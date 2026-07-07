Pierre Lottin incarnera Louis de Funès dans un biopic

Le cinéma français lance la préparation d’un biopic consacré à Louis de Funès, porté par le comédien Pierre Lottin dans le rôle-titre : la production, révélée par la revue spécialisée Le Film Français, annonce un projet centré sur la trajectoire personnelle et professionnelle du « roi de la comédie », avec un tournage prévu au printemps 2027 entre Paris et l’Italie.

La décision de confier le rôle à Pierre Lottin marque un tournant dans la trajectoire de l’acteur, connu du grand public pour son incarnation de Wilfried Tuche dans la franchise Les Tuche. Lottin a élargi son registre ces dernières années et a été récompensé en début d’année 2026 par le César du meilleur second rôle pour sa prestation dans L’Étranger de François Ozon. Il a également été remarqué dans En Fanfare d’Emmanuel Courcol, éléments qui expliquent, selon la production, la légitimité de son choix pour un rôle aussi iconique.

Le producteur Romain Rojtman met en avant l’ambition du film : dépasser la simple imitation pour « chercher la vérité profonde de Louis de Funès, au‑delà de ses simples mimiques ». Le projet se présente donc comme une exploration biographique destinée à reconstituer les étapes d’un parcours qui a transformé un comédien en figure majeure du patrimoine cinématographique français.

Un portrait centré sur 1964 et la genèse d’une renommée nationale

Le film adoptera un angle chronologique précis résumé par la formule « de Funès before Louis », selon les informations publiées : l’intrigue se concentrera principalement sur l’année 1964, décrite comme une période charnière. C’est à cette époque que Louis de Funès multiplia les succès et les tournages qui ont propulsé sa notoriété, autour de titres tels que Pouic‑Pouic, la série des Gendarmes, Le Corniaud et Fantômas.

Aux commandes du projet, le réalisateur Benjamin Euvrard — réalisateur de la comédie Attention au départ ! (2021) — signe également le scénario en collaboration avec Benjamin Dumont, Ingrid Morley‑Pegge et Charly De Witte. Ce collectif d’auteurs vise à restituer à la fois les codes comiques et les ressorts humains qui ont construit l’image publique de l’acteur tout en donnant à la forme dramatique la place nécessaire pour toucher les aspects moins connus de sa vie.

Le calendrier annoncé prévoit le démarrage des prises de vues en avril 2027. Les lieux de tournage seront situés entre Paris et l’Italie, sur les traces géographiques des productions qui ont jalonné la carrière de De Funès, notamment celles liées au tournage du Corniaud. Les équipes de production évoquent, comme préparation, une période d’immersion permettant à l’acteur d’étudier l’ensemble de la filmographie et de peaufiner son approche du personnage.