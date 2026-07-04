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Mondial 2026 : Paraguay engage un dispositif défensif face à la France emmenée par Mbappé

Le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Paraguay et la France se déroule le 4 juillet 2026 au Lincoln Financial Field de Philadelphie à 22h00 heure locale (GMT+1). Ce duel à élimination directe oppose deux sélections avec des approches tactiques opposées qui devraient marquer le rythme de la rencontre.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Paraguay VS France, le 04/07/2026 22:00, stade Lincoln Financial Field
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Le Paraguay opte pour une défense solide avec un schéma en 5-4-1 dirigé par Gustavo Alfaro, tandis que la France mise sur une organisation plus offensive en 4-2-3-1 sous la houlette de Didier Deschamps. La montée en puissance de joueurs clés comme Kylian Mbappé pour les Bleus et la rigueur défensive de Gustavo Gómez aux côtés de ses coéquipiers paraguayens feront la différence dans cette confrontation.

Cette phase du tournoi marque une étape cruciale où chaque équipe souhaite s’imposer pour rejoindre les quarts de finale. Le Paraguay veut capitaliser sur une organisation resserrée et des transitions rapides initiées par Miguel Almirón et Julio Enciso. La France, avec son effectif étoffé et l’expérience de ses cadres, compte sur la créativité offensive et la vitesse de ses milieux et de son avant-centre Mbappé.

Le coup d’envoi donné au stade Lincoln Financial Field prévoit un affrontement tactique avec des compositions qui devraient faire pencher la balance dans ce duel sud-américain contre européen.

Lecture du onze de Paraguay

Le sélectionneur Gustavo Alfaro déploie une formation en 5-4-1 centrée sur la solidité défensive et l’équilibre.

Le gardien Orlando Gill sera le dernier rempart derrière une ligne à cinq défenseurs composée de Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso. Ce dispositif vise à limiter les espaces face à l’attaque française.

Le milieu à quatre comprendra Diego Gómez et Andrés Cubas en récupérateurs, tandis que Miguel Almirón et Matías Galarza auront un rôle plus offensif sur les flancs. En pointe, Julio Enciso portera la menace offensive, soutenu par un bloc resserré qui privilégie la discipline tactique et les contre-attaques rapides.

Parmi les remplaçants, Roberto Fernández est prêt à suppléer au poste de gardien, et le groupe dispose également d’options offensives comme Antonio Sanabria ou Gabriel Ávalos pour apporter du dynamisme si nécessaire.

Lecture du onze de France

Didier Deschamps aligne un 4-2-3-1 clairvoyant, articulé autour de l’axe défensif et de la créativité offensive.

Mike Maignan garde les buts derrière une défense à quatre joueurs – Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Au milieu, le jeune Manu Koné et Adrien Rabiot assureront la récupération et la transition.

Le trio offensif aligné derrière Kylian Mbappé sera composé d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola. Ce groupe apportera vitesse, technique et déstabilisation dans le camp adverse. Mbappé portera le brassard et incarne le principal danger avec son expérience et sa capacité à déborder la défense.

Sur le banc, Didier Deschamps dispose de plusieurs solutions de qualité comme Ibrahima Konaté, N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni ou Marcus Thuram pour ajuster l’équilibre selon le déroulement du match.

Cette composition traduit la volonté tricolore de contrôler le jeu et de poser un défi offensif majeur au bloc défensif paraguayen.

Les onze de départ

Paraguay
Système5-4-1SélectionneurGustavo Alfaro
Titulaires11
  1. 12 Orlando Gill Gardien
  2. 4 Juan Cáceres Défenseur
  3. 2 Gustavo Velázquez Défenseur
  4. 15 Gustavo Gómez Défenseur
  5. 3 Omar Alderete Défenseur
  6. 6 Junior Alonso Défenseur
  7. 8 Diego Gómez Milieu
  8. 14 Andrés Cubas Milieu
  9. 23 Matías Galarza Milieu
  10. 10 Miguel Almirón Milieu
  11. 19 Julio Enciso Attaquant
Remplaçants15
  • 22 Gastón Olveira
  • 1 Roberto Fernández
  • 5 Fabián Balbuena
  • 13 José Canale
  • 26 Alexandro Maidana
  • 11 Mauricio
  • 16 Damián Bobadilla
  • 20 Braian Ojeda
  • 24 Gustavo Caballero
  • 17 Alejandro Romero
  • 7 Ramón Sosa
  • 9 Antonio Sanabria
  • 18 Alex Arce
  • 21 Gabriel Ávalos
  • 25 Isidro Pitta
France
Système4-2-3-1SélectionneurDidier Deschamps
Titulaires11
  1. 16 Mike Maignan Gardien
  2. 5 Jules Koundé Défenseur
  3. 4 Dayot Upamecano Défenseur
  4. 17 William Saliba Défenseur
  5. 3 Lucas Digne Défenseur
  6. 6 Manu Koné Milieu
  7. 14 Adrien Rabiot Milieu
  8. 7 Ousmane Dembélé Milieu
  9. 11 Michael Olise Milieu
  10. 12 Bradley Barcola Milieu
  11. 10 Kylian Mbappé Attaquant
Remplaçants15
  • 23 Robin Risser
  • 1 Brice Samba
  • 2 Malo Gusto
  • 15 Ibrahima Konaté
  • 19 Theo Hernández
  • 21 Lucas Hernández
  • 26 Maxence Lacroix
  • 8 Aurélien Tchouaméni
  • 13 N'Golo Kanté
  • 18 Warren Zaïre-Emery
  • 24 Rayan Cherki
  • 25 Maghnes Akliouche
  • 9 Marcus Thuram
  • 20 Désiré Doué
  • 22 Jean-Philippe Mateta
Paraguay
A venir Lincoln Financial Field
France
04/07/2026 22:00 Huitièmes de finale
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