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Mondial 2026 : les onze de départ du Brésil et de la Norvège

Le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Brésil et la Norvège se jouera le 5 juillet 2026 à 21h00 GMT+1 au MetLife Stadium. Cette rencontre oppose une équipe brésilienne dirigée par Carlo Ancelotti, qui évoluera en 4-4-2, à la sélection norvégienne de Stale Solbakken, qui a choisi un dispositif en 4-3-3.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Brésil VS Norvège, le 05/07/2026 21:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Les deux équipes ont dévoilé leurs compositions officielles, mettant en lumière des choix stratégiques marquants. Le Brésil mise sur un milieu de terrain combinant Casemiro, Bruno Guimarães, Rayan et Gabriel Martinelli, tandis que la Norvège aligne Martin Ødegaard, Sander Berge et Patrick Berg en trio au milieu.

En attaque, la puissance offensive du Brésil repose notamment sur Vinícius Júnior et Matheus Cunha, soutenus par Casemiro et Martinelli, joueurs clés du 4-4-2 imaginé par Ancelotti. La Norvège, avec Erling Haaland en pointe, complété par Alexander Sørloth sur l’aile droite et Antonio Nusa à gauche, privilégie un 4-3-3 porté vers l’avant.

Cette confrontation sera également un duel tactique entre deux entraîneurs expérimentés, Carlo Ancelotti pour le Brésil et Stale Solbakken pour la Norvège, chacun tentant d’imposer son style dans cette phase à élimination directe.

Lecture du onze de Brésil

Le sélectionneur italien Carlo Ancelotti aligne un 4-4-2 classique avec Alisson dans les buts. La défense se compose de Danilo et Douglas Santos sur les côtés, encadrant Marquinhos et Gabriel Magalhães en défense centrale. Le milieu à quatre associe Rayan, Bruno Guimarães, Casemiro et Gabriel Martinelli, ce dernier occupant un poste de milieu droit plus offensif.

En attaque, Vinícius Júnior et Matheus Cunha forment le duo offensif. Ce choix dénote une volonté d’équilibre entre solidité défensive et percussion offensive. L’absence de Raphinha, blessé à un muscle ischio-jambier, réduit les options offensives comme l’absence de Lucas Paquetá sur blessure du même type.

Le banc brésilien comporte des profils variés comme Neymar, Raphinha et Fabinho, offrant à Ancelotti des solutions pour faire évoluer son équipe selon le scénario du match.

Lecture du onze de Norvège

La Norvège opte pour un 4-3-3 avec Ørjan Nyland dans les buts. La défense est composée de Julian Ryerson et David Møller Wolfe sur les ailes, avec Kristoffer Ajer et Torbjørn Heggem en défense centrale. Le milieu est tenu par Martin Ødegaard, Sander Berge et Patrick Berg, assurant à la fois créativité et stabilité.

L’attaque est portée par la star Erling Haaland, accompagné sur les ailes par Alexander Sørloth et Antonio Nusa. Ce trio offensif représente la principale menace norvégienne avec une forte capacité de pressing et d’attaques rapides.

Le coach Stale Solbakken dispose sur le banc de remplaçants comme Jens Petter Hauge et Jørgen Strand Larsen, prêts à apporter leur dynamisme selon l’évolution du match.

Les onze de départ

Brésil
Système4-4-2SélectionneurCarlo Ancelotti
Titulaires11
  1. 1 Alisson Gardien
  2. 13 Danilo Défenseur
  3. 4 Marquinhos Défenseur
  4. 3 Gabriel Magalhães Défenseur
  5. 16 Douglas Santos Défenseur
  6. 26 Rayan Milieu
  7. 8 Bruno Guimarães Milieu
  8. 5 Casemiro Milieu
  9. 22 Gabriel Martinelli Milieu
  10. 9 Matheus Cunha Attaquant
  11. 7 Vinícius Júnior Attaquant
Remplaçants14
  • 12 Weverton
  • 23 Ederson
  • 6 Alex Sandro
  • 14 Bremer
  • 15 Léo Pereira
  • 24 Roger Ibañez
  • 2 Éderson
  • 17 Fabinho
  • 18 Danilo Santos
  • 11 Raphinha
  • 21 Luiz Henrique
  • 10 Neymar
  • 19 Endrick
  • 25 Igor Thiago
Norvège
Système4-3-3SélectionneurStale Solbakken
Titulaires11
  1. 1 Ørjan Nyland Gardien
  2. 26 Julian Ryerson Défenseur
  3. 3 Kristoffer Ajer Défenseur
  4. 17 Torbjørn Heggem Défenseur
  5. 5 David Møller Wolfe Défenseur
  6. 10 Martin Ødegaard Milieu
  7. 8 Sander Berge Milieu
  8. 6 Patrick Berg Milieu
  9. 7 Alexander Sørloth Attaquant
  10. 9 Erling Haaland Attaquant
  11. 20 Antonio Nusa Attaquant
Remplaçants14
  • 12 Sander Tangvik
  • 13 Egil Selvik
  • 4 Leo Østigård
  • 15 Fredrik André Bjørkan
  • 24 Sondre Langås
  • 25 Henrik Sælebakke Falchener
  • 2 Morten Thorsby
  • 14 Fredrik Aursnes
  • 18 Kristian Thorstvedt
  • 19 Thelo Aasgaard
  • 21 Andreas Schjelderup
  • 22 Oscar Bobb
  • 23 Jens Petter Hauge
  • 11 Jørgen Strand Larsen
Brésil
1re periode 15' MetLife Stadium
Norvège
05/07/2026 21:00 Huitièmes de finale
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 3'ButNorvège, 3e
Calendrier Huitièmes de finale
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Huitièmes de finale
Canada
Termine NRG Stadium
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Huitièmes de finale
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France
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Brésil
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Norvège
Compositions
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