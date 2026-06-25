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Mondial 2026 : la Tchéquie accueille le Mexique avec des ambitions fortes dans le groupe A

Le match entre la Tchéquie et le Mexique du Groupe A de la Coupe du Monde 2026 se déroulera le 25 juin 2026 à 21h00 heure locale (GMT+1) au mythique Estadio Azteca de Mexico. Cette confrontation s’annonce décisive pour la qualification, les deux équipes étant en quête de points essentiels dans un groupe également composé de l’Afrique du Sud et de la Corée du Sud.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Après deux journées de compétition, la Tchéquie compte un point acquis grâce à un nul 1-1 contre l’Afrique du Sud, tandis que le Mexique immanquable avec six points suite à ses victoires successives sur la Corée du Sud (1-0) puis un autre adversaire. La formation mexicaine, en position de force, cherche à consolider sa place en tête du groupe face à une Tchéquie qui vient de faire ses preuves au barrage européen.

Pour la Tchéquie, cette Coupe du Monde représente un retour après vingt ans d’absence. Elle s’est qualifiée via les barrages européens en battant la République d’Irlande et le Danemark aux tirs au but. Sous la direction du sélectionneur Miroslav Koubek, 74 ans, elle mise sur un équilibre entre une défense solide et des attaques rapides. L’attaque tchèque s’appuie notamment sur Adam Hložek et Pavel Šulc, figures consensus du dernier onze dévoilé.

Le Mexique, co-organisateur du tournoi, débarque avec un statut relevé. Avec Javier Aguirre au poste de sélectionneur depuis juillet 2024, « El Vasco » a mené son équipe à la conquête de la Ligue des nations de la Concacaf et de la Gold Cup 2025. Le style mexicain se caractérise par un pressing agressif et un jeu de transition efficace. Des cadres tels que le gardien Raúl Rangel et les attaquants Roberto Alvarado et Julián Quiñones seront attendus au rendez-vous.

Ce choc au sommet du groupe est essentiel pour le parcours des deux équipes. Une victoire permettrait de prendre une option sérieuse pour la qualification en phase à élimination directe, relançant les débats à l’approche de la dernière journée de poules.

Zoom sur Tchéquie

La sélection tchèque évoluera en 3-4-2-1 avec une charnière centrale solide composée de Tomáš Holeš et Robin Hranáč, soutenus en défense par Ladislav Krejčí. Dans l’entrejeu, Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Lukáš Červ et David Douděra composeront le coeur du jeu, portant souvent la transition offensive. Adam Hložek prendra place en pointe, épaulé offensivement par Pavel Šulc et Denis Višinský, formant un trio capable de générer de nombreuses possibilités devant le but. Le gardien Matěj Kovář gardera ses cages dans un schéma construit pour concilier solidité et réactivité.

Le sélectionneur Miroslav Koubek privilégie un système tactique qui combine robustesse défensive et rapides séquences offensives avec des joueurs dynamiques au milieu de terrain. L’expérience et la polyvalence de cadres tels que Pavel Šulc seront déterminantes pour contrecarrer le pressing adverse tout en exploitant les espaces laissés par le Mexique.

Zoom sur Mexique

Le Mexique déploiera un 4-3-3 clairement orienté vers l’efficacité collective. Dans les buts, Raúl Rangel sera titularisé, tandis que la défense sera composée de Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes et Mateo Chávez, assurant une assise défensive face au jeu de transition tchèque.

Au milieu, Gilberto Mora, Edson Álvarez et Luis Romo assureront la récupération et la distribution, avec un pressing constant souhaité par le sélectionneur Javier Aguirre. L’attaque sera confiée à Roberto Alvarado, Guillermo Martínez et Julián Quiñones, joueurs capables de percer les défenses par leur vitesse et leur technique individuelle.

La tactique de Javier Aguirre repose sur un pressing agressif visant à couper les lignes de passes et à exploiter les contres rapides. La maîtrise collective de cette organisation pourra poser de sérieux problèmes aux Tchèques, contraints de bien gérer leur possession et leurs phases de création.

Tchéquie
A venir Estadio Azteca
Mexique
25/06/2026 02:00 Groupe A
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Mexique
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A venir Estadio Azteca
Mexique
Avant-match
Groupe A
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A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
Avant-match
Groupe A
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Mexique22003036
Corée du Sud21012203
Tchéquie201123-11
Afrique du Sud201113-21
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