Mondial 2026 : la Tchéquie et l’Afrique du Sud jouent gros dans le groupe A
La Tchéquie affronte l’Afrique du Sud jeudi 18 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, à 17 h 00 GMT+1, pour un match de la phase de groupes du Mondial 2026 qui peut peser lourd dans la course à la qualification en huitièmes de finale.
Les deux sélections évoluent dans le groupe A, également composé du Mexique et de la République de Corée. Dans une poule relevée, ce duel direct entre Européens et Africains offre une occasion de prendre une première option, ou au moins de ne pas laisser filer un concurrent immédiat.
La Tchéquie retrouve la Coupe du monde après vingt ans d’absence. Son retour s’est construit dans les barrages européens, où elle a éliminé la République d’Irlande puis le Danemark aux tirs au but. Cette trajectoire donne du poids à son retour sur la scène mondiale.
L’Afrique du Sud arrive avec un parcours qualificatif plus linéaire. Les Bafana Bafana ont terminé en tête du groupe C des éliminatoires de la CAF, devant le Nigeria et le Bénin, un résultat qui confirme leur régularité sous la direction d’Hugo Broos.
Le match oppose deux approches distinctes. La Tchéquie de Miroslav Koubek s’appuie sur une organisation défensive compacte et des sorties rapides, tandis que l’Afrique du Sud mise sur le pressing, la rigueur collective et les transitions verticales.
Zoom sur la Tchéquie
La sélection tchèque aborde ce rendez-vous avec un cadre expérimenté sur son banc. Miroslav Koubek, nommé en décembre 2025, a repris une équipe qui cherchait à retrouver de la stabilité après une longue absence en Coupe du monde. À 74 ans, le technicien apporte une ligne claire, fondée sur la discipline défensive et l’efficacité dans les phases de transition.
Le capitaine Ladislav Krejčí représente l’un des repères majeurs de cette équipe. Défenseur central des Wolves, il incarne la solidité recherchée par la Tchéquie dans un tournoi où la gestion des temps faibles peut devenir décisive. Son rôle sera central face à une équipe sud-africaine capable d’accélérer rapidement à la récupération.
Devant, Patrik Schick concentre une grande partie des attentes. L’attaquant a terminé meilleur buteur tchèque des qualifications avec cinq réalisations. Son efficacité dans la surface et sa capacité à peser sur les défenses donnent à la Tchéquie un point d’appui important dans un match qui pourrait se jouer sur peu d’occasions.
La qualification acquise aux tirs au but contre deux adversaires européens a aussi installé une forme de résistance mentale. La Tchéquie a dû gérer la pression de matches couperets pour rejoindre le tournoi. Cette expérience peut compter dans un premier rendez-vous de groupe où la marge d’erreur reste limitée.
Zoom sur l’Afrique du Sud
L’Afrique du Sud se présente à Atlanta avec l’élan d’une campagne africaine maîtrisée. Finir devant le Nigeria et le Bénin a placé les Bafana Bafana dans une position de confiance avant leur retour au plus haut niveau mondial. Le groupe de Hugo Broos a gagné en cohérence au fil des éliminatoires.
Le sélectionneur belge, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 avec le Cameroun, dirige une équipe structurée et exigeante dans l’effort. Son Afrique du Sud cherche à défendre en avançant, à fermer les espaces puis à attaquer vite dès que le ballon est récupéré.
Ronwen Williams reste l’un des symboles de cette sélection. Le gardien, âgé de 34 ans, arrive avec le statut d’un cadre reconnu, renforcé par un récent titre en Ligue des champions africaine avec les Mamelodi Sundowns. Son expérience sera précieuse dans un match où la maîtrise émotionnelle peut peser autant que la qualité technique.
Face à une Tchéquie solide et directe, l’Afrique du Sud devra trouver le bon équilibre entre intensité et prudence. Une victoire placerait les Bafana Bafana dans une dynamique favorable dans ce groupe A. Un résultat positif aurait aussi une valeur stratégique avant les autres rendez-vous contre le Mexique et la République de Corée.
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