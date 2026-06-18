Mondial 2026 : Mexique et Corée du Sud jouent une qualification anticipée à Guadalajara

Le Mexique affronte la Corée du Sud le vendredi 19 juin 2026 à 2 heures en GMT+1 à l’Estadio Akron de Guadalajara, pour la deuxième journée du Groupe A du Mondial 2026. Les deux sélections, victorieuses lors de leur entrée en lice, peuvent faire un pas décisif vers les huitièmes de finale dans une rencontre déjà centrale pour l’équilibre du groupe.

Coorganisateur de la compétition, le Mexique a lancé son tournoi par un succès 2-0 contre l’Afrique du Sud. La Corée du Sud a répondu par une victoire 2-1 face à la Tchéquie, obtenue après un retournement de situation en seconde période. Ce duel oppose donc deux équipes en confiance, avec un enjeu immédiat dans la course à la qualification.

Le contexte donne un poids particulier à ce rendez-vous. Le Mexique évolue à domicile, dans un tournoi où la pression populaire accompagne chaque sortie de la sélection de Javier Aguirre. À Guadalajara, El Tri cherchera à confirmer son départ solide et à éviter de laisser la Corée du Sud prendre l’ascendant dans le groupe.

La sélection sud-coréenne arrive avec un profil différent, portée par sa capacité à accélérer les transitions et à presser haut. L’équipe dirigée par Hong Myung-bo s’appuie sur des joueurs offensifs confirmés, dont Son Heung-min, Hwang Hee-chan et Lee Kang-in, pour bousculer une défense mexicaine annoncée comme l’un des points forts du début de tournoi.

Au-delà des trois points, le match peut fixer une hiérarchie provisoire dans le Groupe A. Une victoire donnerait au Mexique ou à la Corée du Sud une qualification anticipée selon le contexte établi avant cette deuxième journée, tandis qu’un nul maintiendrait les deux sélections en position favorable avant la dernière rencontre de groupe.

Zoom sur le Mexique

Le Mexique aborde ce match avec l’avantage du terrain et un premier résultat maîtrisé. Le succès contre l’Afrique du Sud a placé la sélection de Javier Aguirre dans une dynamique positive, avec deux buts inscrits et aucun encaissé. Dans un tournoi disputé en partie à domicile, cette entame a renforcé l’importance de confirmer rapidement.

Raúl Jiménez reste l’un des repères offensifs d’El Tri. Son expérience internationale et son rôle dans le jeu d’appui donnent au Mexique une solution pour fixer la défense adverse et libérer des espaces autour de lui. Face à une équipe sud-coréenne capable de presser et de vite se projeter, la gestion des pertes de balle sera un élément déterminant.

Le Mexique a montré lors de son premier match une volonté de jouer vers l’avant tout en conservant une base défensive stable. Cette combinaison peut peser contre la Corée du Sud, surtout si les milieux mexicains parviennent à contrôler les temps faibles et à empêcher les transitions rapides adverses. À domicile, la sélection mexicaine devra aussi gérer l’intensité émotionnelle d’un match à enjeu immédiat.

Pour Javier Aguirre, l’objectif est clair. Son équipe doit transformer son bon départ en avantage durable dans le groupe. Un deuxième succès placerait le Mexique dans une position idéale avant la suite de la phase de groupes et confirmerait la solidité affichée lors de la première journée.

Zoom sur la Corée du Sud

La Corée du Sud se présente à Guadalajara avec la confiance d’une victoire acquise dans la difficulté. Menée puis renversante face à la Tchéquie, la sélection de Hong Myung-bo a montré sa capacité à rester dans le match et à frapper après la pause. Cette ressource mentale compte avant d’affronter le pays hôte dans un stade acquis à sa cause.

Son Heung-min demeure le leader technique et offensif de l’équipe. Sa vitesse, son sens de l’appel et son expérience au plus haut niveau donnent à la Corée du Sud une menace constante dans le dos des défenses. Autour de lui, Hwang Hee-chan apporte de la percussion, tandis que Lee Kang-in offre une qualité de passe et de création entre les lignes.

Le plan sud-coréen repose sur un pressing intense et des sorties rapides dès la récupération. Ce style peut gêner le Mexique si les couloirs s’ouvrent ou si la première relance adverse est perturbée. La Corée du Sud devra toutefois trouver l’équilibre pour ne pas laisser trop d’espaces à une équipe mexicaine capable de répondre par des attaques directes.

Hong Myung-bo dispose d’un groupe qui a déjà validé son entrée dans la compétition, mais le déplacement à Guadalajara représente un test supérieur. Un résultat positif face au Mexique renforcerait nettement les ambitions sud-coréennes dans ce Groupe A et installerait la sélection asiatique comme un candidat sérieux à la qualification dès la deuxième journée.

