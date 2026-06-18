Mondial 2026 : Mexique et Corée du Sud jouent une qualification anticipée à Guadalajara
Le Mexique affronte la Corée du Sud le vendredi 19 juin 2026 à 2 heures en GMT+1 à l’Estadio Akron de Guadalajara, pour la deuxième journée du Groupe A du Mondial 2026. Les deux sélections, victorieuses lors de leur entrée en lice, peuvent faire un pas décisif vers les huitièmes de finale dans une rencontre déjà centrale pour l’équilibre du groupe.
Coorganisateur de la compétition, le Mexique a lancé son tournoi par un succès 2-0 contre l’Afrique du Sud. La Corée du Sud a répondu par une victoire 2-1 face à la Tchéquie, obtenue après un retournement de situation en seconde période. Ce duel oppose donc deux équipes en confiance, avec un enjeu immédiat dans la course à la qualification.
Le contexte donne un poids particulier à ce rendez-vous. Le Mexique évolue à domicile, dans un tournoi où la pression populaire accompagne chaque sortie de la sélection de Javier Aguirre. À Guadalajara, El Tri cherchera à confirmer son départ solide et à éviter de laisser la Corée du Sud prendre l’ascendant dans le groupe.
La sélection sud-coréenne arrive avec un profil différent, portée par sa capacité à accélérer les transitions et à presser haut. L’équipe dirigée par Hong Myung-bo s’appuie sur des joueurs offensifs confirmés, dont Son Heung-min, Hwang Hee-chan et Lee Kang-in, pour bousculer une défense mexicaine annoncée comme l’un des points forts du début de tournoi.
Au-delà des trois points, le match peut fixer une hiérarchie provisoire dans le Groupe A. Une victoire donnerait au Mexique ou à la Corée du Sud une qualification anticipée selon le contexte établi avant cette deuxième journée, tandis qu’un nul maintiendrait les deux sélections en position favorable avant la dernière rencontre de groupe.
Zoom sur le Mexique
Le Mexique aborde ce match avec l’avantage du terrain et un premier résultat maîtrisé. Le succès contre l’Afrique du Sud a placé la sélection de Javier Aguirre dans une dynamique positive, avec deux buts inscrits et aucun encaissé. Dans un tournoi disputé en partie à domicile, cette entame a renforcé l’importance de confirmer rapidement.
Raúl Jiménez reste l’un des repères offensifs d’El Tri. Son expérience internationale et son rôle dans le jeu d’appui donnent au Mexique une solution pour fixer la défense adverse et libérer des espaces autour de lui. Face à une équipe sud-coréenne capable de presser et de vite se projeter, la gestion des pertes de balle sera un élément déterminant.
Le Mexique a montré lors de son premier match une volonté de jouer vers l’avant tout en conservant une base défensive stable. Cette combinaison peut peser contre la Corée du Sud, surtout si les milieux mexicains parviennent à contrôler les temps faibles et à empêcher les transitions rapides adverses. À domicile, la sélection mexicaine devra aussi gérer l’intensité émotionnelle d’un match à enjeu immédiat.
Pour Javier Aguirre, l’objectif est clair. Son équipe doit transformer son bon départ en avantage durable dans le groupe. Un deuxième succès placerait le Mexique dans une position idéale avant la suite de la phase de groupes et confirmerait la solidité affichée lors de la première journée.
Zoom sur la Corée du Sud
La Corée du Sud se présente à Guadalajara avec la confiance d’une victoire acquise dans la difficulté. Menée puis renversante face à la Tchéquie, la sélection de Hong Myung-bo a montré sa capacité à rester dans le match et à frapper après la pause. Cette ressource mentale compte avant d’affronter le pays hôte dans un stade acquis à sa cause.
Son Heung-min demeure le leader technique et offensif de l’équipe. Sa vitesse, son sens de l’appel et son expérience au plus haut niveau donnent à la Corée du Sud une menace constante dans le dos des défenses. Autour de lui, Hwang Hee-chan apporte de la percussion, tandis que Lee Kang-in offre une qualité de passe et de création entre les lignes.
Le plan sud-coréen repose sur un pressing intense et des sorties rapides dès la récupération. Ce style peut gêner le Mexique si les couloirs s’ouvrent ou si la première relance adverse est perturbée. La Corée du Sud devra toutefois trouver l’équilibre pour ne pas laisser trop d’espaces à une équipe mexicaine capable de répondre par des attaques directes.
Hong Myung-bo dispose d’un groupe qui a déjà validé son entrée dans la compétition, mais le déplacement à Guadalajara représente un test supérieur. Un résultat positif face au Mexique renforcerait nettement les ambitions sud-coréennes dans ce Groupe A et installerait la sélection asiatique comme un candidat sérieux à la qualification dès la deuxième journée.
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