-3, a contrôlé le ballon grâce à Martin Ødegaard et Sander Berge, sans parvenir à convertir sa domination de la possession en tirs cadrés.
La défense brésilienne, emmenée par Marquinhos et Gabriel Magalhães, a su contenir l’attaque norvégienne notamment Erling Haaland et Alexander Sørloth. Aucun carton n’a été distribué durant cette période.
Les deux équipes s’apprêtent à aborder la seconde période dans le même équilibre, où la capacité des Brésiliens à concrétiser leurs rares incursions pourrait faire la différence face à une Norvège solide et organisée.
Brésil
Mi-temps
0-0
MetLife Stadium Norvège
05/07/2026 21:00
·
Huitièmes de finale
Fil du match
3' ⚽ But Norvège, 3e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 1 / Norvège 0 Tirs : Brésil 1 / Norvège 0 Possession : Brésil 30% / Norvège 70% Corners : Brésil 0 / Norvège 1 Fautes : Brésil 0 / Norvège 1 Passes : Brésil 34 / Norvège 77 Precision des passes : Brésil 76% / Norvège 92% xG : Brésil 0.79 / Norvège 0.00
Calendrier Huitièmes de finale
Voir la fiche du match Canada - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
20' Carton jaune - R. Halhal Maroc, 20e 22' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 22e 40' Carton jaune - A. Hakimi Maroc, 40e 40' Carton jaune - R. Laryea Canada, 40e 43' Carton jaune - J. David Canada, 43e 45' Carton jaune - A. Ounahi Maroc, 45e 45+6' Carton jaune - B. El Khannouss Maroc, 45+6e 49' Carton jaune - L. De Fougerolles Canada, 49e 50' ⚽ But - A. Ounahi (passe A. Hakimi) Maroc, 50e 63' ↑↓ Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat) Maroc, 63e 63' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) Maroc, 63e 63' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) Canada, 63e 67' Carton jaune - C. Larin Canada, 67e 78' ↑↓ Remplacement - A. Ahmed (remplace P. David) Canada, 78e 79' ↑↓ Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg) Canada, 79e 82' ⚽ But - A. Ounahi (passe B. Diaz) Maroc, 82e 87' ↑↓ Remplacement - I. Diop (remplace M. Saadane) Maroc, 87e 87' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 87e 87' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace J. Nelson) Canada, 87e 87' ↑↓ Remplacement - N. Sigur (remplace J. Osorio) Canada, 87e 90+8' ⚽ But - S. Rahimi (passe B. Diaz) Maroc, 90+8e
Compositions
Titulaires 11
16
Maxime Crépeau
Gardien
2
Alistair Johnston
Défenseur
15
Moise Bombito
Défenseur
4
Luc De Fougerolles
Défenseur
22
Richie Laryea
Défenseur
17
Tajon Buchanan
Milieu
23
Niko Sigur
Milieu
7
Stephen Eustaquio
Milieu
20
Ali Ahmed
Milieu
10
Jonathan David
Attaquant
12
Tani Oluwaseyi
Attaquant
Remplaçants 14
18
Owen Goodman
1
Dayne St. Clair
5
Joel Waterman
19
Alphonso Davies
3
Alfie Jones
13
Derek Cornelius
21
Jonathan Osorio
6
Mathieu Choinière
14
Jacob Shaffelburg
25
Nathan-Dylan Saliba
11
Liam Millar
24
Promise David
9
Cyle Larin
26
Jayden Nelson
Titulaires 11
1
Yassine Bounou
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
25
Redouane Halhal
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
13
Zakaria El Ouahdi
19
Youssef Belammari
18
Chadi Riad
17
Amine Sbai
4
Sofyan Amrabat
15
Samir El Mourabet
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine
20
Ayoub El Kaabi
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : Canada 2 / Maroc 2 Tirs : Canada 6 / Maroc 2 Possession : Canada 39% / Maroc 61% Corners : Canada 7 / Maroc 1 Fautes : Canada 19 / Maroc 8 Cartons jaunes : Canada 4 / Maroc 4 Passes : Canada 268 / Maroc 440 Precision des passes : Canada 75% / Maroc 85% xG : Canada 0.56 / Maroc 0.09
Joueurs clés
Azzedine Ounahi (Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Achraf Hakimi (Maroc) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Yassine Bounou (Maroc) : note 7, 2 arret(s) Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.5 Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.3 Issa Diop (Maroc) : note 7.3 Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.2 Redouane Halhal (Maroc) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
Les précédents duels
01/12/2022 Canada 1-2 Maroc (World Cup)
04/07
Huitièmes de finale
Canada
Termine
0-3
NRG Stadium Maroc
Voir la fiche du match Paraguay - France
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
19' Carton jaune - B. Barcola France, 19e 58' ↑↓ Remplacement - O. Alderete (remplace J. Canale) Paraguay, 58e 61' ↑↓ Remplacement - J. Enciso (remplace G. Caballero) Paraguay, 61e 61' ↑↓ Remplacement - B. Barcola (remplace D. Doue) France, 61e 70' ⚽ But - K. Mbappe France, 70e 71' ↑↓ Remplacement - G. Gomez (remplace Mauricio) Paraguay, 71e 71' ↑↓ Remplacement - M. Almiron (remplace G. Avalos) Paraguay, 71e 81' Carton jaune - M. Kone France, 81e 84' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace R. Cherki) France, 84e 90+7' Carton jaune - M. Olise France, 90+7e
Compositions
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
2
Gustavo Velázquez
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