Mexique A venir 02:00 Estadio Akron Corée du Sud Corée du Sud

Calendrier Groupe A Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Mexique - Afrique du Sud Fiche match Mexique - Afrique du Sud Mexique 2-0 2-0 Afrique du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 9' ⚽ 9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique) 67' ⚽ 67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique) 90+2' 90+2' Carton rouge César Montes (Mexique) 50' 50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud) 84' 84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud) 17' 17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud) 23' 23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique) 49' 49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud) 56' ↑↓ 56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud) 61' ↑↓ 61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud) 66' ↑↓ 66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique) 66' ↑↓ 66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique) 74' 74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud) 76' ↑↓ 76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique) 76' ↑↓ 76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique) 77' ↑↓ 77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud) 77' ↑↓ 77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud) 79' ↑↓ 79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique) 82' VAR 82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud) Compositions Mexique Système 4-1-4-1 Sélectionneur Javier Aguirre Titulaires 11 1 Raúl Rangel Gardien 15 Israel Reyes Défenseur 3 César Montes Défenseur 5 Johan Vásquez Défenseur 23 Jesús Gallardo Défenseur 6 Erik Lira Milieu 25 Roberto Alvarado Milieu 26 Brian Gutiérrez Milieu 8 Álvaro Fidalgo Milieu 16 Julián Quiñones Milieu 9 Raúl Jiménez Attaquant Remplaçants 15 19 Gilberto Mora

24 Luis Chávez

4 Edson Álvarez

14 Armando González

10 Alexis Vega

12 Carlos Acevedo

13 Guillermo Ochoa

2 Jorge Sánchez

7 Luis Romo

20 Mateo Chávez

21 César Huerta

18 Obed Vargas

17 Orbelín Pineda

22 Guillermo Martínez

11 Santiago Giménez Afrique du Sud Système 5-3-2 Sélectionneur Hugo Broos Titulaires 11 1 Ronwen Williams Gardien 20 Khuliso Mudau Défenseur 19 Nkosinathi Sibisi Défenseur 21 Ime Okon Défenseur 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur 6 Aubrey Modiba Défenseur 4 Teboho Mokoena Milieu 13 Siphephelo Sithole Milieu 23 Jayden Adams Milieu 15 Iqraam Rayners Attaquant 9 Lyle Foster Attaquant Remplaçants 15 5 Thalente Mbatha

11 Themba Zwane

7 Oswin Appollis

17 Evidence Makgopa

22 Ricardo Goss

16 Sipho Chaine

26 Bradley Cross

3 Khulumani Ndamane

24 Olwethu Makhanya

18 Samukelo Kabini

2 Tholo Thabang Matuludi

8 Tshepang Moremi

10 Relebohile Mofokeng

25 Kamogelo Sebelebele

12 Thapelo Maseko Les chiffres du match Tirs cadres : Mexique 4 / Afrique du Sud 2

: Mexique 4 / Afrique du Sud 2 Tirs : Mexique 16 / Afrique du Sud 3

: Mexique 16 / Afrique du Sud 3 Possession : Mexique 61% / Afrique du Sud 39%

: Mexique 61% / Afrique du Sud 39% Corners : Mexique 3 / Afrique du Sud 1

: Mexique 3 / Afrique du Sud 1 Fautes : Mexique 12 / Afrique du Sud 11

: Mexique 12 / Afrique du Sud 11 Cartons jaunes : Mexique 1 / Afrique du Sud 2

: Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Cartons rouges : Mexique 1 / Afrique du Sud 2

: Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Mexique 520 / Afrique du Sud 335

: Mexique 520 / Afrique du Sud 335 Precision des passes : Mexique 90% / Afrique du Sud 81%

: Mexique 90% / Afrique du Sud 81% xG : Mexique 1.41 / Afrique du Sud 0.07 Joueurs clés Julián Quiñones (Mexique) : note 8.3, 1 but(s)

(Mexique) : note 8.3, 1 but(s) Raúl Jiménez (Mexique) : note 7.9, 1 but(s)

(Mexique) : note 7.9, 1 but(s) Roberto Alvarado (Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Erik Lira (Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) César Montes (Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)

(Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Raúl Rangel (Mexique) : note 7.2, 2 arret(s)

(Mexique) : note 7.2, 2 arret(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s)

(Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s) Israel Reyes (Mexique) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud (World Cup)

