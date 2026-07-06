Mondial 2026 : Portugal et Espagne s’affrontent en huitièmes au Dallas Stadium

Le Portugal et l’Espagne s’opposent le 6 juillet 2026 à 20h00 GMT+1 au Dallas Stadium pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce match éliminatoire met en jeu une qualification directe pour la phase suivante de la compétition majeure du football mondial.

Le duel franco-ibérique intervient après une phase de groupes solide pour les deux équipes. Le Portugal a terminé deuxième du groupe K avec cinq points, juste derrière la Colombie, tandis que l’Espagne a dominé le groupe H avec sept points. Les deux formations abordent ce choc sur des dynamiques opposées mais affirmées.

Les enjeux sont élevés dans ce rendez-vous entre deux voisins, deux rivaux historiques. L’une des deux nations ne poursuivra pas l’aventure mondiale, ce qui accentue la rivalité et la tension sur le terrain de l’AT&T Stadium d’Arlington, Texas.

Le Portugal s’appuie sur l’expérience de son capitaine Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé contre l’Ouzbékistan, et sur la précieuse efficacité de Gonçalo Ramos, buteur décisif face à la Croatie. L’équipe pratique un football offensive, tirant sa force des individualités majeures.

De son côté, l’Espagne mise sur une organisation défensive rigoureuse, n’ayant encaissé aucun but en quatre matchs. Le sélectionneur Luis de la Fuente peut compter sur des joueurs clés tels que Mikel Oyarzabal et le jeune prodige Lamine Yamal, dont le doublé contre l’Autriche a marqué la dernière rencontre.

Zoom sur Portugal

Sous la conduite du sélectionneur Roberto Martínez, le Portugal aligne un onze reposant sur la solidité de son bloc offensif, notamment avec Cristiano Ronaldo en capitaine et figure de proue. Gonçalo Ramos complète cet axe d’attaque avec son sens du but, contribuant activement à la qualification en huitièmes.

Le groupe portugais propose aussi des éléments confirmés dans le collectif tels que Bruno Fernandes et João Félix, essentiels à la création et à la relance. En défense, les cadres comme Pepe garantissent une certaine expérience et un équilibre tactique. L’ensemble évolue dans un système flexible privilégiant l’initiative offensive sans négliger l’organisation.

Zoom sur Espagne

L’Espagne, dirigée par Luis de la Fuente, mise sur un dispositif défensif rigoureux. Le capitaine Rodri pilote un milieu de terrain solide qui assure le rythme et la maîtrise du jeu. En attaque, Mikel Oyarzabal et Lamine Yamal incarnent la créativité et la menace offensive, leur récente performance ayant largement contribué au succès 3-0 contre l’Autriche.

La sélection espagnole affiche une équipe bien équilibrée, avec des joueurs comme Dani Olmo ou Pedri capables de dynamiser le jeu et d’apporter des solutions variées. La défense, quant à elle, reste impériale et n’a pas encaissé de but depuis le début du tournoi, confirmant une organisation compacte et efficace.

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