Mondial 2026 : le Canada et le Maroc dos à dos à la pause (0-0)

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Canada a eu le ballon avec 33% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 4 tirs contre 1 pour le Maroc. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour le Canada et 1 pour le Maroc. Les xG restent proches, avec 0.42 pour le Canada et 0.02 pour le Maroc.
Les faits de la première période Carton jaune – R. Halhal (Maroc, 20e) Remplacement – I. Saibari (remplace S. Rahimi) (Maroc, 22e) Carton jaune – A. Hakimi (Maroc, 40e) Carton jaune – R. Laryea (Canada, 40e) Carton jaune – J. David (Canada, 43e) Carton jaune – A. Ounahi (Maroc, 45e) Carton jaune – B. El Khannouss (Maroc, 45+6e) Un équilibre encore fragile
le Canada et le Maroc repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Canada
2e periode 53'
0-1
NRG Stadium Maroc
04/07/2026 18:00
·
Huitièmes de finale
Fil du match
20' Carton jaune - R. Halhal Maroc, 20e 22' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 22e 40' Carton jaune - A. Hakimi Maroc, 40e 40' Carton jaune - R. Laryea Canada, 40e 43' Carton jaune - J. David Canada, 43e 45' Carton jaune - A. Ounahi Maroc, 45e 45+6' Carton jaune - B. El Khannouss Maroc, 45+6e 49' Carton jaune - L. De Fougerolles Canada, 49e 50' ⚽ But - A. Ounahi (passe A. Hakimi) Maroc, 50e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Canada 2 / Maroc 1 Tirs : Canada 4 / Maroc 1 Possession : Canada 33% / Maroc 67% Corners : Canada 5 / Maroc 0 Fautes : Canada 15 / Maroc 6 Cartons jaunes : Canada 2 / Maroc 3 Passes : Canada 138 / Maroc 299 Precision des passes : Canada 72% / Maroc 89% xG : Canada 0.42 / Maroc 0.02
Calendrier Huitièmes de finale
Voir la fiche du match Canada - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
20' Carton jaune - R. Halhal Maroc, 20e 22' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 22e 40' Carton jaune - A. Hakimi Maroc, 40e 40' Carton jaune - R. Laryea Canada, 40e 43' Carton jaune - J. David Canada, 43e 45' Carton jaune - A. Ounahi Maroc, 45e 45+6' Carton jaune - B. El Khannouss Maroc, 45+6e 49' Carton jaune - L. De Fougerolles Canada, 49e 50' ⚽ But - A. Ounahi (passe A. Hakimi) Maroc, 50e
Compositions
Titulaires 11
16
Maxime Crépeau
Gardien
2
Alistair Johnston
Défenseur
15
Moise Bombito
Défenseur
4
Luc De Fougerolles
Défenseur
22
Richie Laryea
Défenseur
17
Tajon Buchanan
Milieu
23
Niko Sigur
Milieu
7
Stephen Eustaquio
Milieu
20
Ali Ahmed
Milieu
10
Jonathan David
Attaquant
12
Tani Oluwaseyi
Attaquant
Remplaçants 14
18
Owen Goodman
1
Dayne St. Clair
5
Joel Waterman
19
Alphonso Davies
3
Alfie Jones
13
Derek Cornelius
21
Jonathan Osorio
6
Mathieu Choinière
14
Jacob Shaffelburg
25
Nathan-Dylan Saliba
11
Liam Millar
24
Promise David
9
Cyle Larin
26
Jayden Nelson
Titulaires 11
1
Yassine Bounou
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
25
Redouane Halhal
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
13
Zakaria El Ouahdi
19
Youssef Belammari
18
Chadi Riad
17
Amine Sbai
4
Sofyan Amrabat
15
Samir El Mourabet
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine
20
Ayoub El Kaabi
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : Canada 2 / Maroc 1 Tirs : Canada 4 / Maroc 1 Possession : Canada 33% / Maroc 67% Corners : Canada 5 / Maroc 0 Fautes : Canada 15 / Maroc 6 Cartons jaunes : Canada 2 / Maroc 3 Passes : Canada 138 / Maroc 299 Precision des passes : Canada 72% / Maroc 89% xG : Canada 0.42 / Maroc 0.02
Joueurs clés
Yassine Bounou (Maroc) : note 7, 2 arret(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 1 arret(s) Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.3 Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.2 Achraf Hakimi (Maroc) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Stephen Eustaquio (Canada) : note 7 Ali Ahmed (Canada) : note 6.9 Issa Diop (Maroc) : note 6.9
Absences et blessures
I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
Les précédents duels
01/12/2022 Canada 1-2 Maroc (World Cup)
04/07
Huitièmes de finale
Canada
2e periode 53'
0-1
NRG Stadium Maroc
Voir la fiche du match Paraguay - France
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
02/06/2017 France 5-0 Paraguay (Friendlies)
04/07
Huitièmes de finale
Paraguay
A venir
22:00
Lincoln Financial Field France
Voir la fiche du match Brésil - Norvège
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
05/07
Huitièmes de finale
Brésil
A venir
21:00
MetLife Stadium Norvège
Voir la fiche du match Mexique - Angleterre
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
06/07
Huitièmes de finale
Mexique
A venir
01:00
Estadio Banorte Angleterre
Voir la fiche du match Portugal - Espagne
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
06/07
Huitièmes de finale
Portugal
A venir
20:00
Dallas Stadium Espagne
Voir la fiche du match États-Unis - Belgique
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
07/07
Huitièmes de finale
États-Unis
A venir
01:00
Lumen Field Belgique
Voir la fiche du match Argentine - Égypte
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
07/07
Huitièmes de finale
Argentine
A venir
17:00
Atlanta Stadium Égypte
Voir la fiche du match Suisse - Colombie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
07/07
Huitièmes de finale
Suisse
A venir
21:00
Vancouver Stadium Colombie
Commentaires