10
Miguel Almirón
Milieu
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
23
Matías Galarza
Milieu
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
5
Fabián Balbuena
13
José Canale
26
Alexandro Maidana
11
Mauricio
16
Damián Bobadilla
20
Braian Ojeda
24
Gustavo Caballero
17
Alejandro Romero
7
Ramón Sosa
9
Antonio Sanabria
18
Alex Arce
21
Gabriel Ávalos
25
Isidro Pitta
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
3
Lucas Digne
Défenseur
6
Manu Koné
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
12
Bradley Barcola
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
23
Robin Risser
1
Brice Samba
2
Malo Gusto
15
Ibrahima Konaté
19
Theo Hernández
21
Lucas Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
13
N'Golo Kanté
18
Warren Zaïre-Emery
24
Rayan Cherki
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
20
Désiré Doué
22
Jean-Philippe Mateta
Les chiffres du match
Tirs cadres : Paraguay 0 / France 1 Tirs : Paraguay 3 / France 10 Possession : Paraguay 22% / France 78% Corners : Paraguay 1 / France 10 Fautes : Paraguay 6 / France 7 Cartons jaunes : Paraguay 0 / France 1 Passes : Paraguay 121 / France 427 Precision des passes : Paraguay 54% / France 91% xG : Paraguay 0.07 / France 0.26
Joueurs clés
Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 1 arret(s) Andrés Cubas (Paraguay) : note 7.3 Dayot Upamecano (France) : note 7.3 Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.2 Mike Maignan (France) : note 7 Jules Koundé (France) : note 7 William Saliba (France) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
02/06/2017 France 5-0 Paraguay (Friendlies)
04/07
Huitièmes de finale
Paraguay
Termine
0-1
Lincoln Financial Field France
Voir la fiche du match Brésil - Norvège
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
13
Danilo
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
26
Rayan
Milieu
8
Bruno Guimarães
Milieu
5
Casemiro
Milieu
22
Gabriel Martinelli
Milieu
9
Matheus Cunha
Attaquant
7
Vinícius Júnior
Attaquant
Remplaçants 14
12
Weverton
23
Ederson
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
24
Roger Ibañez
2
Éderson
17
Fabinho
18
Danilo Santos
11
Raphinha
21
Luiz Henrique
10
Neymar
19
Endrick
25
Igor Thiago
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
26
Julian Ryerson
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
6
Patrick Berg
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
20
Antonio Nusa
Attaquant
Remplaçants 14
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
2
Morten Thorsby
14
Fredrik Aursnes
18
Kristian Thorstvedt
19
Thelo Aasgaard
21
Andreas Schjelderup
22
Oscar Bobb
23
Jens Petter Hauge
11
Jørgen Strand Larsen
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 1 / Norvège 0 Tirs : Brésil 1 / Norvège 0 Possession : Brésil 30% / Norvège 70% Corners : Brésil 0 / Norvège 1 Fautes : Brésil 0 / Norvège 1 Passes : Brésil 34 / Norvège 77 Precision des passes : Brésil 76% / Norvège 92% xG : Brésil 0.79 / Norvège 0.00
Joueurs clés
Matheus Cunha (Brésil) : note 7.2 Douglas Santos (Brésil) : note 6.7 Julian Ryerson (Norvège) : note 6.7 Rayan (Brésil) : note 6.6 Gabriel Martinelli (Brésil) : note 6.6 Ørjan Nyland (Norvège) : note 6.6 David Møller Wolfe (Norvège) : note 6.5 Martin Ødegaard (Norvège) : note 6.5
Absences et blessures
Raphinha : Brésil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury Lucas Paquetá : Brésil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
05/07
Huitièmes de finale
Brésil
Mi-temps
0-0
MetLife Stadium Norvège
Voir la fiche du match Mexique - Angleterre
Résumé
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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06/07
Huitièmes de finale
Mexique
A venir
01:00
Estadio Banorte Angleterre
Voir la fiche du match Portugal - Espagne
Résumé
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Compositions
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Joueurs clés
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Absences et blessures
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Huitièmes de finale
Portugal
A venir
20:00
Dallas Stadium Espagne
Voir la fiche du match États-Unis - Belgique
Résumé
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Statistiques
Confrontations
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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07/07
Huitièmes de finale
États-Unis
A venir
01:00
Lumen Field Belgique
Voir la fiche du match Argentine - Égypte
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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07/07
Huitièmes de finale
Argentine
A venir
17:00
Atlanta Stadium Égypte
Voir la fiche du match Suisse - Colombie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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07/07
Huitièmes de finale
Suisse
A venir
21:00
Vancouver Stadium Colombie
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