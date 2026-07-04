Mondial 2026 : le 4-4-2 du Canada face au 4-2-3-1 du Maroc au NRG Stadium

Le 4 juillet 2026 à 18h00 GMT+1, le Canada et le Maroc s’affrontent au NRG Stadium de Houston en huitièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. Ce match éliminatoire oppose deux équipes aux formations contrastées, mettant en lumière des stratégies tactiques distinctes et des joueurs clés à suivre.

Le Canada de Jesse Marsch adopte un schéma en 4-4-2 classique, misant sur une organisation compacte et un duo d’attaque composé de Jonathan David et Tani Oluwaseyi. De leur côté, les Marocains dirigés par Mohamed Ouahbi optent pour un 4-2-3-1 offrant plus de flexibilité offensive, avec Ismael Saibari en pointe soutenu par Brahim Díaz et Azzedine Ounahi dans les lignes arrière.

Ce duel tactique oppose un effectif canadien solide en défense et au milieu, incarné par Maxime Crépeau dans les buts et des milieux comme Stephen Eustáquio et Tajon Buchanan, face à un 11 marocain construit autour d’une double sentinelle avec Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui pour protéger la défense et alimenter un milieu offensif créatif.

Les entraîneurs ont fait appel à plusieurs cadres et jeunes talents, témoignant de la profondeur de leurs sélections respectives, promettant un match combinant rigueur défensive et créativité offensive.

Lecture du onze de Canada

Jesse Marsch aligne une équipe en 4-4-2 avec Maxime Crépeau comme gardien chargé de sécuriser les buts. La défense repose sur Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Moise Bombito et Richie Laryea, combinant expérience et dynamisme. Au milieu, Tajon Buchanan et Stephen Eustáquio occupent les couloirs tandis que Niko Sigur et Ali Ahmed évoluent plus axialement. En attaque, Jonathan David forme la paire offensive avec Tani Oluwaseyi. Parmi les remplaçants figurent notamment Alphonso Davies et Cyle Larin, susceptibles d’apporter un impact offensif si besoin.

Cette configuration en 4-4-2 doit permettre au Canada d’équilibrer bloc bas et transitions rapides, en s’appuyant sur des joueurs polyvalents capables de presser haut et d’exploiter les espaces en profondeur.

Lecture du onze de Maroc

Mohamed Ouahbi aligne un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou dans les cages. La défense est composée d’Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal et Noussair Mazraoui. Au milieu, la double sentinelle Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui offre solidité et récupération. La ligne offensive comporte Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, soutenant l’avant-centre Ismael Saibari. La présence de Chadi Riad dans l’axe défensif confirme sa rétablissement suite à un léger coup reçu précédemment.

Le 4-2-3-1 marocain mise sur un jeu fluide et créatif, avec des milieux techniques et un attaquant axial capable de combiner pressing et déviation des lignes défensives adverses.

Les onze de départ

Canada Système 4-4-2 Sélectionneur Jesse Marsch Titulaires 11 16 Maxime Crépeau Gardien 2 Alistair Johnston Défenseur 4 Luc De Fougerolles Défenseur 15 Moise Bombito Défenseur 22 Richie Laryea Défenseur 17 Tajon Buchanan Milieu 23 Niko Sigur Milieu 7 Stephen Eustaquio Milieu 20 Ali Ahmed Milieu 10 Jonathan David Attaquant 12 Tani Oluwaseyi Attaquant Remplaçants 14 18 Owen Goodman

1 Dayne St. Clair

5 Joel Waterman

19 Alphonso Davies

3 Alfie Jones

13 Derek Cornelius

21 Jonathan Osorio

6 Mathieu Choinière

14 Jacob Shaffelburg

25 Nathan-Dylan Saliba

11 Liam Millar

24 Promise David

9 Cyle Larin

26 Jayden Nelson Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Yassine Bounou Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 25 Redouane Halhal Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 24 Neil El Aynaoui Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

18 Chadi Riad

17 Amine Sbai

4 Sofyan Amrabat

15 Samir El Mourabet

7 Chemsdine Talbi

16 Gessime Yassine

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab

Canada A venir 18:00 NRG Stadium Maroc Maroc Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.