11/06/2010 Afrique du Sud 1-1 Mexique (World Cup) Groupe A Mexique Termine 2-0 Estadio Azteca Afrique du Sud Afrique du Sud Resume final Voir la fiche du match Corée du Sud - Tchéquie Fiche match Corée du Sud - Tchéquie Corée du Sud 2-1 2-1 Tchéquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 59' ⚽ But - L. Krejci (passe V. Coufal) 62' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) 64' ↑↓ Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek) 64' ↑↓ Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory) 64' ↑↓ Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek) 67' ⚽ But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In) 69' ↑↓ Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung) 69' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) 77' VAR VAR - T. Soucek 80' ⚽ But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom) 84' ↑↓ Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu) 84' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob) 84' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil) 90+6' Carton jaune - Lee Gi-Hyuk Compositions Corée du Sud Système 3-4-2-1 Sélectionneur Myung-Bo Hong Titulaires 11 1 Kim Seung-gyu Gardien 2 Han-Beom Lee Défenseur 4 Kim Min-jae Défenseur 3 Gi-Hyuk Lee Défenseur 22 Young-woo Seol Milieu 6 Hwang In-beom Milieu 8 Seung Ho Paik Milieu 13 Lee Tae-seok Milieu 19 Kang-in Lee Attaquant 10 Jae-sung Lee Attaquant 7 Son Heung-min Attaquant Remplaçants 15 11 Hwang Hee-chan

25 Ji-sung Eom

18 Hyeon-gyu Oh

24 Jin-gyu Kim

16 Jin-seob Park

21 Jo Hyeonwoo

12 Song Bum-keun

15 Kim Moon-hwan

14 Wi-je Cho

5 Kim Tae-hyeon

26 Dong-gyeong Lee

23 Jens Castrop

17 Jun-Ho Bae

9 Gue-sung Cho

20 Yang Hyun-Jun Tchéquie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Miroslav Koubek Titulaires 11 1 Matěj Kovář Gardien 6 Štěpán Chaloupek Défenseur 4 Robin Hranáč Défenseur 7 Ladislav Krejčí Défenseur 5 Vladimír Coufal Milieu 22 Tomáš Souček Milieu 24 Alexandr Sojka Milieu 20 Jaroslav Zelený Milieu 17 Lukáš Provod Attaquant 15 Pavel Šulc Attaquant 10 Patrik Schick Attaquant Remplaçants 15 18 Michal Sadílek

9 Adam Hložek

19 Tomáš Chorý

13 Mojmír Chytil

16 Jindřich Staněk

23 Lukáš Horníček

14 David Jurásek

2 David Zima

3 Tomáš Holeš

21 David Douděra

26 Denis Višinský

25 Hugo Sochurek

12 Lukáš Červ

8 Vladimír Darida

11 Jan Kuchta Les chiffres du match Tirs cadres : Corée du Sud 6 / Tchéquie 4

: Corée du Sud 6 / Tchéquie 4 Tirs : Corée du Sud 15 / Tchéquie 8

: Corée du Sud 15 / Tchéquie 8 Possession : Corée du Sud 62% / Tchéquie 38%

: Corée du Sud 62% / Tchéquie 38% Corners : Corée du Sud 4 / Tchéquie 5

: Corée du Sud 4 / Tchéquie 5 Fautes : Corée du Sud 9 / Tchéquie 16

: Corée du Sud 9 / Tchéquie 16 Cartons jaunes : Corée du Sud 1 / Tchéquie 0

: Corée du Sud 1 / Tchéquie 0 Passes : Corée du Sud 542 / Tchéquie 323

: Corée du Sud 542 / Tchéquie 323 Precision des passes : Corée du Sud 87% / Tchéquie 71%

: Corée du Sud 87% / Tchéquie 71% xG : Corée du Sud 2.00 / Tchéquie 0.84 Joueurs clés Hwang In-beom (Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Hyeon-gyu Oh (Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s)

(Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s) Kang-in Lee (Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s)

(Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s) Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s)

(Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 7, 4 arret(s)

(Tchéquie) : note 7, 4 arret(s) Vladimír Coufal (Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)

(Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Lee Tae-seok (Corée du Sud) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie (World Cup) Groupe A Corée du Sud Termine 2-1 Estadio Akron Tchéquie Tchéquie Resume final Voir la fiche du match Tchéquie - Afrique du Sud Fiche match Tchéquie - Afrique du Sud Tchéquie 17:00 A venir Afrique du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Tchéquie A venir 17:00 Mercedes-Benz Stadium Afrique du Sud Afrique du Sud Avant-match Voir la fiche du match Mexique - Corée du Sud Fiche match Mexique - Corée du Sud Mexique 02:00 A venir Corée du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Mexique A venir 02:00 Estadio Akron Corée du Sud Corée du Sud Avant-match Voir la fiche du match Tchéquie - Mexique Fiche match Tchéquie - Mexique Tchéquie 02:00 A venir Mexique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Tchéquie A venir 02:00 Estadio Azteca Mexique Mexique Voir la fiche du match Afrique du Sud - Corée du Sud Fiche match Afrique du Sud - Corée du Sud Afrique du Sud 02:00 A venir Corée du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Afrique du Sud A venir 02:00 Estadio BBVA Corée du Sud Corée du Sud

Groupe A Equipe J G N P BP BC Diff Pts Mexique 1 1 0 0 2 0 2 3 Corée du Sud 1 1 0 0 2 1 1 3 Tchéquie 1 0 0 1 1 2 -1 0 Afrique du Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0