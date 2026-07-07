Mondial 2026 : l’Argentine de Messi affronte l’Égypte au stade d’Atlanta en huitièmes de finale

L’Argentine et l’Égypte s’affrontent ce mardi 7 juillet 2026 à 17h00 GMT+1 au stade d’Atlanta pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce duel oppose la tenante du titre à une équipe égyptienne ambitieuse, déterminée à atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 1990.

L’Argentine, dirigée par Lionel Scaloni, a dominé la zone CONMEBOL en qualifications avec un bilan impressionnant de 38 points en 18 matches. De son côté, l’Égypte, sous la houlette d’Hossam Hassan, a terminé invaincue en tête de son groupe lors des éliminatoires africains, avec huit victoires en dix rencontres.

Le match se déroule dans un contexte où aucun des deux pays n’a encore joué dans ce tournoi mondial, ce qui ajoute une intensité particulière à cette confrontation directe. L’Argentine vise à confirmer son statut et défendre son sacre acquis en 2022, tandis que l’Égypte lorgne une performance historique.

Le stade d’Atlanta, qui accueille cette rencontre, sera le théâtre d’un affrontement tactique marqué par des styles opposés – l’Argentine combine possession de balle et transitions rapides, alors que l’Égypte s’appuie sur une défense compacte et des contre-attaques rapides orchestrées autour de sa star Mohamed Salah.

Ce huitième de finale mettra en lumière plusieurs cadres des deux sélections, offrant un spectacle intense et d’un niveau élevé, attendu par les supporters et les observateurs du football mondial.

Zoom sur Argentine

La sélection argentine évoluera en 4-4-2, sous la direction de Lionel Scaloni. Le gardien Emiliano Martínez protégera les cages, tandis que la défense sera composée de Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Nicolás Tagliafico. Au milieu, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes et Enzo Fernández assurent un équilibre entre créativité et récupération.

En attaque, Lionel Messi continue d’incarner le cœur offensif de l’équipe, accompagné de Julián Alvarez. L’équipe peut aussi compter sur des remplaçants de qualité tels que Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso ou Thiago Almada. Le style argentin misera sur une maîtrise collective et des transitions rapides pour déstabiliser l’adversaire.

Zoom sur Égypte

L’Égypte aligne également un 4-4-2 avec le sélectionneur Hossam Hassan à la barre. Le gardien Mostafa Shobeir sera entouré en défense par Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia et Karim Hafez. Au milieu, Emam Ashour, Marwan Attia, Mohanad Lasheen et Haissem Hassan assureront la liaison entre les lignes.

En pointe, Mohamed Salah sera soutenu par Mostafa Ziko pour apporter vitesse et efficacité offensive. Le banc égyptien comprend des joueurs comme Mahmoud Trézéguet ou Omar Marmoush capables d’impacter le jeu. L’équipe s’appuiera sur une organisation défensive solide pour exploiter ses opportunités en contre.

Argentine 1re periode 2' 0-0 Atlanta Stadium Égypte Égypte

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