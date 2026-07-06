Mondial 2026 : les États-Unis affrontent la Belgique en huitièmes au Lumen Field

Le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 oppose les États-Unis à la Belgique le 7 juillet 2026 à 1h00 GMT+1. La rencontre se tient au Lumen Field de Seattle, théâtre d’un duel intense entre deux sélections ambitieuses. Ce choc direct déterminera quelle équipe poursuivra l’aventure vers les quarts de finale dans une compétition où chaque victoire est capitale.

Les États-Unis, co-hôtes du tournoi, retrouvent les phases à élimination directe après une performance encourageante aux huitièmes au précédent mondial au Qatar. De leur côté, les Belges souhaitent effacer leur sortie prématurée en phase de groupes lors de la dernière édition. Le rendez-vous s’inscrit dans un contexte de retrouvailles entre deux nations aux profils contrastés mais partageant la même ambition de légitimer leur statut sur la scène mondiale.

Les deux équipes se sont qualifiées en tête de leur groupe respectif lors des éliminatoires, affichant une régularité et une intensité qui annoncent un affrontement serré. Les entraîneurs jouent un rôle clé – Mauricio Pochettino, à la tête des États-Unis depuis 2024, mise sur un jeu offensif dynamique, tandis que Rudi Garcia, nommé sélectionneur de la Belgique en mai 2026, mise sur une possession de balle maîtrisée et des transitions rapides.

Christian Pulisic incarne l’atout majeur des Américains avec son expérience en Serie A tandis que les Belges s’appuient sur Kevin De Bruyne, leader technique dans l’entrejeu. Aucun forfait majeur n’est signalé, garantissant la présence des cadres des deux camps. Ce duel s’avère capital pour accéder aux quarts de finale et pour les deux nations, dont la trajectoire sur le mondial 2026 dépendra de la qualité et de la solidité affichées durant ce match.

Zoom sur États-Unis

Les États-Unis abordent ce match forts de leur statut de co-organisateurs et d’une équipe galvanisée par la récente expérience internationale. Sous la direction tactique de Mauricio Pochettino, ils évoluent généralement en 4-3-3, favorisant un pressing haut et un jeu rapide sur les ailes. Outre Christian Pulisic, le sélectionneur mise sur la solidité défensive de son capitaine John Brooks, l’énergie du latéral Sergiño Dest et la créativité du milieu Weston McKennie. Ce groupe, jeune et ambitieux, cherche à capitaliser sur leur évolution constante dans les grands tournois.

La préparation des Américains a mis l’accent sur la cohésion collective et leur capacité à exploiter les espaces derrière les défenses adverses. La capacité de Pulisic à déclencher les offensives et à combiner avec ses coéquipiers sera déterminante pour déstabiliser la Belgique, qui possède un style plus posé.

Zoom sur Belgique

La Belgique fait appel à une génération charnière sous la houlette de Rudi Garcia, qui a succédé récemment à Roberto Martínez. Dans un système souvent en 3-4-3 ou 3-5-2, l’équipe belge s’appuie sur sa maîtrise technique et sa capacité à contrôler le rythme du jeu. Kevin De Bruyne, dont le rôle de meneur est capital, sera épaulé par Romelu Lukaku en attaque, Yari Verschaeren et Youri Tielemans au milieu, ainsi que par le solide défenseur Jan Vertonghen.

La Belgique a su équilibrer son expérience et sa jeunesse dans sa campagne qualificative et vise à retrouver sa place parmi les candidats sérieux à la victoire finale. Le match face aux États-Unis constitue un test majeur pour cette équipe au style fluide, capable de combiner possession et agressivité offensive.

États-Unis A venir 01:00 Lumen Field Belgique Belgique

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