Mondial 2026 : les onze de départ du Brésil et de la Norvège

Le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Brésil et la Norvège se jouera le 5 juillet 2026 à 21h00 GMT+1 au MetLife Stadium. Cette rencontre oppose une équipe brésilienne dirigée par Carlo Ancelotti, qui évoluera en 4-4-2, à la sélection norvégienne de Stale Solbakken, qui a choisi un dispositif en 4-3-3.

Les deux équipes ont dévoilé leurs compositions officielles, mettant en lumière des choix stratégiques marquants. Le Brésil mise sur un milieu de terrain combinant Casemiro, Bruno Guimarães, Rayan et Gabriel Martinelli, tandis que la Norvège aligne Martin Ødegaard, Sander Berge et Patrick Berg en trio au milieu.

En attaque, la puissance offensive du Brésil repose notamment sur Vinícius Júnior et Matheus Cunha, soutenus par Casemiro et Martinelli, joueurs clés du 4-4-2 imaginé par Ancelotti. La Norvège, avec Erling Haaland en pointe, complété par Alexander Sørloth sur l’aile droite et Antonio Nusa à gauche, privilégie un 4-3-3 porté vers l’avant.

Cette confrontation sera également un duel tactique entre deux entraîneurs expérimentés, Carlo Ancelotti pour le Brésil et Stale Solbakken pour la Norvège, chacun tentant d’imposer son style dans cette phase à élimination directe.

Lecture du onze de Brésil

Le sélectionneur italien Carlo Ancelotti aligne un 4-4-2 classique avec Alisson dans les buts. La défense se compose de Danilo et Douglas Santos sur les côtés, encadrant Marquinhos et Gabriel Magalhães en défense centrale. Le milieu à quatre associe Rayan, Bruno Guimarães, Casemiro et Gabriel Martinelli, ce dernier occupant un poste de milieu droit plus offensif.

En attaque, Vinícius Júnior et Matheus Cunha forment le duo offensif. Ce choix dénote une volonté d’équilibre entre solidité défensive et percussion offensive. L’absence de Raphinha, blessé à un muscle ischio-jambier, réduit les options offensives comme l’absence de Lucas Paquetá sur blessure du même type.

Le banc brésilien comporte des profils variés comme Neymar, Raphinha et Fabinho, offrant à Ancelotti des solutions pour faire évoluer son équipe selon le scénario du match.

Lecture du onze de Norvège

La Norvège opte pour un 4-3-3 avec Ørjan Nyland dans les buts. La défense est composée de Julian Ryerson et David Møller Wolfe sur les ailes, avec Kristoffer Ajer et Torbjørn Heggem en défense centrale. Le milieu est tenu par Martin Ødegaard, Sander Berge et Patrick Berg, assurant à la fois créativité et stabilité.

L’attaque est portée par la star Erling Haaland, accompagné sur les ailes par Alexander Sørloth et Antonio Nusa. Ce trio offensif représente la principale menace norvégienne avec une forte capacité de pressing et d’attaques rapides.

Le coach Stale Solbakken dispose sur le banc de remplaçants comme Jens Petter Hauge et Jørgen Strand Larsen, prêts à apporter leur dynamisme selon l’évolution du match.

Les onze de départ

Brésil Système 4-4-2 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 13 Danilo Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 26 Rayan Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 5 Casemiro Milieu 22 Gabriel Martinelli Milieu 9 Matheus Cunha Attaquant 7 Vinícius Júnior Attaquant Remplaçants 14 12 Weverton

23 Ederson

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

24 Roger Ibañez

2 Éderson

17 Fabinho

18 Danilo Santos

11 Raphinha

21 Luiz Henrique

10 Neymar

19 Endrick

25 Igor Thiago Norvège Système 4-3-3 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 6 Patrick Berg Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant 20 Antonio Nusa Attaquant Remplaçants 14 12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

25 Henrik Sælebakke Falchener

2 Morten Thorsby

14 Fredrik Aursnes

18 Kristian Thorstvedt

19 Thelo Aasgaard

21 Andreas Schjelderup

22 Oscar Bobb

23 Jens Petter Hauge

11 Jørgen Strand Larsen

Brésil 1re periode 15' 0-0 MetLife Stadium Norvège Norvège Fil du match 3' ⚽ But