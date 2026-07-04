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Mondial 2026 : le Canada et le Maroc dos à dos à la pause (0-0)

Canada – Maroc a atteint la pause au Mondial 2026, le Canada et le Maroc sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Canada VS Maroc, le 04/07/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Canada a eu le ballon avec 33% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 4 tirs contre 1 pour le Maroc. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour le Canada et 1 pour le Maroc. Les xG restent proches, avec 0.42 pour le Canada et 0.02 pour le Maroc.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – R. Halhal (Maroc, 20e)
  • Remplacement – I. Saibari (remplace S. Rahimi) (Maroc, 22e)
  • Carton jaune – A. Hakimi (Maroc, 40e)
  • Carton jaune – R. Laryea (Canada, 40e)
  • Carton jaune – J. David (Canada, 43e)
  • Carton jaune – A. Ounahi (Maroc, 45e)
  • Carton jaune – B. El Khannouss (Maroc, 45+6e)

Un équilibre encore fragile

le Canada et le Maroc repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Canada
2e periode 53' NRG Stadium
Maroc
04/07/2026 18:00 Huitièmes de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 20'Carton jaune - R. HalhalMaroc, 20e
  2. 22'Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 22e
  3. 40'Carton jaune - A. HakimiMaroc, 40e
  4. 40'Carton jaune - R. LaryeaCanada, 40e
  5. 43'Carton jaune - J. DavidCanada, 43e
  6. 45'Carton jaune - A. OunahiMaroc, 45e
  7. 45+6'Carton jaune - B. El KhannoussMaroc, 45+6e
  8. 49'Carton jaune - L. De FougerollesCanada, 49e
  9. 50'But - A. Ounahi (passe A. Hakimi)Maroc, 50e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Canada 2 / Maroc 1
  • Tirs : Canada 4 / Maroc 1
  • Possession : Canada 33% / Maroc 67%
  • Corners : Canada 5 / Maroc 0
  • Fautes : Canada 15 / Maroc 6
  • Cartons jaunes : Canada 2 / Maroc 3
  • Passes : Canada 138 / Maroc 299
  • Precision des passes : Canada 72% / Maroc 89%
  • xG : Canada 0.42 / Maroc 0.02
Calendrier Huitièmes de finale
Voir le Calendrier Complet
Huitièmes de finale
Canada
2e periode 53' NRG Stadium
Maroc
Résumé à la pause
Huitièmes de finale
Paraguay
A venir Lincoln Financial Field
France
Huitièmes de finale
Brésil
A venir MetLife Stadium
Norvège
Huitièmes de finale
Mexique
A venir Estadio Banorte
Angleterre
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A venir Dallas Stadium
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A venir Lumen Field
Belgique
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Égypte
Huitièmes de finale
Suisse
A venir Vancouver Stadium
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