Bénin : l’expertise psychiatrique de la tiktokeuse Florence Kingbo réalisée, procès renvoyé au 13 octobre

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a de nouveau examiné, ce mardi 7 juillet, le dossier de la tiktokeuse Florence Kingbo. L’expertise psychiatrique demandée par la justice a été réalisée, mais son rapport n’est pas encore disponible. L’affaire est renvoyée au 13 octobre 2026.

Le dossier judiciaire de Florence Kingbo devra encore attendre. Lors de l’audience tenue ce mardi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), les juges ont constaté que l’expertise psychiatrique ordonnée dans cette affaire avait bien été réalisée. En revanche, les conclusions des médecins ne sont pas encore disponibles.

En attendant ce rapport, la Cour a décidé de renvoyer le dossier au 13 octobre 2026. À cette date, les magistrats devraient examiner les résultats de l’expertise avant de poursuivre le procès.

Cette expertise avait été demandée par la CRIET après les déclarations de l’avocat de Florence Kingbo. Celui-ci soutient que sa cliente pourrait souffrir de troubles mentaux, ce qui pourrait avoir une incidence sur sa responsabilité pénale. Florence Kingbo, de son côté, a toujours rejeté cette version.

La jeune femme est poursuivie pour plusieurs infractions liées à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Selon l’accusation, elle a tenu des propos visant l’ancien président Patrice Talon, son épouse Claudine Talon et leur fils. Elle est notamment poursuivie pour harcèlement par le biais d’un système électronique, atteinte à la vie privée, incitation à la haine, incitation à la violence et incitation à la rébellion.

Lors de sa première comparution, le 3 février 2026, Florence Kingbo avait reconnu être l’auteure des propos qui lui sont reprochés. Depuis, la procédure est en partie suspendue à l’attente de l’avis des médecins.

Le prochain rendez-vous devant la CRIET est fixé au 13 octobre 2026. La Cour devrait alors prendre connaissance du rapport de l’expertise psychiatrique avant de décider de la suite de la procédure.